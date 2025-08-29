Tesla lanza el nuevo Model Y Performance, pero no lo presenta en EE.UU.: el mercado al que apunta

Este viernes, Tesla lanzó un nuevo vehículo, pero no para el mercado de Estados Unidos. La compañía compartió las fotografías y videos de este modelo solo para sus redes sociales de Europa y Medio Oriente. Las unidades ya están disponibles para configurar y ordenar, con fecha de entrega aproximada para septiembre.

Tesla lanza un nuevo Model Y Performance para Europa

En un comunicado, la compañía indicó que el nuevo auto se basa en las mejoras realizadas en la gama Model Y a principios de este año, con revisiones técnicas centradas en maximizar eficiencia, comodidad, conectividad y seguridad. Este vehículo se fabrica para Europa en la Gigafábrica de Berlín-Brandeburgo.

Tesla lanza un nuevo vehículo, pero no lo presentará en Estados Unidos

“Ya sea para un largo y cómodo viaje de vacaciones, un emocionante paseo por carreteras sinuosas, una salida nocturna a un lugar de lujo o transportar objetos voluminosos después de ir de compras, el nuevo Model Y Performance lo gestiona todo con facilidad”, indican.

Características principales:

Nueva fascia delantera y trasera, y alerón de carbono para una mejor aerodinámica.

Rines y neumáticos optimizados para un control preciso.

Alerón de carbono de alto rendimiento = mayor carga aerodinámica y menor resistencia.

La amortiguación adaptativa ajusta el manejo según las condiciones de la carretera.

Los nuevos modos de conducción brindan mayor libertad a alta velocidad.

El montaje escalonado de rines y neumáticos proporciona mejor agarre y dirección.

Mayor autonomía gracias a las nuevas celdas de batería de alta densidad con mayor capacidad de carga.

Cabina silenciosa gracias a materiales premium que insonorizan y vidrio acústico.

Asientos deportivos calefaccionados y ventilados en la primera fila, con refuerzos y cojines laterales adicionales que te mantienen en el asiento al tomar curvas, y extensiones. eléctricas para los cojines de los muslos para mayor comodidad.

Asientos traseros perforados y que se pueden calefaccionar con reclinación eléctrica.

Nuestra pantalla táctil central de 16″ de mayor resolución.

Con la llegada del Model Y Performance, Tesla señala que presenta una versión completamente mejorada de su modelo más popular.

Cuenta con un paquete de baterías mejorado, equipado con nuevas celdas con mayor densidad energética X (antes Twitter) @teslaeurope

Este nuevo vehículo está diseñado para ofrecer un rendimiento tan bueno en el transporte del día a día como en carretera. “Todas estas mejoras le otorgan una apariencia más distintiva, para que sea reconocible al instante. Sin embargo, se mantiene fiel al diseño elegante y funcional característico de Tesla”, explican.

Gracias a un paquete de baterías mejorado, equipado con nuevas celdas con mayor densidad energética, proporciona más energía sin aumentar el peso. El nuevo Model Y Performance desarrolla 460 CV, acelera de 0 a 100 km/h en 3,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h.

“El vehículo consume 16,2 kWh/100 km (100 millas) y tiene una autonomía WLTP de 580 km (360 millas), lo que lo convierte en uno de los vehículos eléctricos de alto rendimiento más eficientes del mercado”, destaca la compañía.

Entre las mejoras destaca la parte trasera específica, modificada para un rendimiento a alta velocidad Tesla

¿Cuál es el precio de este nuevo Tesla para Europa?

Las primeras entregas europeas del nuevo Tesla Model Y comenzarán en septiembre, de acuerdo con el sitio oficial de la compañía para Países Bajos. Estos son los precios anunciados, al tipo de cambio de euros a dólares, para este viernes 29 de agosto: