La latina antimigración que se postula a un cargo en Texas y genera controversia por su discurso

Valentina Gómez, de origen colombiano, anunció que competirá en las primarias del distrito 31 el próximo 3 de marzo de 2026, en busca de un escaño en el Congreso de Texas. La candidata republicana se caracteriza por un violento discurso antiinmigrante: incluso llegó proponer “ejecuciones públicas” de extranjeros.

El video con el que Valentina Gómez lanzó su postulación desató rápidamente la polémica. Allí dejó frases controversiales como “Vota por mí para poder patear fuera de Texas a cada sucio musulmán” y “salva a tus hijas de ser violadas por un Muhammad”.

“Quiero ser muy clara: haremos de Texas el peor lugar para que vivan los groomers, terroristas, musulmanes, pedófilos y migrantes ilegales. Para mí esto es solo una elección. Pero para usted y su hija, esta es su vida", continuó.

En tanto, expresó que “Texas solo se ha vuelto más musulmana bajo estos republicanos débiles” y consideró que “Nueva York ya cayó en el islam”, al igual que Michigan y Minnesota, según consideró.

“Ustedes son los siguientes en la fila. Si Texas cae en el islam, es simplemente porque no votaron correctamente“, concluyó.

Según la Comisión Federal Electoral, la campaña de Valentina Gómez recibió hasta ahora 27.000 dólares en contribuciones, una cifra inferior a las que acumulan sus principales rivales.

En sus recientes incursiones políticas, Gómez recurrió repetidamente a acciones extremas para posicionarse. En una ocasión, publicó un video donde quemaba una copia del Corán con un lanzallamas.

En otra ocasión, irrumpió en un evento del Día del Capitolio Musulmán en Texas, tomó el micrófono por la fuerza y denunció al Islam como “la religión de la violación, el incesto y la pedofilia”. Ese día también aseguró que impediría que “el Capitolio texano cayera en manos de musulmanes”.

En diciembre de 2024, difundió polémico video en el que proponía “ejecuciones públicas para cualquier indocumentado que viole o mate a un estadounidense”, mientras simulaba disparar contra un cuerpo envuelto en telas negras. “No merecen la deportación, merecen ser acabados”, arremetió.

Quién es Valentina Gómez, la colombiana que busca una banca en Texas

Valentina Gómez nació el 8 de mayo de 1999 en Medellín, Colombia, y llegó a Estados Unidos en 2009, cuando su familia se instaló en Nueva Jersey.

“No fingiré que soy texana, ni siquiera nací en Estados Unidos, pero amo esta nación porque me dio todo lo que pude soñar”, sostiene en su biografía de campaña.

Se formó en Central Connecticut State University y obtuvo una Maestría en Dirección de Empresas (MBA, por sus siglas en inglés) de la Tulane Freeman School of Business. En tanto, inició su trayectoria profesional en el sector inmobiliario antes de volcarse a la actividad política.

Su primera incursión electoral ocurrió en las primarias republicanas de 2024, donde compitió por la Secretaría de Estado de Missouri.

Entre los episodios que marcaron su candidatura figuran la quema de libros con contenido LGBTQ y frases como “en Estados Unidos puedes ser lo que quieras, así que no seas débil y gay”. Su desempeño fue modesto: terminó en el sexto lugar entre ocho postulantes, con apenas el 7,4% de los votos.

Lejos de moderar su estilo, Gómez reforzó su alineamiento con el sector más extremo del universo MAGA (Make America Great Again), asociado a Donald Trump.

Su figura cuenta con el respaldo de referentes de la ultraderecha estadounidense, entre ellas Laura Loomer, activista conocida por promover teorías conspirativas y discursos extremos.