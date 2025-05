Trabajo en Texas: la empresa global que lanza 1500 vacantes como “segunda oportunidad” y sin necesidad de estudios

La empresa global JCB inició la construcción de una nueva planta en Texas en junio del año pasado. El fabricante de equipos de construcción se comprometió en aquel momento a generar 1500 puestos de trabajo. Ahora que comenzó la contratación destacan sus vacantes para personas sin estudios y otros perfiles que tienen menos oportunidades en el sector.

La empresa global que lanza 1500 vacantes en Texas

JCB fabrica en EE.UU. desde hace 50 años y el año pasado compró más de 160 hectáreas de tierra en San Antonio, después de reconocer la necesidad de producir aún más máquinas en América del Norte. En el país ya opera una planta en Savannah, Georgia, que emplea a alrededor de 1000 personas.

JCB inició en 2024 la construcción de una nueva fábrica en Texas JCB

La nueva planta, que se localizará en el condado de Bexar, al sur de San Antonio, le costará a la compañía 500 millones de dólares, y comenzará a producir el próximo año, con 1500 trabajadores.

JBC ofrece puestos para personas sin estudios

Tonya Poole, vicepresidenta de recursos humanos de la empresa explicó en un evento del Día de la Manufactura que JCB planea replicar en San Antonio el programa de aprendizaje que actualmente opera en Georgia, en el que los aprendices estudian para obtener un título mientras trabajan y adquieren experiencia.

“JCB les paga por trabajar y estudiar”, añadió, y los beneficios incluyen tiempo libre remunerado, vacaciones y baja por enfermedad.

Por su parte, David Carver, director de Operaciones de JCB Texas, recordó en diálogo con a MySA lo que sucedió hace un tiempo en una Feria de Empleo de Segunda Oportunidad: “Vi a un joven. Caminaba de un lado a otro, se armó de valor, se me acercó y me dijo: ‘No tengo ninguna cualificación’… En ese momento no entendí bien lo que me decía, pero como no tenía un GED (Desarrollo Educativo General)… pensó que no merecía el trabajo”.

El directivo añadió que los títulos y diplomas no es lo que le importa a JCB al emplear, ya que la política de la empresa es contratar con base en la actitud y en quienes buscan carreras a largo plazo: “Contratar a la persona, capacitar para el puesto”.

La compañía busca personas que deseen laboral en el sector de la manufactura, aunque no tengan estudios en el ramo JCB

De acuerdo con el medio citado, el 30% de los 1500 empleados provendrá de escuelas técnicas, pero una gran mayoría (60%) serán trabajadores locales no cualificados, personas que no han tenido la oportunidad de obtener una certificación o capacitación en soldadura, pintura, ensamblaje u otras habilidades que ofrece JCB.

Carver quiere que personas, a quienes las grandes empresas suelen pasar por alto, desarrollen una carrera en JCB. “Como gran empleador, necesitamos ayudar a solucionar eso. Es parte de nuestro trabajo”, dijo. “Por eso, buscamos ayudar a que la gente salga de la indigencia y consiga empleo”.

En cuanto a la remuneración, el directivo señaló que un empleado sin formación en un puesto de nivel inicial recibirá $20,51 dólares por hora, garantizados. Sin embargo, este salario aumenta con las calificaciones adquiridas en el empleo, a medida que se acumula experiencia.

JCB planea replicar en San Antonio el programa de aprendizaje que actualmente opera en Savannah, Georgia JCB

Cómo aplicar a las vacantes de JCB en San Antonio

JCB planea abrir sus puertas en 2026 y comenzar la fabricación en San Antonio en 2027. La contratación de los 1500 empleados que mantendrán la planta en funcionamiento se intensificará en los próximos años, pero en su sitio web ya invitan a los postulantes.

Los interesados deben enviar su currículum al equipo de apoyo profesional al correo: jcbnaresumes@jcb.com, llame al (912) 447-2000, o ver las vacantes en el link jobs.dayforcehcm.com/en-US/jcb/.

Algunos de los trabajos que les ofrece la compañía incluyen ensamblaje, fabricación, pintura, materiales y planificación, compras, mantenimiento, ingeniería y soldadura.