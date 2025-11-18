Acción de Gracias: el servicio que será más barato en 2025 y que representará un ahorro de un 15% para los turistas

El 27 de noviembre se celebra el Día de Acción de Gracias, la festividad que reúne a las familias estadounidenses en una cena tradicional en honor a la primera cosecha exitosa de los colonos ingleses y nativos americanos. Este año, 73 millones de personas viajarán para las fiestas en coche y podrán recibir descuentos para su trayecto.

El ahorro que recibirán los turistas por Acción de Gracias

De acuerdo con la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés), ciertos conductores podrán beneficiarse de un ahorro este año. Ese es el caso de las personas que alquilen autos, quiénes podrán pagar un 15% menos que el año pasado.

El alquiler de autos para Thanksgiving será 15% más económico que el año pasado Freepik

Las ciudades con mayor demanda de autos son Orlando, Las Vegas, Los Ángeles y Newark. Por tanto, alquilar un auto en Hertz desde el 26 hasta el 30 de noviembre tendría estos valores:

Orlando (Entrega desde el Aeropuerto Internacional) : desde US$947.50 hasta US$1395.99.

: desde US$947.50 hasta US$1395.99. Las Vegas (Entrega desde el Aeropuerto Internacional Harry Reid): desde US$310 hasta US$766.99.

desde US$310 hasta US$766.99. Los Ángeles (Entrega desde el Aeropuerto Internacional) : desde US$376.31 hasta US$4564.07.

: desde US$376.31 hasta US$4564.07. Newark (Entrega desde el Aeropuerto Internacional Libertad de Newark): desde US$504 hasta US$4607.52.

Análisis de viajes en avión durante las fiestas

De acuerdo con la asociación, se prevé que seis millones de viajeros estadounidenses utilicen vuelos nacionales durante el fin de semana largo. Este valor representa un incremento del 2% en comparación al año pasado.

Seis millones de viajeros estadounidenses viajarán en EE.UU. durante el fin de semana largo

Basado ​​en los precios que pagaron los viajeros al reservar sus viajes, un vuelo nacional de ida y vuelta tiene un precio promedio de US$700, similar al del año pasado. Es más económico volar el mismo Día de Acción de Gracias, pero el vuelo de regreso es lo que afecta el precio, ya que el domingo y el lunes son los días de mayor demanda.

Las ciudades preferidas para viajar en Acción de Gracias

Orlando es el lugar preferido por los estadounidenses para pasar el Día de Acción de Gracias. Esta zona es conocida como la “capital de los parques temáticos” por ser la sede de Walt Disney World, SeaWorld®Orlando y Universal Studios.

Orlando es el lugar más visitado por los usuarios para pasar las fiestas disneyparksblog.com

Fort Lauderdale es el segundo destino elegido entre los usuarios. La denominada “Venecia de las Américas” es conocida por sus numerosas atracciones al aire libre, como el Parque Nacional Everglades, el boulevard Las Olas y el paseo fluvial que atraviesa la Avenida de los Millonarios.

En cuanto a los viajes internacionales, París, Francia, es la ciudad más popular entre los turistas estadounidenses. Al estar entre los últimos días de otoño, se recomienda visitar el Jardin du Luxembourg, Jardín de las Tullerías y el Parque Buttes-Chaumont.

Paris es el destino elegido por los usuarios para viajar a nivel internacional por Acción de Gracias Unsplash

Ámsterdam, por su parte, es el segundo destino seleccionado para las fiestas. La capital de Países Bajos es reconocida por sus calles cubiertas de piedras, sus sistemas de canales del siglo XVII, y múltiples museos como la Casa de Ana Frank, Rijksmuseum, Museo van Gogh y NEMO.