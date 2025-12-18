Peppermint Parkway: la mágica experiencia navideña en el Circuito de las Américas en Texas

Peppermint Parkway es una experiencia navideña en el Circuito de las Américas de Austin, Texas. Este año, el espectáculo cuenta con un gran juego de luces, una alegre aldea navideña, la oportunidad de tomarse fotos con Santa Claus y una nueva montaña rusa Circuit Breaker, además de otras actividades.

Cuándo se celebra el Peppermint Parkway en el Circuito de las Américas

Es un evento espectacular de luces navideñas que se lleva a cabo anualmente en el Circuito de las Américas (COTA, por sus siglas en inglés) en Austin, Texas. Este año, la experiencia festiva se puede disfrutar desde noviembre hasta el 28 de diciembre de 2025, según Visit Austin.

Este año, Peppermint Parkway contará con millones de luces navideñas (Instagram/@peppermintparkway)

Los visitantes pueden a pasear por la avenida para ver exhibiciones navideñas, millones de luces, personajes y una plaza llena de comida. Luego del recorrido, las familias tienen la oportunidad de tomarse una foto con Santa Claus hasta el 25 de diciembre y visitar el Peppermint Pub o hacer compras en Mint’s Market.

El evento se celebra de lunes a viernes 17.00 a 22.00 hs, y sábados y domingos, de 15.00 a 22.00 hs (horario local), en 9201 Circuito de las Américas Blvd. Austin, TX 78617, consignó FundayList.

Las principales atracciones que se pueden ver

Desde la página oficial de Peppermint Parkway, destacan que los visitantes pueden disfrutar de las siguientes atracciones:

Fotos con Santa: estará en Peppermint Parkway hasta el 23 de diciembre.

estará en Peppermint Parkway hasta el 23 de diciembre. Cartas a Santa: los niños pueden realizar su lista de deseos y enviar las cartas Polo Norte.

los niños pueden realizar su lista de deseos y enviar las cartas Polo Norte. Cabina de besos de muérdago: se encuentra en el recorrido a través de las luces centelleantes de Peppermint Parkway.

se encuentra en el recorrido a través de las luces centelleantes de Peppermint Parkway. Mercado del pueblo navideño: ideal para las compras navideñas con artesanías y regalos hechos a mano por artesanos locales.

ideal para las compras navideñas con artesanías y regalos hechos a mano por artesanos locales. Menta Express: un viaje festivo en tren navideño

un viaje festivo en tren navideño Atracciones de feria.

Delicias: gran variedad de puestos de comidas y bebidas.

gran variedad de puestos de comidas y bebidas. Luces deslumbrantes: un paraíso invernal con millones de luces centelleantes, para aumentar la alegría navideña.

un paraíso invernal con millones de luces centelleantes, para aumentar la alegría navideña. Karting COTA: una pista al aire libre de una milla de longitud en karts que alcanzan velocidades increíbles.

una pista al aire libre de una milla de longitud en karts que alcanzan velocidades increíbles. Minigolf.

En Peppermint Parkway las familias se pueden sacar fotos con Santa hasta el 23 de diciembre (Instagram/@peppermintparkway)

Entre las actividades nuevas para este año, Peppermint Parkway incluyó las siguientes atracciones:

Cortacircuitos: la nueva montaña rusa inclinada de COTALAND.

la nueva montaña rusa inclinada de COTALAND. La búsqueda del tesoro de Rodolfo: los visitantes deben seguir pistas y descubrir deliciosas sorpresas para llevarse un recuerdo de la temporada.

los visitantes deben seguir pistas y descubrir deliciosas sorpresas para llevarse un recuerdo de la temporada. Ceremonia de encendido del árbol de Navidad: todas las noches, a las 18.00 hs, se realiza la ceremonia de iluminación del árbol con la Princesa de Menta y el Hombre de Jengibre.

todas las noches, a las 18.00 hs, se realiza la ceremonia de iluminación del árbol con la Princesa de Menta y el Hombre de Jengibre. Árboles de Navidad cantores: melodías extravagantes y actuaciones mágicas.

También hay noches especiales, que incluyen lo siguiente, según KXAN Austin:

18 de diciembre: Noche de Santa-Paws

21 de diciembre: Noche de primeros auxilios

Peppermint Parkway suma nuevas atracciones en 2025 (Instagram/@peppermintparkway)

Precios de las entradas para Peppermint Parkway

El estacionamiento estándar es gratuito , pero el premium se debe abonar. Los niños de 2 años o menos entran gratis , y la admisión a Parkway para el público en general arranca desde US$8 .

, pero el premium se debe abonar. , y la admisión a Parkway para el público en general arranca desde . La experiencia “ Vuelta a la pista ” permite andar a 40 km/h con un vehículo en el único circuito de F1 en Estados Unidos. Esta actividad comienza desde los US$35.

” permite andar a 40 km/h con un vehículo en el único circuito de F1 en Estados Unidos. Esta actividad comienza desde los El pase de temporada arranca a partir de US$20, y permite visitar Peppermint Parkway varias veces durante la temporada.

y permite visitar Peppermint Parkway varias veces durante la temporada. Los boletos para paseos infantiles cuestan US$5 ; y la entrada a la montaña rusa “Cortacircuitos” sale US$20 , señalan desde su web.

cuestan ; y la entrada a la “Cortacircuitos” , señalan desde su web. El Minigolf arranca a partir de US$10 ; y Peppermint Parkway ofrece entrada para grupos más accesible.

arranca a partir de ; y Peppermint Parkway ofrece más accesible. Los grupos de 20 personas o más disfrutan de una entrada a US$7, y los boletos para atracciones infantiles quedan a US$4.