Tormentas severas en Oklahoma: qué dice el servicio sobre el clima en Estados Unidos

Desde la noche del jueves y durante las primeras horas del viernes, unos 18 millones de personas en una amplia zona de Estados Unidos, que va desde el norte de Texas hasta Ohio y Pensilvania, en el noreste, están bajo alerta por el pronóstico de intensas lluvias. Las inundaciones repentinas y tormentas eléctricas severas ya se han registrado en Oklahoma y el Valle Bajo de Mississippi, donde se pronostica que se sumen otras amenazas como caída de granizo, vientos fuertes e incluso algunos tornados.

Las fuertes tormentas del jueves causaron una ronda de tiempo salvaje en Oklahoma. El meteorólogo de Koco 5 News, de la cadena ABC, captó algunos daños en Bethel Acres. Estos fenómenos también dejaron fuertes lluvias en el condado de Pottawatomie. Los totales de precipitación, por encima de dos o tres pulgadas al norte y al este, causaron peligros de inundación en la noche del jueves y en la mañana de este viernes.

Para este día, habrá lluvias en una gran parte de Estados Unidos, que va desde Oklahoma y hasta Virginia Occidental. “Se espera un peligroso evento de inundaciones repentinas y clima severo el viernes, ya que las fuertes lluvias se concentran a lo largo de un frente frío de movimiento lento a través del valle de Ohio, mientras que los tornados, los vientos dañinos y el granizo se desarrollan al sur del límite en el valle inferior”, advirtió el Centro de Predicción Meteorológica el jueves en la tarde.

Los peores efectos se produjeron entre la frontera de Oklahoma y Missouri, donde sigue la advertencia de inundaciones repentinas. Estas mismas zonas tendrían más pulgadas de lluvia esta noche. Además, el granizo es también una amenaza, junto con los vientos y alertas de tornado.

Se prevé que los chubascos y tormentas generalizados se mantengan durante el viernes en la región del valle del Ohio y se extiendan hacia el sur como anticipación de un nuevo frente frío que atravesará el valle inferior del Mississippi al cierre de la semana. Según el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la humedad “anómalamente alta” se desplaza hacia el norte desde el Golfo de México, lo que aumenta el potencial de fuertes lluvias.

Mapa del clima en Estados Unidos para el 24 de marzo NOAA / National Weather Service

En Missouri e Illinois se pronostican de dos a tres pulgadas de lluvia (de cinco a siete centímetros), mientras que en la mayor parte del Medio Oeste se esperan acumulaciones de más de cuatro pulgadas (10 centímetros). Las fuertes rachas de viento, de hasta 50 millas por hora (80 kilómetros por hora), son una amenaza a la infraestructura de localidades de Michigan, Indiana, Ohio, Nueva York y Pensilvania. “Es un mes muy tormentoso”, declaró Bob Larson, meteorólogo jefe de AccuWeather citado por USA Today.

¿Dónde habrá nevadas en Estados Unidos?

Vista satelital de la nieve que cubre la zona de los Grandes Lagos en la frontera con Canadá @NOAA_GLERL / Twitter

Además de la lluvia en buena parte del territorio estadounidense, otras zonas se preparan para sentir más frío con posibilidad de nevadas, tal es el caso de la región de Nueva Inglaterra y los Grandes Lagos. “Algunas nevadas de moderadas a fuertes, con totales de cuatro a ocho pulgadas (10 a 20 centímetros), son probables desde el sureste de Wisconsin en el norte de la Península Inferior de Michigan el sábado”, detalla el pronóstico del NWS.

En la mitad oeste de Estados Unidos también se vislumbra una amplia región con altas probabilidades de nevadas ligeras a partir de temperaturas “muy por debajo de la media” desde la frontera con Canadá hasta el norte de California y Nevada. “Se prevén nevadas intensas de más de un pie (30 centímetros) en las Cascadas, así como en las cordilleras del norte de las Montañas Rocosas y hacia el sur en el este de la Gran Cuenca”, precisó el informe del clima.

En estas regiones las temperaturas se mantendrán frías durante el fin de semana. Se esperan máximas en el rango de los 30° F (1,1° C) en la Gran Cuenca y la mayor parte de las Montañas Rocosas, hacia el sur de esta zona y el noroeste del Pacífico los termómetros marcarán máximas de 40° F (4,4° C), mientras que para el norte centro de California los termómetros rondarán los 50° F (10° C).

