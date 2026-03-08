Theodore Roosevelt, expresidente de EE.UU.: “Es mucho mejor atreverse a grandes cosas, aun marcadas por el fracaso”

Theodore Roosevelt, político estadounidense y 26.º presidente de Estados Unidos, fue una de las figuras más influyentes de la política del país a comienzos del siglo XX. Con 42 años, se convirtió en el primer mandatario más joven. En su libro The Strenuous Life, publicado en 1900 como una colección de ensayos y discursos, formuló una frase que resume uno de los principios centrales de su pensamiento sobre el esfuerzo y el carácter.

¿Quién fue Theodore Roosevelt, el 26.º presidente de Estados Unidos?

Roosevelt nació el 27 de octubre de 1858 en Nueva York, en el seno de una familia acomodada. Durante la infancia sufrió asma severa y problemas de visión. Estas dificultades lo llevaron a desarrollar una intensa disciplina física y a defender la idea de la “vida intensa”, explica The White House Historical Association.

Pasó la mayor parte de su educación con tutores privados. En 1876 ingresó a Harvard University. Allí estudió historia y gobierno tras la muerte de su padre en 1878. Se graduó en 1880 y luego cursó brevemente en Columbia Law School.

Su carrera política comenzó en 1881, cuando fue elegido miembro de la Asamblea del estado de Nueva York. Fue reelegido en 1882 y 1883 y ganó notoriedad por sus posiciones reformistas.

En 1884 atravesó una tragedia personal. Su madre y su primera esposa murieron el mismo día, poco después del nacimiento de su hija Alice. Tras ese episodio se trasladó durante dos años a las Dakota Badlands, donde trabajó como ganadero y cazador.

En 1886 se casó con Edith Carow, amiga de la infancia. La pareja tuvo cinco hijos y se estableció en Sagamore Hill, en Oyster Bay, Nueva York.

A finales del siglo XIX retomó la actividad política y ocupó varios cargos públicos. Fue integrante de la Comisión Federal de Servicio Civil y luego comisionado de policía de Nueva York. En esos puestos impulsó reformas para que los nombramientos se basaran en el mérito.

En 1897 fue designado subsecretario de Marina. Un año después renunció para participar en la guerra hispano-estadounidense. Organizó el regimiento voluntario conocido como Rough Riders y lideró la carga en Kettle Hill durante la batalla de San Juan, en Cuba.

Ese episodio lo convirtió en una figura nacional. En 1898 fue elegido gobernador de Nueva York y en 1900 integró la fórmula presidencial republicana como vicepresidente de William McKinley.

Tras el asesinato de McKinley, Roosevelt asumió la presidencia el 14 de septiembre de 1901. Desde el inicio defendió la idea de que el presidente debía actuar como “administrador del pueblo”. Según su visión, el Ejecutivo podía intervenir en favor del interés público siempre que la ley o la Constitución no lo prohibieran.

En 1913 resumió ese enfoque con una frase: “No usurpé poder, pero sí amplié mucho el uso del poder ejecutivo”.

Roosevelt dejó la presidencia en 1909. Poco después realizó una expedición científica en África, explica Encyclopedia Britannica.

En 1912 volvió a la política y se postuló a presidente por el Partido Progresista, conocido como el Bull Moose Party.

Durante la campaña presidencial de 1912, Roosevelt recibió un disparo en el pecho en Milwaukee poco antes de pronunciar un discurso. Según el National Park Service, el atacante, John Shrank, le disparó cuando se dirigía al acto. Un estuche de anteojos y el manuscrito del discurso que llevaba en el bolsillo del chaleco amortiguaron el impacto de la bala. A pesar de la herida, Roosevelt decidió dar el discurso y habló ante el público con la bala alojada en el pecho.

En 1914 participó en una expedición científica en Brasil para explorar un río desconocido. Durante ese viaje contrajo fiebre tropical y sufrió un deterioro de su salud.

Roosevelt murió el 6 de enero de 1919 debido a un coágulo sanguíneo en el corazón. Tenía 60 años.

La frase de Roosevelt sobre el esfuerzo

La frase “Es mucho mejor atreverse a grandes cosas, aun marcadas por el fracaso” aparece en el Capítulo I de The Strenuous Life, publicado en 1900 como una colección de ensayos y discursos.

Roosevelt escribió ese pasaje para un discurso pronunciado el 10 de abril de 1899 ante el Hamilton Club de Chicago. En esa intervención defendió la idea de que tanto los individuos como las naciones deben aspirar a una vida de esfuerzo y propósito.

En ese contexto afirmó que es preferible intentar grandes objetivos, aun con riesgo de fracaso, antes que vivir en una existencia pasiva sin desafíos ni logros.

Para ilustrar su argumento, mencionó la Guerra Civil estadounidense. Sostuvo que, pese al enorme sufrimiento que provocó el conflicto, fue necesario enfrentarlo para preservar la Unión y terminar con la esclavitud.

¿Qué ideas desarrolla Theodore Roosevelt en el libro The Strenuous Life?

El libro desarrolla una doctrina basada en el esfuerzo individual y el deber cívico. Sus principales ideas incluyen:

El carácter individual: Roosevelt afirmó que el éxito depende del carácter, entendido como resolución, coraje y sentido del deber.

Roosevelt afirmó que el éxito depende del carácter, entendido como resolución, coraje y sentido del deber. Responsabilidad nacional: defendió el papel activo de Estados Unidos en el mundo y criticó el aislacionismo.

defendió el papel activo de Estados Unidos en el mundo y criticó el aislacionismo. Compromiso cívico: sostuvo que una democracia necesita honestidad pública y cooperación entre clases sociales.

sostuvo que una democracia necesita honestidad pública y cooperación entre clases sociales. Preparación militar: señaló que la paz solo puede mantenerse con preparación y capacidad de defensa.

