Qué propone el nuevo plan de Greg Abbott para bajar los impuestos a la propiedad en Texas

El gobernador de Texas, Greg Abbott, volvió a hablar sobre un ambicioso proyecto para reducir los impuestos a la propiedad, una de las principales cargas económicas para los residentes del estado. Su propuesta, presentada como un “plan de empoderamiento del contribuyente”, busca aliviar la carga fiscal de los propietarios.

El plan fiscal de Abbott con cinco ejes centrales

Según informó KEN5, el mandatario detalló durante el fin de semana una serie de reformas estructurales que buscará impulsar en la próxima sesión legislativa. El plan está compuesto por cinco medidas principales, que apuntan tanto a limitar el crecimiento de los impuestos como a cambiar la forma en que se calculan y aplican.

Una de las medidas centrales del plan propone cambiar la frecuencia de las tasaciones de las viviendas de un esquema anual a uno cada cinco años Freepick

Entre los puntos más relevantes se destacan:

Exigir la aprobación de dos tercios de los votantes para cualquier aumento de impuestos a la propiedad.

a la propiedad. Reducir el incremento anual del valor tasado de las viviendas del 10% al 3%.

de las viviendas del 10% al 3%. Cambiar la frecuencia de las tasaciones , pasando de un esquema anual a uno cada cinco años.

, pasando de un esquema anual a uno cada cinco años. Permitir a los votantes revertir subas impositivas .

. Eliminar completamente los impuestos a la propiedad destinados a las escuelas.

Este paquete de medidas, según el propio Abbott, busca corregir lo que considera un desbalance entre los esfuerzos estatales por bajar impuestos y las decisiones locales que, en su visión, terminan por incrementar la carga fiscal.

El trasfondo de los cambios que quiere Abbott: aumento de valores y presión fiscal

De acuerdo con KBTX, el impulso de esta reforma surge en un contexto donde el aumento sostenido del valor de las propiedades, combinado con el gasto de los gobiernos locales, elevó significativamente las facturas impositivas tanto para propietarios como para empresas.

Este fenómeno generó creciente preocupación entre los contribuyentes, que ven cómo sus obligaciones fiscales aumentan incluso sin cambios en las tasas.

La reforma técnica busca reducir el incremento anual permitido del valor tasado de las propiedades del 10% actual a solo un 3% Freepik

El propio Abbott señaló que uno de los objetivos centrales es imponer límites más estrictos al gasto de las jurisdicciones locales. En ese sentido, afirmó: “Lo que buscamos lograr es exigir que cada jurisdicción que recauda impuestos a la propiedad viva dentro de los mismos límites de gasto que el estado de Texas”, según citó días atrás KBTX.

La lógica detrás de esta afirmación es trasladar al ámbito local una disciplina fiscal similar a la que, según el gobernador, rige a nivel estatal, con el objetivo de evitar incrementos desmedidos en el gasto público que luego se traduzcan en mayores impuestos.

La eliminación del impuesto escolar, la medida más ambiciosa de Abbott

Uno de los aspectos del plan es la eliminación progresiva de los impuestos a la propiedad destinados a financiar los distritos escolares. Actualmente, estos tributos representan una porción significativa de la carga impositiva total.

Según consignó KBTX, Abbott propone que el estado asuma completamente la financiación de la educación pública, lo que implicaría retirar a los distritos escolares del esquema de recaudación local.

En palabras del gobernador: “No habrá más impuestos a la propiedad por parte de los distritos escolares. En cambio, el estado de Texas asumirá la responsabilidad de financiar completamente nuestras escuelas”.

Abbott planteó retirar a los distritos escolares del esquema de recaudación de propiedad para que el estado de Texas asuma la financiación educativa completa Imagen compuesta

De concretarse, esta medida podría reducir considerablemente las facturas impositivas de los propietarios. El propio Abbott aseguró que, solo con este cambio, muchos contribuyentes podrían ver sus impuestos reducidos a la mitad.

Un proceso de transformación que le llevaría años a Texas

Más allá de las promesas de alivio fiscal inmediato, la implementación del plan no sería rápida. De acuerdo con KBTX, incluso si la propuesta fuera aprobada, la eliminación total de los impuestos escolares se concretaría de manera gradual y podría demorar varios años.

Esto se explica porque Legislatura estatal no podrá abordar cambios sustanciales hasta su próxima reunión en 2027, lo que pospone cualquier avance concreto en el corto plazo.