Tiene 76 años, vive en un hogar de adultos y se casó con ella misma para celebrar un triunfo

Una mujer de Ohio, en EE.UU., se casó con ella misma para celebrar una victoria personal. Durante toda su vida, comentó, tuvo un sentimiento de frustración debido a que nunca había tenido las herramientas necesarias para aprender a leer. El analfabetismo la hacía sentir limitada al momento de hablar con otras personas, especialmente cuando le compartían sus experiencias de lectura. Entonces decidió que era momento de aprender y, sin ayuda de nadie, cumplió su objetivo. Exultante, la mujer festejó la victoria con una ceremonia en la que se demostró el amor que se tiene a sí misma.

Dottie Fideli, de 76 años, vive en la casa de retiro O’Bannon Terrace, en Goshen, Ohio. Ella se describió a sí misma como “el alma de la fiesta” y como una persona que llama la atención, también aseguró que siempre está atenta a las necesidades de sus seres queridos. Sus compañeros, además de estar de acuerdo, consideraron que es alguien “muy cariñosa y de buen humor”. Pese a esas cualidades, Fideli escondía la más grande de sus inseguridades, algo que la persiguió durante toda su vida: el no saber leer.

La ‘recién casada’ afirmó para CBS News que un día se miró al espejo y notó algo diferente. Esta vez no logró ver a la persona feliz y sonriente que acostumbraba ser, sino que, frente a ella, estaba una mujer “un poco boba”. El sentimiento, dijo, nació en ella luego de varias reuniones con sus amigos, en donde todos hablaban de las lecturas que hacían. “Yo no sabía leer. La gente tenía conversaciones interesantes y yo tenía que mantenerme al margen porque no entendía”, señaló.

Fideli usó un vestido blanco y un velo de novia el día de su peculiar 'matrimonio' con ella misma CBS News

Los días pasaron y su frustración no desapareció, al contrario, se hizo más grande. Entonces tomó una decisión que cambió su futuro: comenzar con clases de lectura. Fideli no buscó ayuda de sus amigos, tampoco asistió a cursos profesionales, sino que emprendió el proceso por sí sola. Durante casi dos años, dedicó sus noches a intentar descifrar las palabras de los libros que encontró en el lugar en donde vive. Si bien al principio le costó mucho, comentó, no se rindió hasta cumplir su objetivo.

Celebrar el amor propio

La mujer dejó atrás el analfabetismo y, además de sentirse realizada, descubrió un sentimiento nuevo: el amor por sí misma. Fideli aseguró que la lectura la hizo conectar con su interior y le permitió olvidarse de los sentimientos de frustración y vergüenza que tenía cada vez que alguien hablaba de sus experiencias de lectura.

Debido a esto, organizó una ‘boda con ella misma’ el mes pasado, donde portó un vestido blanco y otros accesorios tradicionales de novia, como un velo y un pequeño ramo de flores. La mujer caminó hasta un altar, adornado con un arco dorado lleno de globos blancos y grises, donde la esperó quien dirigió el evento.

Fideli, quien fue analfabeta hasta su séptima década de vida, tardó casi dos años en aprender a leer de manera autodidacta CBS News

Aunque desde luego no se trató de una ceremonia oficial, fue un “recordatorio serio de que antes de poder compartir el amor, primero debes encontrarlo dentro de ti mismo. Domina eso y descubrirás que todo es un lecho de rosas”, afirmó Fideli. La fiesta fue en la misma residencia, donde estuvo acompañada de sus compañeros y amigos, quienes se dijeron orgullosos de los logros de la ‘recién casada’.

