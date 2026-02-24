Pago del Seguro Social en Texas: calendario y de cuánto será el depósito en marzo 2026

En marzo de 2026, los residentes de Texas que cobran beneficios del Seguro Social recibirán sus pagos conforme al calendario establecido por la Administración del Seguro Social (SSA). Las fechas dependen del día de nacimiento del beneficiario y del tipo de programa al cual se esté inscrito, ya sea Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), Sobrevivientes o Discapacidad (RSDI).

Qué días de marzo se paga el Seguro Social en Texas

La SSA mantiene un sistema escalonado basado en la fecha de nacimiento. Los depósitos correspondientes al programa regular del Seguro Social se distribuyen el segundo, tercer y cuarto miércoles del mes.

Las prestaciones del Seguro Social se calculan generalmente con un promedio de ingresos mensuales indexados (Archivo) Photographer: Dragos Condrea - Freepik

Para el tercer mes del 2026, el cronograma queda de la siguiente manera:

Fecha de nacimiento del día 1° al 10 : 11 de marzo

: Fecha de nacimiento del día 11 al 20 : 18 de marzo

: Fecha de nacimiento del día 21 al 31: 25 de marzo

Quienes comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997, o quienes perciben tanto Seguro Social como SSI, recibirán su pago el martes 3 de marzo.

En cuanto al SSI, el pago correspondiente a marzo se adelantó al 27 de febrero de 2026, debido a que el 1 de marzo cae en domingo. Por ello, los beneficiarios volverán a recibir este apoyo hasta el 1 de abril de 2026.

De cuánto son los montos que se pagarán en marzo de 2026

La SSA oficializó un incremento del 2,8% en las prestaciones para este año, que deriva del ajuste anual por inflación (COLA). Según las proyecciones, este cambio representa un alza promedio de US$56 mensuales en los pagos de jubilación, una medida que ya se refleja en los depósitos de los beneficiarios, según la página oficial de la SSA.

La SSA publicó el calendarios de depósitos correspondiente al mes de marzo de 2026 (Social Security Administration)

De esta manera, los montos de los beneficiarios para marzo, de acuerdo al incremento por el COLA; quedan de la siguiente manera:

Trabajadores jubilados: US$2071

Pareja de ancianos, ambos con prestaciones: US$3208

Madre viuda y dos hijos: US$3898

Viuda(o) anciana sola: US$1919

Trabajador discapacitado, cónyuge y uno o más hijos: US$2937

Todos los trabajadores discapacitados: US$1630

La agencia también actualizó los montos máximos de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) bajo el nuevo ajuste por inflación. Para este 2026, los pagos individuales son los siguientes:

US$994 para una persona elegible.

para una persona elegible. US$1491 para una persona elegible con un cónyuge elegible.

para una persona elegible con un cónyuge elegible. US$498 para una persona esencial.

Este ajuste del 2,8%, que llega a casi 71 millones de beneficiarios, sigue la tendencia de la última década, cuyo promedio ronda el 3,1%. Esto representa un avance respecto del 2,5% que se aplicó en 2025.

Qué modalidades de beneficios ofrece el Seguro Social

Existen seis categorías principales para acceder a las prestaciones de seguridad social en Estados Unidos. Estos son los requisitos para acceder a cada una de ellas, según la plataforma oficial de la SSA:

La SSA fijó un monto con aumento para todos los trabajadores discapacitados de US$1630 (Archivo) Freepik