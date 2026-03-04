LA NACION
en vivo

Noticias de New York, en vivo: quién gana en las elecciones, Hochul o Blakeman, según las encuestas, y otros reportes del 4 de marzo

Actualizaciones al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en la Gran Manzana: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes

Hochul le saca una ventaja de 2 puntos a Bruce Blakeman, representante del Partido Republicano, en las encuestas hacia las elecciones a gobernador de noviembre
Hochul le saca una ventaja de 2 puntos a Bruce Blakeman, representante del Partido Republicano, en las encuestas hacia las elecciones a gobernador de noviembreArchivo

Encuesta: Hochul lidera por 20 puntos a Blakeman en la carrera a gobernador

Una encuesta del Siena College Research Institute publicada este 4 de marzo muestra que la gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, tendría una ventaja de 20 puntos sobre el ejecutivo del condado de Nassau, el republicano Bruce Blakeman, en una hipotética elección para gobernador en 2026. No obstante, esta diferencia se redujo desde los 26 puntos que tenía en enero. El sondeo le asigna a Hochul el 51% de intención de voto. Blakeman alcanza el 31%.

Una encuesta ubica a Kathy Hochul con 20 puntos de ventaja sobre Bruce Blakeman en una hipotética elección para gobernador en 2026
Una encuesta ubica a Kathy Hochul con 20 puntos de ventaja sobre Bruce Blakeman en una hipotética elección para gobernador en 2026Instagram de Hochul y Blakeman

El estudio también evalúa cómo los votantes califican la gestión de la mandataria. Según los resultados, el 53% de los votantes aprueba su desempeño y el 41% lo desaprueba. La encuesta se llevó a cabo entre el 23 y el 26 de febrero de 2026 entre 805 votantes registrados del estado de Nueva York.

Miles de pacientes en Nueva York pierden su cobertura médica

Un conflicto contractual entre el sistema de salud Mount Sinai y la aseguradora Anthem Blue Cross Blue Shield provocó que miles de pacientes en Nueva York pierdan su cobertura médica dentro de la red.

El conflicto comenzó cuando ambas partes no renovaron su contrato antes del 31 de diciembre de 2025
El conflicto comenzó cuando ambas partes no renovaron su contrato antes del 31 de diciembre de 2025Freepick

Ambas organizaciones se culpan mutuamente por el fracaso de las negociaciones. Mientras la aseguradora sostiene que el hospital exige aumentos de costos excesivos, el sistema médico afirma que la compañía de seguros adeuda cientos de millones de dólares.

Nueva York evalúa cambio de reglas durante el Mundial

El asambleísta demócrata Tony Simone de Nueva York propuso flexibilizar las leyes de alcohol durante el Mundial de fútbol de 2026. El proyecto permitiría crear “zonas de entretenimiento”, donde bares y restaurantes puedan vender bebidas para consumir en la calle en áreas designadas.

Un proyecto busca crear “zonas de entretenimiento” para beber en la calle durante el Mundial en Nueva York
Un proyecto busca crear “zonas de entretenimiento” para beber en la calle durante el Mundial en Nueva YorkFreepick

La iniciativa se aplicaría entre el 1° de junio y el 31 de julio, mientras se desarrolla el torneo. Sin embargo, representantes del sector gastronómico advierten que el tiempo es limitado para que la Legislatura estatal y la gobernadora Kathy Hochul aprueben la medida antes del inicio del evento.

Hochul dará un anuncio durante la National School Breakfast Week

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunciará un avance del programa de comidas escolares universales durante la Semana Nacional del Desayuno Escolar (National School Breakfast Week).

Hochul anunciará avances del programa de comidas escolares universales
Hochul anunciará avances del programa de comidas escolares universalesInstagram Hochul

El anuncio está previsto para las 10.45 (hora del Este de Estados Unidos) en una transmisión en vivo en los canales oficiales del gobierno local.

El histórico desfile de San Patricio se transmitirá en vivo por streaming y televisión

El 265.º Desfile del Día de San Patricio de la ciudad de Nueva York se realizará el martes 17 de marzo y recorrerá la Quinta Avenida entre las 11 hs y las 15 hs (hora del Este de los Estados Unidos). El evento, considerado el desfile de San Patricio más grande y antiguo del mundo, podrá seguirse en televisión y por distintas plataformas digitales.

Nueva York celebrará el 17 de marzo la 265ª edición del desfile del Día de San Patricio
Nueva York celebrará el 17 de marzo la 265ª edición del desfile del Día de San PatricioCanal de youtube Etiel

La transmisión estará disponible por aire en WNBC, en el sitio NBCNewYork.com y en la aplicación NBC 4. También podrá verse por streaming en:

  • Peacock
  • Roku TV
  • Fire TV
  • Samsung TV Plus
  • Xumo Play
  • Local Now
  • Pluto
  • Google TV
  • TCL
  • Xfinity
  • Amazon Prime Video.

