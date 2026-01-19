Adiós al sueño americano: el ICE los deportó a México tras vivir más de 20 años en EE.UU., pero pudieron reconstruirse

Miles de inmigrantes deportados se vieron obligados a abandonar el sueño americano en los últimos años. Sin embargo, muchos lograron reinventarse. En ese sentido, varios mexicanos aprovecharon el conocimiento del inglés y hoy trabajan para empresas estadounidenses mientras disfrutan de la vida en su país de origen.

Vivieron más de 20 años en EE.UU., el ICE los deportó a México y pudieron salir adelante

“Se gana un poco menos que en Estados Unidos, pero uno está muy bien”, relató Alejandro, uno de los migrantes deportados a México que fueron entrevistados por N+. El hombre fue expulsado en varias ocasiones: la primera en 2006 y la última en 2014.

Si bien reconoció que “siempre hubo redadas”, aclaró que son mucho más marcadas durante la actual administración Donald Trump.

En esa misma línea, sostuvo que los procedimientos de las fuerzas de seguridad son “muy descarados” y consideró que “se nota más la discriminación” hacia los extranjeros.

“Después de 20 años en Estados Unidos, llegar de cero es muy difícil. Pero ser bilingüe me dio muchas ventajas”, dijo sobre las oportunidades laborales en México.

Otra migrante en una situación similar es Araceli, quien residía desde los seis meses en Phoenix, Arizona.

Fue deportada hace dos años y encontró una oportunidad única gracias a que habla dos idiomas. “Cuando llegué todo era nuevo, era otro mundo”, detalló.

Ahora, trabaja desde su hogar en un centro de llamadas. “El inglés te abre las puertas acá. Ahora estoy trabajando en el call center como agente bilingüe para una compañía estadounidense", detalló.

Por último, dejó un consejo para las personas que afrontan una deportación: “Mi recomendación es que no se estanquen en ese ciclo en el que piensan que el mundo se les hace chico si no están en Estados Unidos. También hay oportunidades en México, solo hay que buscarlas y aprender a vivir en nuestro país”.

Frente al aumento de deportaciones de inmigrantes indocumentados, incrementó la contratación de mexicanos contratados por centros de llamadas debido a su dominio del inglés.

De acuerdo con Courthouse News Service, estas empresas no suelen preguntar por los antecedentes de los empleados y ofrecen buenos salarios.

Los migrantes deportados de EE.UU. a menudo encuentran oportunidades en México al aprovechar su conocimiento del inglés Freepik

La demanda no se reduce solo a los call centers. Según un informe del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), citado por el medio Latin Times, más de 381 empresas ofrecen 70.558 puestos a nivel nacional.

Los empleos se concentran principalmente en diez estados: Nuevo León (10.092), Ciudad de México (8147), Jalisco (5418), Estado de México (5105), Baja California (3386), Guanajuato (3323), Querétaro (3138), Coahuila (3122), San Luis Potosí (2515) y Puebla (2323).

Asimismo, se destaca el programa “México te abraza”, promovido por el gobierno y el sector empresarial privado, que generó miles de vacantes para deportados y repatriados en México (más de 70.000 puestos).

Adiós al sueño americano: las deportaciones de EE.UU. en 2025

Desde que asumió su segundo mandato, Trump intensificó las redadas y deportaciones de migrantes.

Durante la primera semana de diciembre de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) compartió un comunicado de prensa en el que informó que más de 2,5 millones de inmigrantes indocumentados abandonaron Estados Unidos en 2025.

El gobierno de México informó que el ICE deportó de Estados Unidos a 145.537 mexicanos durante 2025

Según los números, desde el 20 de enero de 2025, las operaciones de control resultaron en más de 605 mil expulsados.

Al mismo tiempo, 1,9 millones de inmigrantes que permanecían de manera ilegal se autodeportaron.

Por su parte, el gobierno de México, en un informe publicado por el sitio de la Unidad de Política Migratoria, reveló que desde el 20 de enero al 17 de diciembre de 2025 fueron deportados 145.537 mexicanos.