Triple vórtice polar avanza en EE.UU: mapa de estados y ciudades sumergidas en el frío ártico

Una masa de aire procedente del Ártico inició un descenso abrupto sobre el centro y el este de Estados Unidos, con un frío capaz de romper marcas históricas y alterar la rutina de millones de habitantes. Los meteorólogos anticiparon no un solo episodio, sino tres irrupciones sucesivas, impulsadas por un vórtice polar desplazado que mantendrá a buena parte del país norteamericano bajo temperaturas extremas y amenazas de nieve y hielo durante la primera mitad de diciembre.

Dónde se espera el primer vórtice polar en EE.UU.

El avance inicial del aire polar ya provocó un descenso abrupto en numerosas ciudades del Medio Oeste. En Iowa, más de una docena de localidades superaron marcas mínimas que databan de los años noventa.

Waterloo, por ejemplo, descendió a -15°F (-26°C), un valor que sobrepasó ampliamente el mínimo anterior de -7°F (-22°C). Los especialistas estimaron que estos episodios no serán aislados, sino parte de un patrón más persistente que se intensificará en los próximos días.

Mapa de temperaturas promedio proyectadas para los próximos 10 días CPC

Durante el amanecer del viernes, el norte del Atlántico medio y buena parte de Nueva Inglaterra sintieron el impacto del aire helado. En la ciudad de Nueva York, la temperatura osciló en torno a 20°F (-6°C), mientras que en sectores de la región, como Albany, se registró un valor de apenas 1°F (-17°C).

Las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional ofrecieron un panorama amplio de las temperaturas máximas esperadas:

En el Medio Oeste , valores equivalentes a un rango aproximado de 10°F a 29°F (-12°C a -1°C)

, valores equivalentes a un rango aproximado de 10°F a 29°F (-12°C a -1°C) En Nueva Inglaterra , picos entre 20°F a 39°F (-6°C a 4°C)

, picos entre 20°F a 39°F (-6°C a 4°C) En las planicies centrales y del sur hasta el Atlántico medio , máximas previstas entre los 30°F y 49°F (-1°C a 9°C)

, máximas previstas entre los 30°F y 49°F (-1°C a 9°C) En Texas y el sudeste, un abanico más moderado dentro de los 40°F a 59°F (4°C a 15°C).

El frío, sin embargo, se extenderá con fuerza hacia latitudes meridionales a medida que el vórtice polar impulse masas de aire desde el norte.

Cómo es el triple vórtice polar que llevará temperaturas invernales a Estados Unidos

El fenómeno responde a un desplazamiento del vórtice polar, un sistema de baja presión y aire gélido que orbita de manera habitual las zonas polares. La designación “vórtice” refiere al giro antihorario que mantiene el aire frío concentrado, aunque durante el invierno boreal suele expandirse y derramar estas masas hacia latitudes medias.

Mapa de temperaturas promedio proyectadas para los próximos 14 días CPC

De acuerdo con la explicación del Servicio Meteorológico Nacional, su comportamiento favorece que corrientes de origen ártico se desplacen hacia el sur al seguir el flujo de la corriente en chorro, lo que desencadena irrupciones intensas como las detectadas esta semana.

Los meteorólogos de AccuWeather coincidieron en que esta perturbación permitirá la llegada de tres irrupciones sucesivas. Renee Duff, especialista de la entidad, afirmó que el final de la semana permitiría observar “parte del aire más frío de la temporada”, mientras que Paul Pastelok, encargado de los pronósticos de largo alcance, advirtió que “este brote será el primero de tres”.

Según Pastelok, el segundo episodio irrumpirá la semana próxima y un tercero arribará hacia mediados de mes, lo que anticipa un escenario sostenido de frío y aumento de la demanda energética en amplias regiones del país.

Estados más afectados y zonas bajo frío extremo en EE.UU.

La posición del vórtice sobre la Bahía de Hudson, en Canadá, dirige múltiples tandas de aire polar hacia el interior de Estados Unidos. El impacto será especialmente notorio en sectores que ya tuvieron clima adverso en días previos y que ahora podrían enfrentar nuevamente nieve, ráfagas cortantes y temperaturas peligrosamente bajas.

Mapa de temperaturas mínimas esperadas en las próximas 24 horas NWS

A continuación, las regiones más comprometidas según los reportes de AccuWeather:

Región de los Grandes Lagos y el Valle del Ohio: se reportaron amaneceres con cifras bajo cero, acentuados por ráfagas que intensificaron la sensación térmica.

se reportaron amaneceres con cifras bajo cero, acentuados por ráfagas que intensificaron la sensación térmica. Noreste, incluidos Nueva York, Boston y Washington D. C.: valores que descendieron hasta los 19°F (-7°C), con registros en torno a 20°F (-6°C) en Ciudad de Nueva York y marcas aún menores en áreas rurales del interior.

valores que descendieron hasta los 19°F (-7°C), con registros en torno a 20°F (-6°C) en Ciudad de Nueva York y marcas aún menores en áreas rurales del interior. Montañas Adirondack, en el norte del estado de Nueva York: sectores que cayeron hasta -20°F (-29°C), los niveles más bajos de la temporada hasta el momento.

sectores que cayeron hasta -20°F (-29°C), los niveles más bajos de la temporada hasta el momento. Planicies del norte y Medio Oeste: retorno de nevadas tras un episodio de acumulaciones moderadas a intensas registrado una semana atrás, con nuevas posibilidades de formación de tormentas invernales.

La interacción entre el aire polar y un sistema proveniente del sur determinará la magnitud de la nieve y la mezcla de hielo y lluvia en los estados del este, donde las condiciones variarán de acuerdo con la evolución de la tormenta. La posibilidad de acumulación dependerá de la trayectoria del sistema, que podría dejar franjas de nieve o simplemente precipitaciones líquidas.