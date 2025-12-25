Pago de Snap enero de 2026 en Texas

Los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) ya pueden consultar el calendario de pagos correspondiente a enero de 2026 en Texas. Además, los afiliados deben prestar atención a los cambios recientes a nivel federal y estatal, ya que entran en vigor nuevos requisitos para conservar el beneficio, así como restricciones sobre los productos que se pueden adquirir con la tarjeta EBT.

Cuándo pagan SNAP en Texas en enero de 2026

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), encargado de administrar el programa SNAP, publicó el calendario oficial de pagos para Texas correspondiente al primer mes de 2026.

Qué sucede con la elegibilidad de los solicitantes de asilo para SNAP tras la aprobación de la megaley de Trump Freepik

Los depósitos se realizarán de forma escalonada a lo largo de enero y se asignan según los últimos dos dígitos del número del Grupo de Determinación de Elegibilidad (EDG).

Para quienes se integraron al programa después del 1 de junio de 2020, recibirán sus pagos a partir del 16 y hasta el 28 de enero. Las fechas quedan de la siguiente manera:

00-03 o 54-57: recibirán el depósito el día 16 de enero

04-06 o 58-60: recibirán el depósito el día 17 de enero

07-10 o 61-64: recibirán el depósito el día 18 de enero

11-13 o 65-67: recibirán el depósito el día 19 de enero

14-17 o 68-71: recibirán el depósito el día 20 de enero

18-20 o 72-74: recibirán el depósito el día 21 de enero

21-24 o 75-78: recibirán el depósito el día 22 de enero

25-27 o 79-81: recibirán el depósito el día 23 de enero

28-31 u 82-85: recibirán el depósito el día 24 de enero

32-34 u 86-88: recibirán el depósito el día 25 de enero

35-38 u 89-92: recibirán el depósito el día 26 de enero

39-41 o 93-95: recibirán el depósito el día 27 de enero

42-45 o 96-99: recibirán el depósito el día 28 de enero

En cambio, para los beneficiarios que se afiliaron a SNAP antes del 1 de junio de 2020, las el calendario de pagos en Texas, queda de la siguiente forma:

0: el depósito estará disponible el día 1 de enero

1: el depósito estará disponible el día 3 de enero

2: el depósito estará disponible el día 5 de enero

3: el depósito estará disponible el día 6 de enero

4: el depósito estará disponible el día 7 de enero

5: el depósito estará disponible el día 9 de enero

6: el depósito estará disponible el día 11 de enero

7: el depósito estará disponible el día 12 de enero

8: el depósito estará disponible el día 13 de enero

9: el depósito estará disponible el día 15 de enero

La regla de las 80 horas para recibir SNAP en 2026

A partir de 2026, entran en vigor nuevos requisitos laborales tras la aprobación de la ley One Big Beautiful Bill, firmada por el presidente Donald Trump el 4 de julio de 2025. Entre los cambios más relevantes se encuentra la llamada regla de las 80 horas.

Los beneficiarios de SNAP deberán cumplir con los nuevos lineamientos para no perder los recursos (Pexels/Anna Shvets)

Esta disposición amplía el rango de edad de los beneficiarios que deben cumplir con al menos 80 horas mensuales de trabajo, capacitación o voluntariado para mantener el apoyo alimentario. El requisito ahora se aplicará a personas de entre 54 y 64 años y será obligatorio tanto para nuevos afiliados como para quienes ya forman parte del programa, una vez que llegue su periodo de revalidación.

Restricciones para compra de productos con SNAP

Además de los cambios laborales, también se aplicarán restricciones a 16 estados del país para productos que no se podrán comprar con los cupones alimentarios de SNAP, entre los que se encuentra Texas.

Los cupones de alimentos del SNAP tendrán restricciones en 18 entidades de EE.UU., donde estará prohibida la compra de alimentos y bebidas no saludables (Pexels/Matheus Cenali)

A partir del 1 de abril de 2026, los beneficiarios de SNAP en el Estado de la Estrella Solitaria no podrán utilizar su tarjeta EBT para comprar bebidas azucaradas (como sodas) y dulces con sus recursos del programa, además de los artículos que ya estaban prohibidos como el alcohol, cigarrillos, comidas preparadas y suplementos alimenticios.