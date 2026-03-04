Noticias de New York, en vivo: quién gana en las elecciones, Hochul o Blakeman, según las encuestas, y otros reportes del 4 de marzo
Actualizaciones al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en la Gran Manzana: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
Encuesta: Hochul lidera por 20 puntos a Blakeman en la carrera a gobernador
Una encuesta del Siena College Research Institute publicada este 4 de marzo muestra que la gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, tendría una ventaja de 20 puntos sobre el ejecutivo del condado de Nassau, el republicano Bruce Blakeman, en una hipotética elección para gobernador en 2026. No obstante, esta diferencia se redujo desde los 26 puntos que tenía en enero. El sondeo le asigna a Hochul el 51% de intención de voto. Blakeman alcanza el 31%.
El estudio también evalúa cómo los votantes califican la gestión de la mandataria. Según los resultados, el 53% de los votantes aprueba su desempeño y el 41% lo desaprueba. La encuesta se llevó a cabo entre el 23 y el 26 de febrero de 2026 entre 805 votantes registrados del estado de Nueva York.
Miles de pacientes en Nueva York pierden su cobertura médica
Un conflicto contractual entre el sistema de salud Mount Sinai y la aseguradora Anthem Blue Cross Blue Shield provocó que miles de pacientes en Nueva York pierdan su cobertura médica dentro de la red.
Ambas organizaciones se culpan mutuamente por el fracaso de las negociaciones. Mientras la aseguradora sostiene que el hospital exige aumentos de costos excesivos, el sistema médico afirma que la compañía de seguros adeuda cientos de millones de dólares.
Los reportes subrayan que, a pesar de los intentos de conciliación, la falta de un acuerdo pone en riesgo la estabilidad del sistema de cuidado e impacta en 200 mil afiliados, informó CBS News.
Nueva York evalúa cambio de reglas durante el Mundial
El asambleísta demócrata Tony Simone de Nueva York propuso flexibilizar las leyes de alcohol durante el Mundial de fútbol de 2026. El proyecto permitiría crear “zonas de entretenimiento”, donde bares y restaurantes puedan vender bebidas para consumir en la calle en áreas designadas.
La iniciativa se aplicaría entre el 1° de junio y el 31 de julio, mientras se desarrolla el torneo. Sin embargo, representantes del sector gastronómico advierten que el tiempo es limitado para que la Legislatura estatal y la gobernadora Kathy Hochul aprueben la medida antes del inicio del evento.
Hochul dará un anuncio durante la National School Breakfast Week
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunciará un avance del programa de comidas escolares universales durante la Semana Nacional del Desayuno Escolar (National School Breakfast Week).
El anuncio está previsto para las 10.45 (hora del Este de Estados Unidos) en una transmisión en vivo en los canales oficiales del gobierno local.
El histórico desfile de San Patricio se transmitirá en vivo por streaming y televisión
El 265.º Desfile del Día de San Patricio de la ciudad de Nueva York se realizará el martes 17 de marzo y recorrerá la Quinta Avenida entre las 11 hs y las 15 hs (hora del Este de los Estados Unidos). El evento, considerado el desfile de San Patricio más grande y antiguo del mundo, podrá seguirse en televisión y por distintas plataformas digitales.
La transmisión estará disponible por aire en WNBC, en el sitio NBCNewYork.com y en la aplicación NBC 4. También podrá verse por streaming en:
- Peacock
- Roku TV
- Fire TV
- Samsung TV Plus
- Xumo Play
- Local Now
- Pluto
- Google TV
- TCL
- Xfinity
- Amazon Prime Video.
Encuesta en Nueva York: crece el apoyo a deportar inmigrantes indocumentados
La encuesta del Siena College Research Institute publicada este 4 de marzo evidencia que creció el apoyo en el estado de Nueva York a deportar a inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos. En enero de 2026, el 43% estaba a favor y el 35% en contra. En febrero, el respaldo subió al 49% y la oposición bajó al 29%.
Sin embargo, el 57% rechaza la forma en que los agentes de ICE realizan arrestos de personas sospechadas de no tener residencia legal. Solo el 30% respalda el accionar de las autoridades migratorias. De hecho, el 63% de los neoyorquinos considera que las tácticas de la agencia “han ido demasiado lejos”. En contraste, solo un 21% opina que han sido adecuadas y un 9% cree que no han sido lo suficientemente contundentes."
Inscripciones para Summer Rising, el programa gratuito de verano para estudiantes de K-8
La iniciativa está dirigida a estudiantes de kindergarten a octavo grado (K-8) que asisten a escuelas de la ciudad de Nueva York. El proceso de inscripción comenzó el 3 de marzo y permanecerá abierto hasta el 27 de marzo. Summer Rising funciona de lunes a viernes, de 8 hs a 18 hs (horario local).
A los alumnos se les brinda desayuno, almuerzo y merienda durante la jornada. Las actividades incluyen:
- Clases académicas con docentes certificados por la mañana
- Arte, deportes, excursiones y recreación por la tarde
- Aprendizaje socioemocional y apoyo educativo
- Las solicitudes se realizan a través de la plataforma MySchools.
Más de la mitad de los votantes respalda la suba de impuestos a millonarios en Nueva York
Los nuevos datos de la encuesta de Siena revelan un apoyo mayoritario a la propuesta de permitir que la Ciudad de Nueva York aumente el impuesto sobre la renta a residentes que ganan al menos US$1 millón al año. El 54% de los votantes del estado respalda la propuesta, mientras que el 29% se opone.
El respaldo es mayor en algunos grupos del electorado. Los resultados muestran los siguientes niveles de apoyo:
- 62% de apoyo entre los votantes de la ciudad de Nueva York.
- 72% entre los demócratas del estado.
- 50% en los suburbios del área metropolitana y 48% en el norte del estado.
- Por otro lado, un 51% de los republicanos se opone a que la Ciudad de Nueva York aumente el impuesto.
Pronóstico de Nueva York: cómo estará el clima este miércoles 4 de marzo en la ciudad
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipa una jornada mayormente nublada para este miércoles 4 de marzo en la ciudad de Nueva York, con temperaturas máximas de 48ºF (8,8ºC). Se esperan vientos del oeste de 6 millas por hora (9,6 kilómetros por hora).
Por la noche, se presenta un 30% de probabilidad de lluvia después de la 1 hs (hora local), con un cielo nublado. Las temperaturas rondarán los 45ºF (7,2ºC) y habrá vientos ligeros del este.
Noticias en vivo de Nueva York
