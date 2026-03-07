US$200 millones al año: una universidad de Texas aprobó la explotación de petróleo en su campus

Midland College, en Texas llegó el lunes a un acuerdo con las compañías Midland-Petro D.C. Partners LLC y Permian Deep Rock Oil Company LLC para la extracción de petróleo en su terreno. Como parte del contrato, que cubrirá 17 acres, se incluyen disposiciones que tienen el objetivo de proteger a los estudiantes, a la vez que brindan a los trabajadores los servicios esenciales.

Explotación de petróleo: los detalles del acuerdo de la universidad de Texas con dos compañías

Dentro de los términos del acuerdo al que llegó la universidad Midland College, el terreno que usarán las compañías abarca 17 acres (poco más de seis hectáreas) en una franja de tierra. Esta zona está bordeada al norte por la pista oeste-este de Midland Airpark y al sur por la carretera de entrada del campus fuera de North Garfield Street. Las dos compañías implicadas son propiedad del empresario petrolero local David Arrington.

El centro educativo se erige en el corazón de la ciudad, dentro de la región de Permian Basin en el oeste de Texas, a lo largo de la Interestatal 20, entre las ciudades de Dallas y El Paso.

Citado por Midland Reporter, Al Escamilla de Escamilla Media, quien actúa como portavoz de los grupos petroleros, aseguró que ambas partes se benefician. “Creo que la comunidad gana en general -la población, la ciudad de Midland, las compañías petroleras, Midland College, los estudiantes y los futuros asistentes-. Creo que, si miramos hacia atrás diez años después, esto será beneficioso para todos", sostuvo.

El acuerdo sigue a una negociación de años entre las partes. Steve Kiser, presidente del consejo de administración del Colegio Midland, recordó que hubo varios intercambios en los últimos años.

“Se ha hablado de ‘Oye, nos gustaría hacer esto’, y bajo ciertas circunstancias hemos dicho: ‘Sí, está bien, llegaremos a un acuerdo siempre que se cumplan ciertas condiciones’. Finalmente, dentro del último año, se llevaron a cabo negociaciones serias, y el resultado es esta oferta”, explicó.

La industria petrolera genera un aporte importante para la economía estatal. Según las cifras más recientes, en el año fiscal 2024 pagó un récord de 27,3 mil millones de dólares en impuestos estatales y locales y regalías, cifra más alta de la historia del estado.

El dinero recaudado por estas empresas financia servicios públicos como educación, infraestructura y seguridad, ya que parte de esos ingresos provienen de gravámenes directos a la extracción y producción de hidrocarburos.

Los beneficios de la explotación de petróleo en los campus de la universidad de Texas

El principal beneficio del pozo petrolero corresponde a las regalías. Según los participantes, las siguientes partes pueden ganar estos rangos de dinero en los próximos 25 años:

Ciudad de Midland : US$150 a US$200 millones .

: . Residentes al sur del campus : US$400 millones .

: . Midland College: US$20 millones.

En base al acuerdo, Midland College podría obtener al menos US$20 millones con la extracción de petróleo Midland College/Freepik

Se espera que estas cifras cambien debido al paso del tiempo y a factores externos. En un comunicado, la administración de la ciudad indicó que los “precios de las materias primas se modifican constantemente” y determinó que “las estimaciones de ingresos provienen de una fuente fuera de la ciudad”.

El acuerdo entre Midland College y las compañías de extracción de petróleo incluye disposiciones que protegen a los estudiantes, como la obligación de construir un muro de hormigón para minimizar los ruidos Freepik

Restricciones: las disposiciones del acuerdo para la extracción de petróleo en la universidad de Texas

En cuanto a las condiciones del acuerdo, Kiser indicó que hay dormitorios cerca de esa parte del campus y también se erigen las instalaciones Pre-K. Por este motivo, se incluyeron ciertas cláusulas entre las que se encuentran las siguientes enumeradas por un abogado para Midland-Petro:

Los servicios públicos de Midland College, que van desde la electricidad hasta los baños, pueden ser utilizados por el personal del pozo petrolero.

Un muro de hormigón de 16 pies separará el pozo del campus , que será insonorizado. Esto era un punto no negociable para el Midland College, y la construcción de la división debe completarse dentro de los cinco años posteriores a la firma del acuerdo.

, que será insonorizado. Esto era un punto no negociable para el Midland College, y la construcción de la división debe completarse dentro de los cinco años posteriores a la firma del acuerdo. El tráfico vehicular se reducirá al mínimo con el objetivo de disminuir el ruido y el tránsito , especialmente durante las horas escolares.

, especialmente durante las horas escolares. En pos de una mayor reducción del ruido, el sitio de perforación será eléctrico .

. Se prohibirá a los agresores sexuales trabajar en el pozo petrolero, debido principalmente a la proximidad del sitio con el campus universitario y las instalaciones de Pre-K.

Toda la iluminación en el sitio de perforación estará orientada hacia fuera del campus . También hay restricciones impuestas a otras estructuras.

. También hay restricciones impuestas a otras estructuras. No habrá industria adicional en el sitio más allá del pozo petrolero . Los ejemplos indicados incluyen líneas eléctricas, almacenamiento de maquinaria, pozos de agua, eliminación de agua salada y operación sísmica. En el caso de este último, la fracturación hidráulica se realizará con un sistema que utiliza tecnología de reducción del sonido.

. Los ejemplos indicados incluyen líneas eléctricas, almacenamiento de maquinaria, pozos de agua, eliminación de agua salada y operación sísmica. En el caso de este último, la fracturación hidráulica se realizará con un sistema que utiliza tecnología de reducción del sonido. Habrá prohibiciones de drogas, alcohol y armas de fuego en los terrenos del sitio.