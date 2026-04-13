Tren de Illinois a Texas en 2026: opciones en Amtrak, cuánto tarda y alternativas en autobús

El viaje en tren desde Chicago hasta Texas ofrece diversas opciones a través de los servicios de Amtrak durante el año 2026. La ruta principal Texas Eagle conecta estas regiones con tiempos de viaje de 32 horas y boletos que inician en 134 dólares.

Amtrak Texas Eagle: tiempos, precios y recorrido entre Chicago y San Antonio

El tren Texas Eagle une de forma directa a Chicago con la ciudad de San Antonio. Esta línea, según muestra la página de la empresa, permite una conexión posterior con el servicio Sunset Limited hacia Los Ángeles.

Amtrak cuenta con una gran variedad de rutas en Estados Unidos Foto de Amtrak

Los viajeros cuentan con asientos de clase económica para el recorrido de larga distancia. Los boletos en esa categoría tienen costos básicos que oscilan entre US$134 y US$137.

La duración total del viaje desde Illinois hasta el sur de Texas supera el día completo de trayecto. Esto se debe a la extensa distancia entre las terminales y las paradas intermedias de la red.

Cómo viajar de Chicago a Texas con conexiones en Amtrak: rutas y combinaciones

La ruta City of New Orleans permite llegar a Texas mediante una conexión en Luisiana. Según indica el sitio oficial de la empresa, los usuarios pueden viajar hasta Nueva Orleans y allí abordar el tren Sunset Limited con destino a Houston.

También existen servicios de autobús Tornado Bus que llevan a cabo traslados directos hacia ciudades como Austin. Estas opciones amplían la oferta para los viajeros que buscan flexibilidad en sus horarios de salida.

La compañía Amtrak presentó su nueva ruta que va de Chicago a Florida y pasa por las estaciones de Pittsburgh, Washington, DC y Savannah Amtrak

El sistema Amtrak Thruway también integra tramos de autobús para completar trayectos específicos de la red.

Estos servicios coordinados brindan la posibilidad de arribar a localidades donde el tren no tiene parada directa.

Greyhound entre Chicago y Texas: duración, precios y servicios

La compañía Greyhound ofrece traslados en autobús desde San Antonio hacia la ciudad de Chicago. El tiempo de viaje más rápido para este recorrido específico es de 37 horas y 46 minutos.

Los precios de los pasajes para esta ruta terrestre comienzan desde los US$146 por persona. Las tarifas varían según la demanda y el momento de realizar la reserva digital.

El servicio incluye comodidades como conexión Wi-Fi gratuita y conexiones de corriente en cada asiento. Los pasajeros disponen de asientos reclinables y baños.

Tren de alta velocidad en Texas: proyecto Houston-Dallas, inversión y tecnología

Luego de que los promotores afirmaran que el proyecto está “listo para comenzar”, el plan de construir un tren de alta velocidad en el Estado de la Estrella Solitaria ha recuperado fuerza.

La infraestructura de movilidad masiva está en una etapa decisiva de definiciones políticas y económicas.

La ruta que conectaría Houston con Dallas en menos de 90 minutos es considerada por John Kleinheinz, presidente de Kleinheinz Capital Partners Inc. y principal inversionista del proyecto, como una de las construcciones más emblemáticas de Estados Unidos, con un costo estimado de US$30.000 millones, según declaró en el sitio web KBTX.

La propuesta se fundamenta en la utilización de la tecnología del Shinkansen Hitachi 700 de Japón, que se ha adaptado a las particularidades geográficas de la región.

Kleinheinz, en una audiencia legislativa efectuada en agosto de 2025, explicó que el tren de Texas tiene el potencial de ser “el más veloz del mundo”.