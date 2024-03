Un hombre de Texas se postula a presidente tras cambiar su nombre a ‘Literally Anybody Else’

Escuchar

En un año crucial para la política estadounidense, un profesor de matemáticas de Texas dio un giro audaz al postularse para la presidencia de ese país, con un nombre que, asegura, refleja el descontento de muchos ciudadanos con el sistema político actual. Anteriormente conocido como Dustin Ebey, el oriundo de North Richland Hills ahora es legalmente Literally Anybody Else (Literalmente cualquier otra persona), una identidad con la que busca transmitir un mensaje sobre las elecciones.

El camino de un maestro texano que quiere ser presidente de EE.UU.

El cambio de nombre de este profesor y veterano del ejército no es simplemente una ocurrencia caprichosa, sino una declaración de principios. “Esto no se trata de mí, sino más bien de una idea. Podemos hacerlo mejor con 300 millones de personas para la presidencia”, declaró a WFAA. Su intención es representar los deseos de aquellos ciudadanos que desean una alternativa independiente en las urnas.

El hombre se cambió el nombre como una forma de protesta a lo que demócratas y republicanos ofrecen a los estadounidenses Foto Facebook Literally Anybody Else for President 2024

Tanto el expresidente Trump como el presidente Biden se perfilan como los principales contendientes en las próximas elecciones, pero hay un sector de la sociedad que anhela un cambio, una alternativa fuera del status quo, según el maestro texano. Aun así, es difícil que su nombre aparezca en las boletas.

La dificultad de competir contra Biden y Trump para la presidencia de EE.UU.

Él es consciente de los desafíos que enfrenta: reunir las suficientes firmas será un obstáculo considerable. Según la ley de Texas, se requieren 113.151 firmas de votantes registrados, que no participaron en las primarias presidenciales de ninguno de los partidos en Texas, para que un candidato independiente figure en la boleta electoral. De acuerdo con el estado, una solicitud para estar en la boleta electoral como candidato independiente debe presentarse con un pedido y ambos documentos deben entregarse antes del 13 de mayo de 2024.

Los candidatos potenciales pueden comenzar a recolectar firmas después del 5 de marzo de 2024. Else ya presentó su solicitud ante la Comisión Federal Electoral. Antes de un partido de hockey de los Dallas Stars en el American Airlines Center, el profesor de matemáticas buscaba firmas para intentar aparecer en la boleta como candidato presidencial independiente. Según informó WFAA, llevaba una gorra de TCU y una camiseta que decía Literally Anybody Else 2024 en las escaleras de PNC Plaza.

Dustin Ebey se puso como primer nombre Literally, como segundo Anybody, y como apellido Else Captura de pantalla WFAA

Consciente de la dificultad de esta tarea, hizo un llamado a los residentes de Texas para que incluyan su nombre como candidato por escrito. Esta estrategia, aunque menos exigente en términos de requisitos de firma, aún representa un desafío logístico considerable.

Su mensaje expresado a través de su página web oficial indica: “Es hora de buscar alternativas, de abrir el campo político a nuevas ideas y perspectivas”. A medida que avanza en su búsqueda por aparecer en las boletas electorales, espera inspirar a otros a cuestionar el statu quo y a exigir un cambio real en la política estadounidense.

Else ya presentó su solicitud ante la Comisión Federal Electoral Captura de pantalla WFAA

¿Qué dicen las encuestas sobre el Biden vs. Trump de 2024?

El maestro texano quiere el respaldo que reflejan sondeos recientes sobre un sentimiento generalizado de insatisfacción entre los votantes estadounidenses con respecto a los presuntos candidatos principales, Trump y Biden. Según una encuesta de Associated Press-NORC Research Center, la mayoría de los adultos estadounidenses expresan insatisfacción por ambos como potenciales candidatos presidenciales de sus respectivos partidos. Esta falta de entusiasmo se evidencia también en otro sondeo de Decision Desk HQ/NewsNation, compartioa por The Hill, donde la mayoría de los votantes registrados no muestran interés en una revancha entre los dos candidatos principales.

Literally Anybody Else señala que la gente debería tener la opción de votar por alguien más, en lugar de verse obligados a elegir entre el “menor de dos males”. Aunque se considera a sí mismo un político centrista, reconoce la diversidad de opiniones y creencias en el país. Su objetivo es subir al escenario del debate y aportar otra perspectiva a la política de ese país.