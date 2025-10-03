Por qué el 6 de octubre es una fecha clave para los habitantes de Texas que quieran votar en las elecciones

El registro para votar en Texas vence el 6 de octubre de 2025, de acuerdo con la normativa estatal que obliga a inscribirse a los sufragistas hasta 30 días antes de las elecciones. Tras esa fecha se activan otras etapas clave: la solicitud de boletas por correo, que cerrará el 24 de octubre, y el período de votación anticipada, previsto entre el 20 y el 31 de ese mes. La jornada electoral general se realizará el 4 de noviembre.

¿Cómo completar el registro de votación en Texas?

Según el portal oficial Vote Texas, las personas que nunca completaron el trámite tienen varias alternativas para inscribirse para votar, con opciones en línea, por correo o de manera presencial.

Los requisitos incluyen ciudadanía, residencia en el condado y mayoría de edad al votar Freepick

Con la aplicación en línea del Secretario de Estado , que permite llenar el formulario, imprimirlo, firmarlo y enviarlo por correo al registrador del condado.

, que permite llenar el formulario, imprimirlo, firmarlo y enviarlo por correo al registrador del condado. Al solicitar una versión impresa con franqueo pago , enviada al domicilio declarado.

, enviada al domicilio declarado. Acudir directamente a la oficina del registrador local para finalizar el proceso.

También se puede inscribir al renovar, reemplazar o actualizar la licencia de conducir o la tarjeta de identificación estatal mediante el portal del Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés).

¿Cómo actualizar la información personal en el registro?

Una vez inscritos, los votantes permanecen en el padrón de manera indefinida, aunque deben mantener su información personal actualizada.

Las personas que cambiaron de domicilio o de nombre pueden colocar los nuevos datos en el portal Texas.gov. Para hacerlo necesitan su Identificador Único de Votante (VUID, por sus siglas en inglés), disponible en el portal My Voter del Secretario de Estado, explican en el sitio.

La votación anticipada será entre el 20 y el 31 de octubre Freepick

Si el registro aparece en “suspenso” porque el condado detectó que la persona ya no reside en la dirección declarada. En ese caso, se debe modificar la información en línea para reactivarlo.

El Estado de Texas mantiene recursos digitales y locales para consultas y verificación de información. El portal ofrece la herramienta “Am I Registered?”, que permite confirmar si una persona ya está en la base de datos.

Sin embargo, es importante subrayar que la inscripción es condado por condado, por lo que las consultas específicas deben realizarse ante la oficina del registrador local.

¿Quiénes pueden registrarse para votar en Texas?

Los requisitos establecidos por el Estado para poder registrarse y ejercer el derecho al voto son:

Ser ciudadano de Estados Unidos.

Residir en el condado donde se presenta la solicitud.

Tener al menos 17 años y 10 meses al momento de enviar la aplicación y cumplir 18 años en la fecha de votación.

al momento de enviar la aplicación y cumplir en la fecha de votación. No tener condenas vigentes por delitos graves (quienes ya completaron sentencia, libertad condicional o probatoria pueden inscribirse).

No haber sido declarado incapacitado mental, total o parcial, sin derecho a voto.

El certificado de registro y la prueba de identidad

Tras enviar la solicitud, el interesado recibe un certificado de inscripción en un plazo de hasta 30 días. Ese documento incluye el número de distrito (“precinct”) y funciona como comprobante oficial. Si el documento tiene errores, deben corregirse y devolverse al registrador del condado.

Al presentarse en un centro de votación, se debe mostrar una de las siete formas de identificación con foto aceptadas. Si no se dispone de ellas, se puede presentar una identificación secundaria —incluido el propio certificado— y firmar una Declaración de Impedimento Razonable.

Las personas con exención permanente por discapacidad no necesitan mostrar documento con foto, siempre que presenten la constancia de registro correspondiente.

La elección general se realizará el 4 de noviembre de 2025 Freepick

La reposición y renovación del certificado

El sistema contempla mecanismos para reemplazar y actualizar el documento, con plazos automáticos de entrega.