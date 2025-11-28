Thanksgiving 2025: la lista oficial de la TSA con los alimentos que sí se pueden llevar en el equipaje de mano

El Día de Acción de Gracias es uno de los feriados más destacados de Estados Unidos y cuenta con una gran afluencia de viajes. Por ello, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) detalló los productos y alimentos que están permitidos en el equipaje de mano, con el objetivo de facilitar la información a los viajeros que se desplacen por el Thanksgiving.

Qué alimentos están permitidos en el equipaje de mano por el Thanksgiving, según la TSA

Este jueves 27 de noviembre, se celebra en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving, una fecha que conlleva un gran movimiento en los vuelos y carreteras del país. Para agilizar los controles en los aeropuertos, la TSA compartió una lista de los alimentos permitidos que se pueden llevar en el bolso de mano.

La TSA detalló las normas para el transporte de ciertos alimentos en el equipaje de mano Freepik

Algunos de los productos detallados por la agencia presentan restricciones o normativas sobre las cantidades o la forma de empacarlos, en consonancia con las normas de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

Aquellos que están permitidos por la TSA son:

Bebidas alcohólicas : hasta 3,4 onzas (100 mililitros) y que estén cerradas. Aquellas que cuenten con entre el 24% y el 70% de alcohol se limitan a cinco litros en el equipaje facturado. Además, la TSA recomienda consultar con la aerolínea previamente.

: hasta 3,4 onzas (100 mililitros) y que estén cerradas. Aquellas que cuenten con entre el 24% y el 70% de alcohol se limitan a cinco litros en el equipaje facturado. Además, la TSA recomienda consultar con la aerolínea previamente. Comida para bebés : en cantidades “razonables” y separada del resto de pertenencias para que pueda ser revisada. En tanto, es aconsejable portar las fórmulas o leche materna en recipientes transparentes.

: en cantidades “razonables” y separada del resto de pertenencias para que pueda ser revisada. En tanto, es aconsejable portar las fórmulas o leche materna en recipientes transparentes. Agua embotellada : de hasta 100 ml.

: de hasta 100 ml. Pan y dulces : así como cualquier alimento sólido.

: así como cualquier alimento sólido. Alimentos enlatados : puede haber algunas excepciones al revisarse a través de rayos X.

: puede haber algunas excepciones al revisarse a través de rayos X. Queso cremoso y chocolate líquido : de hasta 100 ml, así como otros untables.

: de hasta 100 ml, así como otros untables. Café : en grano o molido.

: en grano o molido. Carnes, mariscos y verduras cocidas : siempre que no contengan líquido.

: siempre que no contengan líquido. Carnes y mariscos frescos : si están envasados con hielo, deben estar congelados al momento de pasar la inspección.

: si están envasados con hielo, deben estar congelados al momento de pasar la inspección. Langosta viva : la TSA indica que se debe contactar a la aerolínea para una decisión.

: la TSA indica que se debe contactar a la aerolínea para una decisión. Comida para mascotas : si es sólida, mientras que la húmeda debe cumplir con la norma de hasta 100 ml.

: si es sólida, mientras que la húmeda debe cumplir con la norma de hasta 100 ml. Especias secas.

La agencia detalló la normativa sobre el abordaje de leche materna y otras fórmulas Facebook/TSA

Los alimentos prohibidos en el equipaje de mano para viajar el Día de Acción de Gracias

Los viajeros que se trasladen por el Thanksgiving en avión deben tener en cuenta las normativas de los aeropuertos sobre el equipaje de mano y llevar ciertos productos a bordo. La TSA advirtió que están prohibidos los siguientes alimentos y bebidas:

Bebidas alcohólicas de más de 140 grados, es decir, más del 70%.

de más de 140 grados, es decir, más del 70%. Alimentos líquidos y geles de más de 95 gramos.

Los viajeros que se trasladen por el Thanksgiving deben afrontar los controles aeroportuarios Facebook/TSA

Qué sucede con los alimentos que se restringen en un control de la TSA

La agencia advirtió que los viajeros deben informarse sobre las normativas vigentes y contactar a las aerolíneas correspondientes para evitar demoras y restricciones a la hora de realizar los controles en el equipaje de mano.

En ese sentido, la TSA aclaró que la ley federal “restringe la devolución de artículos prohibidos que se dejan en el punto de control de seguridad", así como las consideraciones operativas.