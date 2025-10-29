Clima hoy en EE.UU.: cuál es la trayectoria el huracán Melissa este miércoles 29 de octubre

Este miércoles 29 de octubre tendrá una combinación de fenómenos meteorológicos intensos en varias regiones de Estados Unidos y el Caribe. Mientras un sistema de tormentas avanzará desde el valle del Mississippi hasta el noreste, los vientos secos y cálidos mantendrán el riesgo de incendios en California y el sur de Texas, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). En tanto, el huracán Melissa continuará su avance sobre el Atlántico tras su paso por Jamaica y su llegada a Cuba.

El avance del huracán Melissa: impacto en el Caribe y su trayectoria por el Atlántico

El huracán Melissa tocó tierra en la madrugada del miércoles en Santiago de Cuba, con vientos sostenidos de 115 millas por hora (185 km/h), según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés). Tras ingresar por el este de la isla, el fenómeno continuará su desplazamiento hacia el noreste, con dirección a las Bahamas.

El huracán Melissa tocó tierra en Santiago de Cuba con vientos sostenidos de 115 mph (185 km/h) y ráfagas de hasta 120 mph (193 km/h) NHC

El NHC informó que Melissa tiene ráfagas que alcanzan las 120 millas por hora (193 km/h). A pesar de que se prevé un debilitamiento gradual, se mantendrá como un huracán poderoso al atravesar el archipiélago bahameño. Las condiciones de tormenta tropical comenzarán a sentirse este miércoles en las Bahamas del norte y en las islas Turks y Caicos, donde el oleaje alcanzará entre 19 y 28 pies (5,8 a 8,5 metros).

El pronóstico indica que el sistema avanzará sobre el Atlántico occidental y pasará al oeste de Bermudas entre el jueves y la noche del viernes. Para entonces, se espera que Melissa comience su transición hacia un ciclón extratropical debido al aire frío, al aumento del viento en altura y a la disminución de las temperaturas del mar.

En Haití y República Dominicana , los efectos de la tormenta ya provocaron lluvias torrenciales y deslizamientos . El NHC advirtió que “las inundaciones catastróficas y los deslizamientos de tierra son esperados en varias zonas de Haití y el este dominicano”, con comunidades aisladas por la crecida de los ríos.

En Jamaica, luego del paso destructivo de Melissa el martes, el organismo recomendó mantener la precaución y ventilar adecuadamente los generadores eléctricos para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono tras los cortes de energía.

Lluvias y tormentas desde el sur hasta el noreste de EE.UU.

Un frente frío y un sistema de baja presión en desarrollo generarán lluvias intensas y tormentas eléctricas que se extenderán desde los valles de Ohio y Tennessee hasta la región del Atlántico medio y Nueva Inglaterra. De acuerdo con el NWS, el sistema llevará precipitaciones de moderadas a fuertes, con riesgo de inundaciones repentinas en zonas de relieve montañoso.

Un sistema de baja presión y un frente frío generarán lluvias intensas con riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en los valles de Ohio, Tennessee y los Apalaches centrales y meridionales NWS

Las precipitaciones más importantes se concentrarán entre los Apalaches centrales y meridionales, y se desplazarán hacia el noreste durante la noche del miércoles. La agencia advirtió que los terrenos empinados del valle superior del Tennessee y los Apalaches del sur podrían registrar deslizamientos de tierra por la saturación del suelo. En la región de Nueva York y Nueva Jersey, las lluvias más fuertes llegarán el jueves, cuando la baja costera avance hacia el norte.

En las zonas costeras de las Carolinas y el Atlántico medio, se espera una combinación de lluvias intermitentes y vientos moderados que podrían generar inundaciones menores a moderadas. En el mar, el NWS emitió alertas por marejadas y posibles crecidas costeras.

Vientos cálidos y riesgo de incendios en el oeste y el sur de Estados Unidos

El oeste de Estados Unidos se mantendrá bajo un patrón de termómetros altos. Una dorsal de aire cálido continuará sobre el Pacífico y los estados montañosos, lo que mantendrá temperaturas muy por encima del promedio.

En el sur de California, los vientos del noreste de 20-30 mph (32-48 km/h) y una humedad extremadamente baja elevan el peligro de incendios, especialmente en los condados de Ventura y Los Ángeles NWS

En California, los vientos del noreste soplarán entre 20 y 30 millas por hora (32 a 48 km/h), acompañados por una humedad extremadamente baja. Estas condiciones, según el NWS y el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés), elevarán el peligro de incendios en las áreas costeras del sur del estado, especialmente en los condados de Ventura y Los Ángeles.

En el sur de Texas, se prevé un panorama similar. Los vientos secos y cálidos, junto con la baja humedad, crearán un ambiente propicio para incendios forestales. El SPC calificó la situación como “crítica”, ya que las ráfagas podrían superar las 35 millas por hora (56 km/h) en zonas abiertas, y los niveles de humedad relativa descenderán por debajo del 20%.

En contraste, el noroeste y las Montañas Rocosas recibirán lluvias ligeras y nevadas en elevaciones altas, especialmente en Montana e Idaho, con acumulaciones en sectores por encima de los 4000 pies (1220 metros).

Condiciones marítimas peligrosas en Florida por los efectos del huracán Melissa

El pronóstico marino del NWS indicó que el oleaje y los vientos derivados de Melissa afectarán amplias zonas del Atlántico suroeste, incluidas las Bahamas y las aguas al este de Florida. En las zonas abiertas, se esperan olas de cinco a siete pies (1,5 a 2,1 metros) durante la mañana del miércoles, que aumentarán progresivamente hasta alcanzar 20 a 28 pies (6 a 8,5 metros) hacia la noche.

Los vientos en superficie oscilarán entre 45 y 55 nudos (83 a 102 km/h) en los sectores más expuestos. A partir del jueves, la tormenta se desplazará hacia el noreste, lo que permitirá que las olas comiencen a disminuir lentamente, aunque continuarán peligrosas para la navegación hasta el fin de semana.

El NWS también señaló que un nuevo frente frío ingresará al Atlántico occidental el jueves, lo que reforzará los vientos del noroeste y mantendrá el mar agitado. En las costas del norte de Bahamas, se prevén condiciones de viento fuerte y oleaje alto hasta el viernes.

El Centro de Predicción de Tormentas informa un riesgo marginal de tormentas severas para el este de Carolina del Norte y sureste de Virginia, con posibles ráfagas de viento superiores a 60 mph (96 km/h) que podrían causar daños aislados SPC

Riesgo de tormentas severas en la costa atlántica

El SPC informó que existe un riesgo marginal de tormentas severas entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves en sectores del este de Carolina del Norte y el sureste de Virginia.

Según el pronóstico, el paso de un chorro de viento en niveles medios y la formación de una baja presión sobre Carolina del Norte favorecerán el desarrollo de tormentas con ráfagas intensas. Las corrientes de aire podrían superar las 60 millas por hora (96 km/h), con posibilidad de daños aislados por viento.