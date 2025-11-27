“Texas está con ellos”: el sentido mensaje de Greg Abbott tras el ataque en Washington D.C.

Estados Unidos vive horas de conmoción tras el tiroteo a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C. A raíz de los sucesos, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dejó un mensaje de apoyo para los soldados gravemente heridos y pidió justicia. En paralelo, avanza la investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la administración Donald Trump anunció cambios migratorios relacionados con el hecho.

Abbott envió apoyo desde Texas para los soldados atacados en Washington D.C.

Greg Abbott transmitió su mensaje a través de su cuenta de X. En una publicación, se refirió al crimen ocurrido cerca de la Casa Blanca, en la capital de Estados Unidos. "El tiroteo sin sentido de dos miembros de la Guardia Nacional es horrible y desgarrador“, comenzó.

El mensaje del gobernador de Texas, Greg Abbott, tras el tiroteo en Washington D.C. Captura

En esa misma línea, el gobernador señaló que tanto él como su esposa, Cecilia, tienen en sus plegarias a los soldados atacados. Por otro lado, lanzó un pedido para el responsable del ataque en Washington D.C.: "El criminal debe ser llevado ante la Justicia“.

Por último, el mandatario estatal republicano destacó la tarea de las personas que forman parte de la Guardia Nacional. "Estamos profundamente agradecidos con todos los hombres y mujeres que sirven para defender y proteger a nuestra nación, tanto en el país como en el extranjero. Texas los apoya. Siempre“, concluyó.

Quién es el responsable del tiroteo en Washington D.C.

La investigación señaló a Rahmanullah Lakanwal, afgano de 29 años, como sospechoso por el hecho. El hombre trabajó durante diez años en colaboración con las fuerzas de EE.UU. en Afganistán. Tras su labor, formó parte de las personas evacuadas a EE.UU. en 2021, luego del colapso del gobierno en Kabul.

Lakanwal fue uno de los miles de afganos que se instalaron en ese país norteamericano bajo una iniciativa de la administración Joe Biden. El programa invitaba a personas que trabajaron con el gobierno estadounidense en sus operaciones.

Rahmanullah Lakanwal, el afgano acusado por el tiroteo en Washington D.C.

El FBI continúa con la investigación, pero Trump manifestó que la hipótesis inicial es de un acto de terrorismo. Los miembros de la Guardia Nacional heridos fueron identificados como Sarah Beckstrom, de 20 años, y Andrew Wolfe, de 24, según NBC News.

Trump canceló las solicitudes migratorias de afganos tras el tiroteo en Washington D.C.

Luego de que se ocurrió el ataque y que se conoció la nacionalidad del presunto responsable, Trump subrayó que era necesario “reexaminar” a los afganos que entraron a EE.UU. durante el gobierno de Biden. Según Reuters, el republicano sostuvo que deberían revisar a “cada extranjero” que llegó en ese período.

El Uscis anunció la suspensión del procesamiento de las solicitudes de afganos tras el tiroteo en Washington D.C. Captura

Horas después de ese pedido y de un mensaje similar de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el cambio se oficializó. Mediante una publicación en X, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció una suspensión del tratamiento de solicitudes de oriundos de Afganistán.

“El procesamiento de todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos se suspende por tiempo indefinido”, confirmó la entidad. La medida tiene “efecto inmediato” y se determina “en la espera de una revisión más exhaustiva de los protocolos de seguridad y verificación”.