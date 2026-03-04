Noticias de New York, en vivo: quién gana en las elecciones, Hochul o Blakeman, según las encuestas, y otros reportes del 4 de marzo

Una encuesta del Siena College Research Institute publicada este 4 de marzo muestra que la gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, tendría una ventaja de 20 puntos sobre el ejecutivo del condado de Nassau, el republicano Bruce Blakeman, en una hipotética elección para gobernador en 2026. No obstante, esta diferencia se redujo desde los 26 puntos que tenía en enero. El sondeo le asigna a Hochul el 51% de intención de voto. Blakeman alcanza el 31%.

Una encuesta ubica a Kathy Hochul con 20 puntos de ventaja sobre Bruce Blakeman en una hipotética elección para gobernador en 2026 Instagram de Hochul y Blakeman

El estudio también evalúa cómo los votantes califican la gestión de la mandataria. Según los resultados, el 53% de los votantes aprueba su desempeño y el 41% lo desaprueba. La encuesta se llevó a cabo entre el 23 y el 26 de febrero de 2026 entre 805 votantes registrados del estado de Nueva York.