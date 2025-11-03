Elecciones del 4 de noviembre: ¿cuáles son las propuestas que se votan en Texas?

Texas se prepara para una jornada electoral decisiva este 4 de noviembre, donde los votantes se pronunciarán sobre 17 enmiendas constitucionales. Estos cambios abarcan desde exenciones fiscales hasta fondos para infraestructura.

Las propuestas principales a votar en las elecciones de Texas

Entre las medidas principales figura la Propuesta 4, que busca una reducción sustancial de los impuestos a la propiedad; y la Propuesta 3, que plantea la prohibición explícita de un impuesto a la riqueza por parte del estado, una salvaguarda constitucional para el patrimonio tejano.

La normativa insta a la legislatura estatal a eximir impuestos de US$125 mil del valor de mercado de la propiedad personal tangible utilizada para la producción de ingresos Archivo

Con relación a la infraestructura, se proponen fondos significativos para proyectos hídricos, que incluye la Propuesta 2 (zonas rurales) y la Propuesta 6 (otro fondo estatal).

En energía, la Propuesta 7 prevé establecer un fondo para construir nuevas plantas de gas natural y la Propuesta 8 apunta a expandir la infraestructura de banda ancha en todo el territorio para mejorar la conectividad digital.

Otras enmiendas importantes incluyen el “derecho a cultivar y criar ganado” (Propuesta 1), diseñado para proteger prácticas agrícolas tradicionales; la Propuesta 5, que sugiere crear un fondo de investigación para universidades no “Nivel Uno” y la Propuesta 9, que busca ofrecer un ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés) para maestros jubilados.

Quiénes pueden votar en las elecciones de Texas el 4 de noviembre

La legislación estatal determina que los votantes deben contar con uno de los siete tipos de documentos aceptables que se tienen que presentar en los comicios de forma presencial.

Los siete documentos con fotografía para votar en Texas son:

Una licencia de conducir emitida por el Departamento de Seguridad Pública del estado (DPS, por sus siglas en inglés).

Un certificado de identificación electoral del DPS.

Una tarjeta de identificación personal de Texas del DPS.

La licencia para portar armas del estado.

Un pasaporte estadounidense.

Un certificado de ciudadanía americana.

La tarjeta de identificación militar de Estados Unidos.

En tanto, existen excepciones para aquellos que apliquen un motivo justificable y completen una Declaración de Impedimento Razonable (RID, por sus siglas en inglés), junto a una identificación alternativa.

El mensaje de Greg Abbott en Texas para alentar el voto en las elecciones

Greg Abbott, gobernador de Texas, instó a los votantes a acudir a las urnas para aprobar y rechazar las 17 enmiendas constitucionales del estado. “¡Sal a votar!“, expresó, y advirtió que el 31 de octubre es la fecha límite de la votación anticipada.

El mensaje de Greg Abbott en apoyo a Trump Captura de pantalla X @GregAbbott_TX

El líder republicano señaló que visitó ciertas ciudades de Texas para instar a los ciudadanos al votoX/@GregAbbott_TX. Asimismo, hizo alusión a las propuestas sobre las que decide el Estado de la Estrella Solitaria.

“Los texanos pueden reducir los impuestos a la propiedad, hacer que las comunidades sean más seguras, empoderar a los padres y garantizar la seguridad de nuestras elecciones", aseveró desde su cuenta de X.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.