Qué es una estafa de “brushing”, por la que miles de hogares de Texas reciben paquetes misteriosos que nunca compraron

Miles de hogares podrían ser víctimas de la estafa de brushing, según una reciente alerta del Departamento de Agricultura de Texas (TDA, por sus siglas en inglés). La agencia señala que se han detectado entregas de paquetes no comprados que llegan por correo, lo que podría significar una amenaza.

Alerta de las autoridades de Texas por paquetes misteriosos

En los primeros días de este 2026, el TDA emitió una alerta para los residentes del estado y llamó a reportar paquetes misteriosos. De acuerdo con la dependencia, los primeros casos de personas que recibieron correspondencia no pedida se reportaron en febrero de 2025.

Advierte a los texanos que estén atentos a los paquetes no solicitados que contengan semillas o líquidos desconocidos Departamento de Agricultura de Texas - Departamento de Agricultura de Texas

En un comunicado, la agencia estatal solicitó a los residentes que se mantengan alerta ante la continua llegada a los hogares de sobres no solicitados con semillas o líquidos no identificados.

Agregó que desde febrero del año pasado, han recolectado entregas en 109 ubicaciones, con un total de 1101 paquetes.

El TDA también explicó que estos incidentes se asemejan a otros similares a nivel nacional observados por primera vez en 2020 y subrayó el riesgo que representan los envíos no solicitados de semillas extranjeras, que incluye las estafas de brushing.

¿Qué es una estafa de brushing?

El Servicio de Inspección Postal de EE.UU. explica que este tipo de estafa se da cuando una persona recibe paquetes que contienen diversos tipos de artículos que no fueron pedidos por el destinatario. El remitente suele ser un vendedor externo internacional que, comúnmente, encontró la dirección del receptor en línea.

“La intención es dar la impresión de que el destinatario es un comprador verificado que ha escrito reseñas positivas en línea de la mercancía; es decir: escriben una reseña falsa en su nombre”, indica el organismo.

Estas reseñas falsas ayudan a aumentar o inflar fraudulentamente las calificaciones y las cifras de ventas de los productos, lo que esperan que resulte en un aumento de las ventas reales a largo plazo.

Los paquetes no pedidos pueden indicar que sus datos personales fueron expuestos Freepik - Freepik

Las razones por las que el brushing puede ser peligroso:

La agencia señala que aunque parezca un delito sin víctimas (después de todo, se consigue algo gratis), la realidad es que la información personal podría verse comprometida .

. A menudo, los estafadores obtienen información personal con malas intenciones y medios ilícitos, y la utilizan para diversas estafas y otras actividades ilícitas en el futuro.

con malas intenciones y medios ilícitos, y la utilizan para diversas estafas y otras actividades ilícitas en el futuro. La reseña falsa puede incitar a las personas a comprar cosas sin valor.

puede incitar a las personas a comprar cosas sin valor. En otros casos, podrían utilizan la dirección y la información de la cuenta de una persona para recibir mercadería y luego robarla del hogar antes de que el residente pueda interceptarla.

Cuidado por una nueva estafa incluida en el “brushing”

“Recientemente, ha surgido una nueva variante de la estafa del cepillado, que incorpora un componente de quishing”, explica el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos.

El quishing, abreviatura de phishing con código QR, utiliza este tipo de cifrado, que al escanearlo redirige a un sitio web falso. Estas páginas parecen legítimas y, aparentemente, provienen de sitios oficiales de bancos, organizaciones gubernamentales u otras instituciones.

Sin embargo, en realidad son estafas o sitios falsos utilizados por delincuentes para obtener la información personal identificable (PII, por sus siglas en inglés).

“Se envían tarjetas con códigos QR dentro de paquetes como parte de las estafas de brushing. El código QR se envía con la excusa de que debes escanearlo para averiguar quién te envió el regalo o para obtener más información sobre la empresa que lo envió”, advierte el organismo.

Esto se debe hacer si se recibe un paquete por estafa de “brushing”

De acuerdo con el Servicio Postal de EE.UU. (USPS, por sus siglas en inglés), esto es lo que se puede hacer cuando alguien recibe un paquete no solicitado:

Presentar un informe ante el Servicio de Inspección Postal.

Cambiar la contraseña del correo electrónico y de cualquier cuenta que contenga datos financieros.

No interactuar con el remitente del paquete o se podría verificar inadvertidamente la dirección, lo que podría generar más paquetes no deseados.

No escanear ningún código QR en los paquetes porque esto puede instalar malware en el dispositivo.