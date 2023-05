Tiene 24 años, es barista y gana 9000 dólares por mes con ocho horas de trabajo semanales

escuchar

Con el objetivo de perfeccionar sus habilidades de marketing, una joven decidió hacer un experimento en sus redes sociales bajo una premisa básica: “Crear en internet la calidez y comodidad de una cafetería”. Nunca pensó que se podría ganar la vida así, pero ahora percibe 9000 dólares al mes por sus videos, mientras invierte solo ocho horas a la semana. Desde su perspectiva, es mucho más rentable que otros trabajos que consumen demasiado tiempo.

Morgan Eckroth tiene 24 años y comenzó a materializar su idea en 2019, según detalló para el medio CNBC, en su segmento Make it. Ahora, con seis millones de seguidores en TikTok, se dedica a publicar videos en los que recrea pedidos de cafeterías. Sus ingresos provienen de anuncios, colaboraciones con marcas y por la venta de productos que promociona en @morgandrinkscoffee.

Morgan Eckroth tiene 24 años y es toda una profesional en el arte del café

Convertir sus pasiones en trabajo fue altamente rentable para ella. Eckroth es también barista profesional y estratega de marketing de una marca de café, con la que gana US$45.000 anuales. En total, según consignó el medio citado, el año pasado sus ingresos ascendieron a US$141 mil.

¿Cómo hacer un negocio en redes sociales?

Para esta joven funcionaron la “leyes de atracción”, dado que siempre había sido consciente de su panorama social y de las tendencias de internet, por eso deseaba experimentar con ellas. Cuando estaba en la Universidad en Oregon, ya sabía que quería dedicarse al marketing y a la publicidad digital, por lo que fue natural adentrarse a redes sociales como TikTok, donde empezó con algunos videos cortos centrados en la vida del barista.

Su proyecto final fue su canal de Youtube, en febrero de 2020. El tema atrajo enseguida a una comunidad virtual de amantes del café, que deseaban el desarrollo de sus habilidades y técnicas. Si bien Eckroth reconoció que suele hacer análisis de datos como parte de su creación de contenidos, para ella es vital encontrar la inspiración. “Solo hago cosas que me parecen auténticas, que creo que conectarán con otras personas del sector de los servicios y hostelería, con la esperanza de que la gente los siga”, destacó.

Para contrarrestar el efecto de estar demasiado tiempo en las redes sociales o trabajando, también ha buscado su refugio en otras aficiones, como ir a las librerías y la escritura creativa. En su caso, no dejó su trabajo principal, sino que convirtió este hobby en un negocio que le ha traído grandes éxitos.

Eckroth combinó sus pasiones en un negocio y supo hacerlo detonar @morgandrinkscoffee.

Desde su óptica, las redes sociales como actividad paralela “son geniales” porque la barrera de entrada es bastante baja, lo que no significa que cualquiera pueda hacerlo. “Es muy fácil perderte a ti mismo, tu voz, si te limitas a publicar lo que hace en internet todo el mundo. Creo que hay que tener una tesis que explique por qué se crean contenidos. Es genial si es ‘quiero vender más de mi producto’. En mi caso, es que quiero trasladar la experiencia del café al internet”.

Para ella el ejercicio no consiste en únicamente plantearse la idea, sino que escribirlo es útil para verificar que cada video que produzca se alinee a esa visión. “Siempre me pregunto: ‘¿Consigo lo que me propongo?’”, reflexionó. Esto también le sirve como un límite, para no sentirse agotada y tener un propósito.

