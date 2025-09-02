Un gigante tecnológico le da la espalda a Texas y regresa a California: el motivo detrás de la importante decisión

Una empresa mundial reveló que regresa a San Francisco, California, después de celebrar uno de sus eventos más importantes en Dallas, Texas, este 2025. El gigante tecnológico tiene un motivo para su importante decisión de dar la espalda en los próximos años al estado de la Estrella Solitaria.

El gigante tecnológico que regresa a California

Visa anunció hace unos días, en un comunicado, que regresará en 2026 al Estado Dorado con su conferencia anual Visa Payments Forum (VPF), después de que el evento de tres días de este año tuvo lugar en Dallas. La empresa se comprometió a realizar la reunión hasta el 2030 en el Moscone Center de San Francisco.

Este 2025, el evento Visa Payments Forum se llevó a cabo en Dallas, Texas Visa Corporate

“Esto refleja el compromiso de larga data de Visa con el Área de la Bahía de San Francisco, sede de la compañía durante casi 70 años”, explica.

El VPF celebrará su 20 aniversario en 2026, año en el que transformará el Centro Moscone en una experiencia inmersiva que contará con ponentes destacados, mesas redondas y un mercado interactivo. Además, reunirá a miles de líderes de la industria de pagos de todo el mundo.

Oliver Jenkyn, presidente del Grupo de Mercados Globales de Visa, indicó: “El futuro de los pagos está aquí, en San Francisco, una ciudad que siempre ha sido fundamental para Visa”.

Añadió: “Al traer el Visa Payments Forum a casa, invertimos en la comunidad local, impulsamos el crecimiento económico y mostramos el papel de San Francisco como centro global de innovación. Nos enorgullece profundizar nuestro compromiso con esta ciudad excepcional”.

El Moscone Center es el centro de convenciones y complejo más grande de San Francisco Facebook Moscone Center

“Un nuevo día en San Francisco”: el alcalde celebra el regreso del foro de Visa y otros eventos

El alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, señaló que el compromiso de Visa, de traer la conferencia al Moscone Center, subraya la posición de la ciudad “como un destino de clase mundial para los negocios y la innovación”.

“Es un nuevo día en San Francisco, y estamos encantados de dar la bienvenida de nuevo al Visa Payments Forum a nuestra ciudad”, agregó.

El gobernante también comentó que “las empresas están trayendo a sus empleados de vuelta a la oficina, los pequeños negocios están abriendo por toda la ciudad y se puede sentir la energía”.

En un video que compartió el alcalde en sus redes sociales para anunciar el evento, en el que aparece junto a Oliver Jenkyn, calificó el regreso como grandes noticias para San Francisco y una prueba real de que la ciudad cobra fuerza, con las conferencias que regresan y la reapertura de los negocios.

En ese contexto, Lurie anunció en marzo que la segunda edición de HumanX, una conferencia que reúne a líderes e innovadores de la industria de la IA, se llevará a cabo en San Francisco, del 7 al 9 de abril de 2026, después de realizarse en este 2025 en Las Vegas, Nevada.

El alcalde ha manifestado su entusiasmo de que varias conferencias hayan elegido a la ciudad como anfitriona, y precisó que se proyecta que 32 eventos en el Moscone Center programados para este año generen 600 millones de dólares en la economía local.