Texas cierra un acuerdo con Samsung que impacta en los datos de los usuarios

Texas anunció un nuevo acuerdo con Samsung para impedir que se viole la privacidad de datos de los usuarios. Como parte del entendimiento, la compañía dejará de recopilar información de las personas sin obtener su consentimiento. El fiscal general Ken Paxton celebró la medida luego de expresar sus preocupaciones por los vínculos de las corporaciones con China.

Los detalles del acuerdo entre Texas y Samsung que impacta en los datos de los usuarios

Mediante la firma del documento judicial, Samsung dejará de recopilar datos de Reconocimiento Automatizado de Contenido (ACR, por sus siglas en inglés) sin que los consumidores estén completamente informados y den su consentimiento. En un comunicado de prensa, la oficina de Paxton destacó que el acuerdo surge tras la demanda de la administración por las prácticas de recopilación de datos.

Samsung dejará de recopilar información de los usuarios tejanos en sus televisores

Desde ahora, Samsung debe detener cualquier recopilación o procesamiento de información de visualización de ACR sin obtener el consentimiento expreso de los consumidores de Texas. La corporación emprendía esta práctica con el fin de conocer los gustos y preferencias y mejorar el servicio, aunque también corrían riesgo los datos obtenidos.

“Los texanos deben estar plenamente informados sobre si se recopilan sus datos y tener pleno control sobre cómo se utilizan”, expresó Paxton en primer lugar. El acuerdo no prohíbe ni deshabilita el software que utiliza la compañía electrónica.

En esa línea, el fiscal general sostuvo que los cambios descritos en este acuerdo “representan un importante avance en la reforma de las prácticas de recopilación de datos de los fabricantes de televisores inteligentes”.

Por otro lado, sostuvo que “otras empresas de televisores inteligentes han optado por espiar ilegalmente a los texanos y actuar como invasores digitales en sus hogares”, y concluyó: “Estas compañías rendirán cuentas y nuestras acciones legales contra ellas seguirán adelante”.

Datos de los usuarios: el acuerdo entre Texas y Samsung que afecta a los televisores inteligentes

La oficina de Paxton remarcó que el acuerdo obliga a Samsung a actualizar rápidamente sus televisores inteligentes e implementar pantallas de consentimiento y divulgación claras y visibles.

El objetivo es garantizar que los texanos puedan tomar una decisión informada sobre si se recopilan sus datos y cómo se utilizan.

Entre otras acciones judiciales, el fiscal general también presentó demandas contra Sony, LG, Hisense y TCL Technology, ambas con sede en China, por espionaje ilegal a texanos. Estos casos aún siguen en curso, por lo que no se llegó a una resolución definitiva.

El fiscal general de Texas calificó a la tecnología utilizada por Samsung como "un invasor digital invisible y no deseado" Ken Paxton instagram

En declaraciones anteriores, Paxton calificó al ACR como “un invasor digital invisible y no deseado”. En ese sentido, aseguró que el software puede “realizar capturas de pantalla del televisor de un usuario cada 500 milisegundos, monitorear la actividad de visualización en tiempo real y transmitir dicha información a la empresa sin el conocimiento ni el consentimiento del consumidor”.

Al fiscal general le preocupaba que este sistema resulte en la venta de la información para dirigir anuncios en diversas plataformas con fines de lucro, en especial por los “vínculos con China”. Por este motivo, señaló que la tecnología “pone en riesgo la privacidad y los datos confidenciales de los usuarios”.

La declaración de Samsung sobre el acuerdo con Texas que impacta en los usuarios

Después de cerrar el entendimiento con la oficina del fiscal general, Samsung publicó un comunicado en el que detalla cómo es la práctica. Según declaraciones citadas por Fox News, la compañía tecnológica resaltó que “comparte el objetivo del Fiscal General de Texas de promover prácticas de privacidad transparentes y respetuosas con el consumidor”.

“Si bien mantenemos nuestra política y avisos de privacidad de televisión originales, cumpliendo con las regulaciones estatales vigentes de Texas, como marca de confianza, Samsung se enorgullece de estar a la vanguardia en la protección de la privacidad y la seguridad del consumidor”, agregaron desde la empresa.

Además, de acuerdo a los directivos, el acuerdo confirma que “los televisores Samsung no espían a los consumidores".