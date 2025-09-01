Tesla Cybertruck for sale: ofertas en Estados Unidos en septiembre de 2025
En este mes, la empresa de Elon Musk aplica rebajas especiales en modelos nuevos de su pickup eléctrica, mientras que el mercado de segunda mano mantiene precios más elevados
El Tesla Cybertruck se consolidó como una de las pick-up eléctricas más llamativas en el mercado automotriz de Estados Unidos. En septiembre de 2025, la compañía ofrece un descuento especial para sus modelos nuevos, una promoción que impacta de forma directa en los precios de las versiones más populares. Frente a este beneficio, los valores de los vehículos usados muestran un rango superior y desfavorable.
Descuentos en Tesla Cybertruck nuevos
De acuerdo con su sitio oficial, Tesla ofrece en septiembre un incentivo de US$7500 para todos los vehículos nuevos que sean entregados antes del 30 de ese mes. Este beneficio impacta de manera directa en los precios de las versiones Long Range, All-Wheel Drive y Cyberbeast.
Antes del descuento:
- Long Range: US$69.990
- All-Wheel Drive: US$79.990
- Cyberbeast: US$114.990
Después del descuento:
- Long Range: US$62.490
- All-Wheel Drive: US$72.490
- Cyberbeast: US$107.490
Precios de Tesla Cybertruck usados
Por otro lado, en el mercado de segunda mano, los precios no incluyen descuentos y dependen de cada plataforma:
- Edmunds: entre US$74.779 y US$82.626 para el modelo Base Crew; US$87.999 para la Cyberbeast.
- Car Gurus: de US$66.990 a US$73.889 en la Base Crew; de US$82.900 a US$89.969 en la Cyberbeast.
- Car Fax: desde US$72.788 hasta US$92.983 en la Base Crew; US$87.999 para la Cyberbeast.
Tesla Cybertruck: versiones y características disponibles
El Tesla Cybertruck se vende en tres versiones con características diferenciadas:
Long Range
- Dirección electrónica
- Ruedas de 18 pulgadas
- Cama de compuesto de 6x4 pies
- Luz delantera completa
- Cajuela delantera eléctrica
- Capacidad Powershare
All-Wheel Drive
- Suspensión neumática adaptativa
- Altura de manejo ajustable
- Ruedas de 20 pulgadas
- Tomas de corriente en la cama y cabina
- Interior premium con audio mejorado y pantalla en la segunda fila
Cyberbeast
- Tres motores
- Modo de lanzamiento de rendimiento
- Vectorización del par trasero
- Velocidad máxima de 206 km/h
- Piso estilo yate
- Tapizado de gamuza
- Insignia grabada con láser
- Ruedas de 20 pulgadas
- Gráficos de cabina personalizados
Además de las características base, Tesla ofrece opciones extra como la barra de remolque de acero de alta resistencia Clase IV o el paquete Premium, que incluye tomacorrientes de 120 y 240 voltios, lámparas de cama de longitud completa y un toldo de techo rígido motorizado. Estas adiciones buscan ampliar la funcionalidad del vehículo eléctrico.
Conducción autónoma supervisada
Una de las funciones más destacadas del Cybertruck es el sistema Full Self-Driving (FSD). Este paquete combina cámaras y sensores ultrasónicos que permiten al procesador del vehículo analizar en tiempo real el entorno. Según Tesla, el sistema es capaz de detectar:
- Autos
- Peatones
- Ciclistas
- Señales de tránsito
El FSD habilita rutas automáticas con cambios de carril, intersecciones y maniobras de estacionamiento. Sin embargo, la propia marca remarca que la conducción autónoma requiere supervisión constante del conductor, ya que no se trata de un sistema completamente independiente.
Perspectivas en el mercado automotriz: ¿cómo le va a Tesla?
Con más de dos años en circulación, el Tesla Cybertruck sigue atrayendo la atención en Estados Unidos. La combinación entre su diseño innovador, los descuentos actuales y el avance en conducción autónoma lo mantienen como uno de los modelos más comentados del mercado de pick-ups eléctricas.
Sin embargo, Tesla se desvió de la promesa original de su CEO, Elon Musk, quien en 2019 anunció un precio inicial cercano a los US$40.000 para la pickup angular. En 2023, tras estrenar su modelo base, su valor ya se encontraba en US$60.990, más de un 50% por encima de la propuesta inicial.
Ahora, Tesla impuso un sorprendente aumento de precio de US$15.000 a su variante de gama alta del Cybertruck. De esta manera, la Cyberbeast llegó a US$114.990. El New York Post lo considera “una maniobra descarada que desafía el accidentado lanzamiento de la camioneta y la creciente competencia de fabricantes rivales”.
