Unemployment claims: la ley que cambia en enero en Texas e impacta en los trabajadores

El sistema de solicitudes de subsidio por desempleo (unemployment claims) incorporó un cambio clave que impactará directamente en la forma en que se evaluarán los reclamos iniciales de beneficios. A partir de una ley aprobada durante 2025 y con entrada en vigencia desde enero de 2026, el estado modificó la definición de “último trabajo” y de “empleador más reciente”, con el objetivo de cerrar un vacío legal que permitió, durante años, maniobras irregulares.

El proyecto de ley agiliza las solicitudes de subsidio por desempleo

El cambio legal se centró exclusivamente en los llamados initial claims, es decir, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo que los trabajadores presentaron ante la Texas Workforce Commission.

La norma no modificó el funcionamiento global del sistema ni introdujo nuevas sanciones penales, pero sí ajustó un criterio que resulta decisivo al momento de evaluar la elegibilidad de cada solicitante.

La nueva normativa busca eliminar maniobras irregulares donde los solicitantes "creaban" empleos temporales con conocidos o vecinos para ocultar despidos justificados Stock en Canva

Según el texto de la H.B. 3699, aprobada por la Legislatura de Texas, la ley redefinió el significado de “último trabajo” y de “persona para quien el reclamante trabajó por última vez” cuando esos términos se utilizan en relación con un reclamo inicial.

Qué decía la ley texana antes del cambio

Antes de la aprobación de esta reforma, la legislación de Texas contempló una definición más flexible del “último trabajo”.

En ese marco, el término podía hacer referencia no solo al empleador formal más reciente, sino también a la última persona para la que el solicitante hubiera trabajado, siempre que esa relación hubiera alcanzado al menos 30 horas en una semana.

La ley suprime la cláusula que permitía considerar como "último empleo" cualquier actividad laboral de al menos 30 horas semanales Stock en Canva

Esa cláusula de las 30 horas permitió situaciones que, con el paso del tiempo, despertaron preocupación dentro de la Texas Workforce Commission.

Tal como explicó el comité de Trade, Workforce & Economic Development en su análisis del proyecto, la norma vigente habilitó a ciertos individuos a “crear” un nuevo empleador previo cuando la separación del real los hubiera dejado fuera del sistema de beneficios.

En los documentos de análisis legislativo se mencionaron ejemplos concretos:

Una persona podía trabajar temporalmente para un vecino durante 30 horas;

Declarar que había sido despedida por falta de trabajo;

Presentar ese vínculo como su último empleo, incluso si su salida del empleo anterior resultaba descalificante.

En otros casos, directamente se inventó un empleador, lo que dejó a la agencia estatal con una sola versión de los hechos: la del propio reclamante.

Qué cambia desde enero en Texas

Desde enero de 2026, al analizar un reclamo inicial, la Texas Workforce Commission solo considerará como “último trabajo” al empleo desempeñado para un empleador reconocido bajo la legislación de Texas, según el Unemployment Compensation Act.

Desde enero de 2026, la Texas Workforce Commission (TWC) solo reconocerá como último trabajo aquel desempeñado para un empleador definido bajo el Subcapítulo C del Capítulo 201 del Código Laboral de Texas Stock en Canva

En términos prácticos, el cambio implica:

La eliminación de la posibilidad de considerar como último trabajo a una persona para la que se hubiera trabajado al menos 30 horas en una semana, si no califica como empleador bajo la ley estatal.

La supresión de la referencia a empleadores definidos por las leyes de desempleo de otros estados como alternativa automática.

La consolidación de una definición más estricta, que solo admitió excepciones cuando otra norma estatal o federal así lo estableció.

De acuerdo con el análisis del comité legislativo, esta redefinición apunta a asegurar que la notificación obligatoria de la TWC llegara a un empleador real y verificable, capaz de aportar información relevante sobre la separación laboral.