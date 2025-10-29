Son de Texas, viajaron a Jamaica para su luna de miel y quedaron atrapados en la isla por el huracán Melissa

Kasydee y Hunter Bishop, recién casados y originarios de Texas, viajaron a Jamaica para disfrutar de su luna de miel, pero su viaje se convirtió en una pesadilla al quedar atrapados en la isla por el huracán Melissa, que en el momento en que tocó tierra, era de categoría 5. A causa de las inundaciones y deslizamientos de tierra, la pareja tuvo que trasladarse a un refugio. Las autoridades informaron que mientras permanezca la alerta máxima por la tormenta, los turistas no podrán salir de la isla.

La pareja, que se hospeda en Montego Bay, en la costa noroeste de la isla, llegó antes de que se emitieran las órdenes de evacuación, según informó Fox 4. “Fue maravilloso, fue increíble. Pasamos los siguientes días con la familia que viajó (para la boda), y luego nos dirigimos directamente aquí. Y simplemente no teníamos idea de que esto estaba en los planes”, dijo Hunter Bishop.

“Todo lo que escuchamos es lo intensa que va a ser la tormenta, y realmente no tenemos idea de qué esperar en este momento”, añadió el joven.

Kasydee compartió una publicación en su cuenta de TikTok , donde comentó que más de 100 personas en el hotel también intentan abandonar la isla. “Después de numerosas llamadas y correos electrónicos, no encontramos vuelos disponibles. Hicimos todo lo posible. Teníamos planeado salir el domingo, pero nuestro vuelo fue cancelado”, dijo la turista.

“Nadie quiere quedarse aquí durante un huracán. No fue nuestra elección. Ahora estamos atrapados con esta tormenta, que se vuelve cada vez más aterradora. No sabemos cuál será el desenlace, pero rezamos por la seguridad de todos y esperamos que los aeropuertos puedan reabrir para poder regresar a casa sanos y salvos”.

Ante el peligro de Melissa, la pareja buscó resguardo en un albergue mientras la tormenta avanza por el país caribeño. En el video compartido por la joven se puede ver una habitación amplia, equipada con varias camas y sábanas, preparada para albergar a muchas personas. “Al menos nos sentimos bastante seguros aquí. Nos sentimos muy bendecidos de poder contar con este refugio mientras enfrentamos este huracán”, comentó Kasydee.

El matrimonio indicó que aún desconocen cuánto tiempo deberán permanecer en el refugio. “Dios proteja este país y esta isla, Dios protégenos a nosotros y a todos los que estamos aquí”, expresó Hunter a 7KLTV.

Antes de que el huracán llegara a Jamaica, Kasydee compartió imágenes de las actividades que realizaron junto a su esposo durante su luna de miel. En las fotos y videos se puede ver a la pareja en excursiones, en restaurantes locales y por la playa.

Huracán Melissa: Jamaica enfrenta la tormenta más potente de su historia

Melissa se convirtió en el huracán más potente registrado en la historia de la isla caribeña, con vientos sostenidos de hasta 280 km/h. Las autoridades advirtieron que las inundaciones repentinas representan un riesgo para la vida.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) hizo un llamado urgente a la población para que siga las instrucciones de evacuación y permanezca atenta a las actualizaciones oficiales. Asimismo, recomendó estar preparados para posibles deslizamientos de tierra, vientos huracanados, cortes de electricidad y acceso restringido a servicios esenciales mientras dure el paso del fenómeno.

“El huracán Melissa es una seria amenaza para la isla caribeña. Muchas personas posiblemente deban desplazarse de sus hogares y además necesitan con urgencia socorro y albergues. Nuestro foco sigue estando en la tarea de salvar vidas y de brindar asistencia a los más vulnerables, con dignidad y con cuidados”, afirmó Natasha Greaves, jefa interina de la oficina de la OIM Jamaica.