Tesla Cybertruck for sale: ofertas en Estados Unidos en septiembre de 2025

El Tesla Cybertruck se consolidó como una de las pick-up eléctricas más llamativas en el mercado automotriz de Estados Unidos. En septiembre de 2025, la compañía ofrece un descuento especial para sus modelos nuevos, una promoción que impacta de forma directa en los precios de las versiones más populares. Frente a este beneficio, los valores de los vehículos usados muestran un rango superior y desfavorable.

Descuentos en Tesla Cybertruck nuevos

De acuerdo con su sitio oficial, Tesla ofrece en septiembre un incentivo de US$7500 para todos los vehículos nuevos que sean entregados antes del 30 de ese mes. Este beneficio impacta de manera directa en los precios de las versiones Long Range, All-Wheel Drive y Cyberbeast.

Con la rebaja, los precios quedaron en US$62.490 para el Long Range, US$72.490 para el All-Wheel Drive y US$107.490 para el Cyberbeast, valores más competitivos frente a la competencia Tesla.com

Antes del descuento:

Long Range: US$69.990

All-Wheel Drive: US$79.990

Cyberbeast: US$114.990

Después del descuento:

Long Range: US$62.490

All-Wheel Drive: US$72.490

Cyberbeast: US$107.490

Precios de Tesla Cybertruck usados

Por otro lado, en el mercado de segunda mano, los precios no incluyen descuentos y dependen de cada plataforma:

Edmunds : entre US$74.779 y US$82.626 para el modelo Base Crew; US$87.999 para la Cyberbeast.

: entre US$74.779 y US$82.626 para el modelo Base Crew; US$87.999 para la Cyberbeast. Car Gurus : de US$66.990 a US$73.889 en la Base Crew; de US$82.900 a US$89.969 en la Cyberbeast.

: de US$66.990 a US$73.889 en la Base Crew; de US$82.900 a US$89.969 en la Cyberbeast. Car Fax: desde US$72.788 hasta US$92.983 en la Base Crew; US$87.999 para la Cyberbeast.

Tesla Cybertruck: versiones y características disponibles

El Tesla Cybertruck se vende en tres versiones con características diferenciadas:

Long Range

Dirección electrónica

Ruedas de 18 pulgadas

Cama de compuesto de 6x4 pies

Luz delantera completa

Cajuela delantera eléctrica

Capacidad Powershare

All-Wheel Drive

Suspensión neumática adaptativa

Altura de manejo ajustable

Ruedas de 20 pulgadas

Tomas de corriente en la cama y cabina

Interior premium con audio mejorado y pantalla en la segunda fila

Los precios de los Tesla Cybertruck usados superan a los de los modelos nuevos, ya que las plataformas de venta no aplican rebajas ni incentivos de arrendamiento Richard Vogel - AP

Cyberbeast

Tres motores

Modo de lanzamiento de rendimiento

Vectorización del par trasero

Velocidad máxima de 206 km/h

Piso estilo yate

Tapizado de gamuza

Insignia grabada con láser

Ruedas de 20 pulgadas

Gráficos de cabina personalizados

Además de las características base, Tesla ofrece opciones extra como la barra de remolque de acero de alta resistencia Clase IV o el paquete Premium, que incluye tomacorrientes de 120 y 240 voltios, lámparas de cama de longitud completa y un toldo de techo rígido motorizado. Estas adiciones buscan ampliar la funcionalidad del vehículo eléctrico.

Conducción autónoma supervisada

Una de las funciones más destacadas del Cybertruck es el sistema Full Self-Driving (FSD). Este paquete combina cámaras y sensores ultrasónicos que permiten al procesador del vehículo analizar en tiempo real el entorno. Según Tesla, el sistema es capaz de detectar:

Autos

Peatones

Ciclistas

Señales de tránsito

El FSD habilita rutas automáticas con cambios de carril, intersecciones y maniobras de estacionamiento. Sin embargo, la propia marca remarca que la conducción autónoma requiere supervisión constante del conductor, ya que no se trata de un sistema completamente independiente.

Tesla elevó la versión Cyberbeast a US$114.990, un aumento de US$15.000 que el New York Post calificó como “una maniobra descarada” frente a la competencia MANDEL NGAN - AFP

Perspectivas en el mercado automotriz: ¿cómo le va a Tesla?

Con más de dos años en circulación, el Tesla Cybertruck sigue atrayendo la atención en Estados Unidos. La combinación entre su diseño innovador, los descuentos actuales y el avance en conducción autónoma lo mantienen como uno de los modelos más comentados del mercado de pick-ups eléctricas.

Sin embargo, Tesla se desvió de la promesa original de su CEO, Elon Musk, quien en 2019 anunció un precio inicial cercano a los US$40.000 para la pickup angular. En 2023, tras estrenar su modelo base, su valor ya se encontraba en US$60.990, más de un 50% por encima de la propuesta inicial.

Ahora, Tesla impuso un sorprendente aumento de precio de US$15.000 a su variante de gama alta del Cybertruck. De esta manera, la Cyberbeast llegó a US$114.990. El New York Post lo considera “una maniobra descarada que desafía el accidentado lanzamiento de la camioneta y la creciente competencia de fabricantes rivales”.