Encuesta en Nueva York: crece el apoyo a deportar inmigrantes indocumentados

La encuesta del Siena College Research Institute publicada este 4 de marzo evidencia que creció el apoyo en el estado de Nueva York a deportar a inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos. En enero de 2026, el 43% estaba a favor y el 35% en contra. En febrero, el respaldo subió al 49% y la oposición bajó al 29%.

Aumenta el respaldo a las deportaciones, aunque los votantes rechazan cómo actúa ICE
Aumenta el respaldo a las deportaciones, aunque los votantes rechazan cómo actúa ICEICE

Sin embargo, el 57% rechaza la forma en que los agentes de ICE realizan arrestos de personas sospechadas de no tener residencia legal. Solo el 30% respalda el accionar de las autoridades migratorias. De hecho, el 63% de los neoyorquinos considera que las tácticas de la agencia “han ido demasiado lejos”. En contraste, solo un 21% opina que han sido adecuadas y un 9% cree que no han sido lo suficientemente contundentes."

Inscripciones para Summer Rising, el programa gratuito de verano para estudiantes de K-8

La iniciativa está dirigida a estudiantes de kindergarten a octavo grado (K-8) que asisten a escuelas de la ciudad de Nueva York. El proceso de inscripción comenzó el 3 de marzo y permanecerá abierto hasta el 27 de marzo. Summer Rising funciona de lunes a viernes, de 8 hs a 18 hs (horario local).

Summer Rising ofrece clases por la mañana y actividades recreativas por la tarde
Summer Rising ofrece clases por la mañana y actividades recreativas por la tardeFreepick

A los alumnos se les brinda desayuno, almuerzo y merienda durante la jornada. Las actividades incluyen:

  • Clases académicas con docentes certificados por la mañana
  • Arte, deportes, excursiones y recreación por la tarde
  • Aprendizaje socioemocional y apoyo educativo
  • Las solicitudes se realizan a través de la plataforma MySchools.

Más de la mitad de los votantes respalda la suba de impuestos a millonarios en Nueva York

Los nuevos datos de la encuesta de Siena revelan un apoyo mayoritario a la propuesta de permitir que la Ciudad de Nueva York aumente el impuesto sobre la renta a residentes que ganan al menos US$1 millón al año. El 54% de los votantes del estado respalda la propuesta, mientras que el 29% se opone.

La medida tiene el respalod del 62% de los votantes de la ciudad de Nueva York y el 54% de los electores del estado
La medida tiene el respalod del 62% de los votantes de la ciudad de Nueva York y el 54% de los electores del estado

El respaldo es mayor en algunos grupos del electorado. Los resultados muestran los siguientes niveles de apoyo:

  • 62% de apoyo entre los votantes de la ciudad de Nueva York.
  • 72% entre los demócratas del estado.
  • 50% en los suburbios del área metropolitana y 48% en el norte del estado.
  • Por otro lado, un 51% de los republicanos se opone a que la Ciudad de Nueva York aumente el impuesto.

Pronóstico de Nueva York: cómo estará el clima este miércoles 4 de marzo en la ciudad

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipa una jornada mayormente nublada para este miércoles 4 de marzo en la ciudad de Nueva York, con temperaturas máximas de 48ºF (8,8ºC). Se esperan vientos del oeste de 6 millas por hora (9,6 kilómetros por hora).

Por la noche, se presenta un 30% de probabilidad de lluvia después de la 1 hs (hora local), con un cielo nublado. Las temperaturas rondarán los 45ºF (7,2ºC) y habrá vientos ligeros del este.

(Archivo) Se espera lluvia este miércoles 4 de marzo en la ciudad de Nueva York
(Archivo) Se espera lluvia este miércoles 4 de marzo en la ciudad de Nueva York

Noticias en vivo de Nueva York

Más leídas
  1. Sale todos los días a cazar para que sus hijos no se acuesten con hambre
    1

    “El conejo nos salva”. Sale todos los días a cazar para que sus hijos no se acuesten con hambre

  2. Establecieron quién será el jefe de Gabinete en caso de la ausencia de Manuel Adorni
    2

    El Gobierno fija una orden de reemplazo para el jefe de Gabinete y determina preferencias entre los ministros

  3. Israel asegura que derribó un caza iraní en el primer combate aéreo en décadas
    3

    Hay combates aéreos en Teherán: Israel asegura que derribó un avión caza iraní por “primera vez en la historia”

  4. Por qué Peabody está en crisis y se presentó en concurso de acreedores
    4

    Por qué Peabody está en crisis y se presentó en concurso de acreedores