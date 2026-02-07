Revelan los detalles del nuevo centro de detención para migrantes en Texas: sería el más grande de EE.UU.

Un almacén industrial ubicado al sur del área metropolitana de Dallas aparece como pieza central de un plan federal para ampliar la capacidad de detención migratoria en Estados Unidos. Documentos internos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detallan cómo funcionaría la instalación proyectada en Hutchins, Texas, que podría convertirse en la más grande de EE.UU.

Las dimensiones del proyecto del ICE en Hutchins

Según los documentos obtenidos por The Dallas Morning News, el centro proyectado en Hutchins ocuparía un almacén industrial de aproximadamente un millón de pies cuadrados (más de 92.000 metros cuadrados). El inmueble se encuentra en una zona estratégica por su cercanía a importantes vías de transporte, lo que facilitaría traslados terrestres y logísticos.

El ICE planea convertir un almacén en Hutchins, Texas, en el centro de detención de migrantes más grande de EE.UU. AP

La instalación estaría diseñada para albergar hasta 9500 personas de manera simultánea. De concretarse, superaría a cualquier otro centro de detención migratoria existente en EE.UU. en términos de capacidad y se convertiría en el más grande.

El edificio pertenece a una empresa privada registrada como PS Hutchins Phase Two y ha permanecido vacío durante varios meses. Según la información compartida por The Dallas Morning News, el ICE planea adaptar la estructura existente en lugar de construir un complejo desde cero, lo que permitiría reducir tiempos de puesta en funcionamiento.

Cómo estaría distribuido el centro de detención

El 24 de diciembre de 2025, The Washington Post ya había compartido una investigación sobre los planes de la administración Trump de abrir nuevos centros de detención en varias ciudades claves. Los documentos internos obtenidos por el medio estadounidense en ese momento describían una reorganización completa del espacio interior del almacén en Hutchins.

La estructura sería modificada para incluir áreas de admisión donde se realizaría el registro inicial de las personas detenidas al ingresar al sistema. El proyecto también contemplaría:

Creación de unidades habitacionales equipadas con baños y duchas

Cocina central con comedor

Biblioteca legal

Oficinas administrativas

Consultorios médicos

Estas dependencias cumplirían funciones vinculadas tanto a la gestión interna del centro como a los procesos legales y sanitarios de los detenidos.

Dentro del diseño presentado, el centro incluiría zonas destinadas al esparcimiento. Se mencionan áreas recreativas interiores y exteriores, aunque sin especificar su tamaño o frecuencia de uso.

Una parte del complejo estaría reservada para alojar a grupos familiares bajo custodia migratoria. Estos sectores tendrían una disposición diferenciada del resto de las unidades habitacionales, en línea con los estándares operativos actuales del ICE.

El nuevo centro de detención que supuestamente abriría en Texas podría contar con una capacidad para 9500 personas Texas Immigration Law Council

Las autoridades locales rechazan el plan del ICE en Texas

El proyecto generó oposición en Hutchins y en el condado de Dallas. El alcalde de la ciudad, Mario Vásquez, expresó públicamente su rechazo a la posibilidad de que el almacén se convierta en un centro de detención migratoria.

“Las bodegas que tenemos son para almacenar, no para retener a la gente”, dijo Vásquez en una entrevista con WFAA. “Es algo que no necesitamos en nuestra ciudad y algo que no queremos”, señaló.

Según dijo el alcalde a The Dallas Morning News, la ciudad no fue informada con antelación suficiente sobre los planes federales.

El comisionado del condado de Dallas, John Wiley Price, también manifestó objeciones y expresó su preocupación por los servicios públicos, ventilación, saneamiento y el impacto general de una instalación de ese tamaño en la zona. “La infraestructura no está ahí”, aseguró.

El proyecto busca agilizar las deportaciones, bajo el plan de la administración Trump ICE

Un cambio en el modelo de detención migratoria

El centro proyectado en Hutchins no sería un caso aislado. Forma parte de un rediseño nacional del sistema de detención, que busca reemplazar instalaciones pequeñas y dispersas por grandes complejos ubicados en lugares considerados clave.

De acuerdo con los planes revelados, las personas migrantes detenidas pasarían primero por centros de procesamiento inicial con capacidad para entre 500 y 1500 camas. Tras ese período, serían trasladadas a uno de los megacentros regionales, como el previsto en el área de Dallas.

Este esquema apunta a reducir los traslados constantes entre instalaciones y a concentrar recursos en menos ubicaciones. Texas figura como uno de los estados centrales de esta red, junto con Virginia, Louisiana, Arizona, Georgia y Missouri.