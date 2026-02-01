Trabajaba en una cafetería con latinos en Texas y renunció tras un conflicto por la presencia del ICE

Una empleada de una cadena de cafeterías en Texas dejó su trabajo como manager de tienda luego de que directivos de la empresa le dijeran que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) eran bienvenidos en el local e incluso se les ofrecería “un descuento”. Su renuncia fue difundida en redes sociales, donde causó un gran impacto.

Renunció a la cafetería donde trabajaba en Dallas tras un conflicto vinculado al ICE

Margot Stacy trabajaba como gerente en una sucursal del centro de Dallas de White Rhino Coffee. Días antes de su salida, expresó inquietudes de seguridad a los directivos por la presencia de agentes del ICE en la zona.

Según relató en una publicación de redes sociales, la respuesta que recibió desde la empresa resultó inaceptable desde su punto de vista.

Stacy publicó el 22 de enero una captura de su carta de renuncia en la cuenta de Instagram. Allí explicó que la política interna de la cadena la colocó ante una decisión extrema.

“Me dijeron que estos mercenarios asesinos no solo eran bienvenidos en nuestra mesa, sino que además se los incentivaba a concurrir a nuestros locales al ofrecerles un descuento”, escribió.

Y agregó: “Esto me puso en una posición en la que debía comprometer todo en lo que creo o abandonar a mi equipo”.

Un equipo mayoritariamente latino y afroamericano

En su mensaje, la exgerenta también detalló el impacto personal y laboral de la situación. “Como mujer transgénero que lidera a un equipo compuesto en su mayoría por empleados hispanos y afroamericanos, estoy consternada por la falta de comprensión y compasión”, expresó.

En la misma publicación, dejó clara su postura frente al rol de la agencia migratoria: “El ICE está destruyendo activamente comunidades, es para lo que les pagan”.

La respuesta oficial de la empresa de Texas ante las acusaciones que los vinculan con el ICE

Medios locales como el Dallas Observer informaron el 26 de enero sobre un correo electrónico de White Rhino Coffee. En ese mensaje, enviado días antes, la empresa negó ofrecer descuentos a agentes del ICE bajo la categoría de “primeros respondedores”.

El 25 de enero, la gerencia de White Rhino publicó un extenso comunicado en Instagram para aclarar su política. En ese texto afirmó que el beneficio “se aplica a los primeros respondedores locales que están de servicio, con uniforme, y que sirven a las comunidades en las que estamos ubicados”.

El mensaje no mencionó a agentes migratorios y remarcó una intención inclusiva con la frase: “Queremos ser un espacio de inclusión para todos”.

La publicación también buscó desmarcar a la compañía de la polémica pública. “White Rhino Coffee, como muchas pequeñas empresas del norte de Texas, no quiere ser objeto de críticas concluyentes ni de mala prensa”, señaló el texto. Y cerró con una definición de su actividad: “Al final del día, simplemente vendemos café”.