escuchar

La actriz mexicana Michelle Renaud informó que tuvo que cancelar algunos compromisos de trabajo por problemas de salud. El domingo comunicó a través de su cuenta de Instagram que no podría ir a Estados Unidos a dar la conferencia que tenía programada. En su mensaje no profundizó en detalles, pero dejó ver que su novio, el actor chileno Matías Novoa, la acompañaba en este proceso.

La protagonista de La herencia (2022) compartió una postal con una pulsera de hospital en la muñeca, junto a un mensaje en el que pedía disculpas por no presentarse en el evento: “Debido a problemas de salud no vamos a poder estar con ustedes hoy en el Festival Somos Houston, y me moría de ganas de platicarles. Disfruten y pásenla bien”.

La historia de Instagram de Michelle Renaud sobre su hospitalización @michellerenaud/Instagram

La actriz mexicana agradeció el apoyo recibido por parte de Novoa, con quien confirmó su noviazgo en octubre de 2022. “Gracias por cuidarme en todo momento y ser tan comprensivo conmigo. No sé qué haría sin ti. Te amo”, escribió en la misma publicación. Al parecer, él tampoco fue al festival, donde también tenía una charla programada.

Si bien no se sabe qué le pasó a Michelle Renaud en esta ocasión, a finales de enero dio pistas sobre un posible embarazo. Desde ese momento sus fans han relacionado cualquier cosa que le sucede con la supuesta llegada de un bebé. Fue también en su cuenta de Instagram donde el 27 de ese mes publicó un video en el que pintaba a una mujer embarazada de gemelos. Los protagonistas de ese clip eran ella y su actual pareja mientras se hacían mimos al observar la obra de arte.

La pintura de embarazo de Michelle Renaud @michellerenaud/Instagram

“Semillas de amor” fue la descripción con la que Renaud acompañó el posteo. Más tarde, cuando su audiencia enloqueció por la presunta noticia, la artista se negó a confirmar el embarazo, pero dejó la ventana abierta a cualquier posibilidad. “Solo el tiempo lo confirmará. Yo no estoy confirmando nada”, dijo en declaraciones citadas por People.

Los planes de Michelle Renaud y Matías Novoa de tener hijos

Desde que Renaud y Novoa anunciaron públicamente su relación, han dado a conocer los planes que comparten. Desde el principio, aseguraron en diversas ocasiones que tenían la intención de formar una familia más grande, junto con los hijos de sus anteriores parejas. El actor ya es padre de Axel, que nació en 2011 como fruto de su relación con la actriz María José Magán; mientras que Renaud es madre de Marcelo, de 5 años, a quien tuvo con el empresario Josué Alvarado.

Michelle Renaud y Matías Novoa @michellerenaud/Instagram

A principios de diciembre, fue el originario de Chile quien señaló que tanto él como Renaud querían tener dos niñas. No obstante, no detalló si ya estaban en planes de embarazarse. “Llegará cuando tenga que llegar, el universo nos dirá... Eso lo platicamos desde que empezamos a conocernos, que era algo que ella tenía como meta, como objetivo y yo también, entonces es algo que podemos compartir”, comentó en declaraciones citadas por Univision.

A su vez, Renaud admitió sus deseos de volver a ser madre: “Yo también quiero una niña con él, a ver si ya nos la mandan. Creo que es bien importante, cuando decides ser madre, encontrar a la persona correcta, que creas que tiene todos tus valores”.

LA NACION