“Se burlaron de mí”: nació en EE.UU., pero se crió en México, se fue a vivir a Texas y lo deportaron

En Texas, Brian Morales, de 25 años, fue detenido por policías estatales durante una parada de tráfico cuando se dirigía a su trabajo. Luego, los oficiales lo trasladaron a una estación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) y lo deportaron a México el 7 de abril, pese a que aseguró que podía probar su nacionalidad con documentos que tenía en su casa.

La detención durante la parada de tráfico en Texas

La detención ocurrió mientras Morales viajaba rumbo al trabajo con su equipo, en un vehículo conducido por su jefe, Jesús Pargas. Ante la intervención de los agentes estatales, Pargas intentó interceder.

Según declaró a Univision, les preguntó a los oficiales si Morales podía mostrar una foto o copia de sus documentos para verificar su identidad.

Morales afirmó que fue amenazado con prisión si no firmaba su deportación Captura de N+ UNIVISION

Además, sostuvo que el joven “no infringió la ley en ningún momento” y que el único problema era que no llevaba su acta de nacimiento. Ante esto, los agentes respondieron que ya era “muy tarde” y que se lo tenía que “llevar migración”.

Morales también explicó que no llevaba identificación al momento del control, pero le indicó a las autoridades que podía demostrar su identidad como ciudadano con la documentación que estaba disponible en su domicilio. A su vez, se ofreció a mostrar imágenes de esos documentos para que pudieran verificar su situación.

Sin embargo, según su testimonio, los agentes rechazaron esa opción. Incluso, sostuvo que se “burlaron” y no tomaron en cuenta su intento de acreditar su ciudadanía estadounidense.

Su jefe intentó intervenir y ofreció mostrar documentos, pero los agentes se negaron Captura de N+ UNIVISION

Tras la detención, Morales fue trasladado a instalaciones de la patrulla fronteriza. Según relató, pasó por “cinco cárceles”, mientras que su hermano, Miguel Morales, quien vive en Colorado, lo buscó durante varios días.

Brian indicó que los efectivos lo amenazaron con prisión si no firmaba su deportación y que le advirtieron que podía enfrentar hasta cinco años de cárcel.

Al respecto, la abogada Kate Lincoln-Goldfinch dijo que es “muy común” que personas con estatus legal ciudadanía o residencia permanente reciban amenazas y mentiras durante una detención.

La ciudadanía estadounidense de Morales y los documentos disponibles

El afectado nació en Denver, Colorado. Cuenta con su acta de nacimiento, su número de seguro social y otros documentos, a los que Univision tuvo acceso. Sin embargo, no había tramitado su Real ID.

Sus padres lo llevaron a México cuando era muy pequeño, por lo que no habla inglés. Hace un año regresó a Estados Unidos y cruzó la frontera al mostrar su certificado de nacimiento y otros comprobantes.

Morales no llevaba identificación, aunque aseguró tener pruebas de ciudadanía en su casa Captura de N+ UNIVISION

Univision reportó que Morales se fue a Aguascalientes, México, donde están sus familiares, y expresó que espera poder regresar a EE.UU., que es el país donde nació.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) indicó a Univision que sus agentes “determinaron que Brian se encontraba ilegalmente en el país” norteamericano. La agencia no detalló el proceso utilizado para verificar su estatus.