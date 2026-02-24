Pago del Seguro Social en Texas: calendario y de cuánto será el depósito en marzo 2026
Estas son las fechas exactas de cobro y los nuevos montos máximos para el tercer mes del año
- 4 minutos de lectura'
En marzo de 2026, los residentes de Texas que cobran beneficios del Seguro Social recibirán sus pagos conforme al calendario establecido por la Administración del Seguro Social (SSA). Las fechas dependen del día de nacimiento del beneficiario y del tipo de programa al cual se esté inscrito, ya sea Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), Sobrevivientes o Discapacidad (RSDI).
Qué días de marzo se paga el Seguro Social en Texas
La SSA mantiene un sistema escalonado basado en la fecha de nacimiento. Los depósitos correspondientes al programa regular del Seguro Social se distribuyen el segundo, tercer y cuarto miércoles del mes.
Para el tercer mes del 2026, el cronograma queda de la siguiente manera:
- Fecha de nacimiento del día 1° al 10: 11 de marzo
- Fecha de nacimiento del día 11 al 20: 18 de marzo
- Fecha de nacimiento del día 21 al 31: 25 de marzo
Quienes comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997, o quienes perciben tanto Seguro Social como SSI, recibirán su pago el martes 3 de marzo.
En cuanto al SSI, el pago correspondiente a marzo se adelantó al 27 de febrero de 2026, debido a que el 1 de marzo cae en domingo. Por ello, los beneficiarios volverán a recibir este apoyo hasta el 1 de abril de 2026.
De cuánto son los montos que se pagarán en marzo de 2026
La SSA oficializó un incremento del 2,8% en las prestaciones para este año, que deriva del ajuste anual por inflación (COLA). Según las proyecciones, este cambio representa un alza promedio de US$56 mensuales en los pagos de jubilación, una medida que ya se refleja en los depósitos de los beneficiarios, según la página oficial de la SSA.
De esta manera, los montos de los beneficiarios para marzo, de acuerdo al incremento por el COLA; quedan de la siguiente manera:
- Trabajadores jubilados: US$2071
- Pareja de ancianos, ambos con prestaciones: US$3208
- Madre viuda y dos hijos: US$3898
- Viuda(o) anciana sola: US$1919
- Trabajador discapacitado, cónyuge y uno o más hijos: US$2937
- Todos los trabajadores discapacitados: US$1630
La agencia también actualizó los montos máximos de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) bajo el nuevo ajuste por inflación. Para este 2026, los pagos individuales son los siguientes:
- US$994 para una persona elegible.
- US$1491 para una persona elegible con un cónyuge elegible.
- US$498 para una persona esencial.
Este ajuste del 2,8%, que llega a casi 71 millones de beneficiarios, sigue la tendencia de la última década, cuyo promedio ronda el 3,1%. Esto representa un avance respecto del 2,5% que se aplicó en 2025.
Qué modalidades de beneficios ofrece el Seguro Social
Existen seis categorías principales para acceder a las prestaciones de seguridad social en Estados Unidos. Estos son los requisitos para acceder a cada una de ellas, según la plataforma oficial de la SSA:
- Jubilación: dirigida a personas de 62 años o más que acumulen créditos laborales mediante el pago de impuestos durante al menos una década.
- Incapacidad: para quienes poseen un historial de trabajo sólido, pero sufren una condición médica que les impide laborar, por lo que se les otorga una ayuda mensual.
- Sobrevivientes: apoyo económico a los familiares de un trabajador fallecido que aportó al sistema. Incluye a viudos, hijos, padres dependientes e incluso excónyuges.
- Beneficios Familiares: extensiones de pago para parientes de alguien que ya recibe jubilación o incapacidad, cubriendo a esposos, hijos y, bajo ciertas reglas, a nietos.
- Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI): programa de asistencia para personas con recursos limitados, ya sean adultos mayores de 65 años, individuos con ceguera o con alguna discapacidad.
- Medicare: el sistema de seguro médico federal es para mayores de 65 años, personas con insuficiencia renal crónica o quienes perciben beneficios por incapacidad de largo plazo.
- 1
Perdió un diente, pero ganó el oro olímpico: Jack Hughes fue el héroe de Estados Unidos en hockey sobre hielo
- 2
La enigmática visita de “MBZ”: el exclusivo complejo a una hora de Bariloche donde se alojaría el emir de Abu Dhabi
- 3
Salvador, el thriller español de Netflix de 8 episodios que es un boom internacional y que está entre lo más visto de la plataforma
- 4
Eduardo Coudet, Hernán Crespo y Santiago Solari, candidatos fuertes que aparecen en escena para ser DT de River