Trabaja en cruceros hace ocho años y revela cuáles son los errores más comunes de los pasajeros

Los cruceros hace años que tienen su público fiel, fanático de sus recorridos, actividades, lujos y precios relativamente accesibles si se comparan con algunos otros destinos y hoteles de la misma categoría.

Como el menú de posibilidades es cada vez más amplio, algunas personas se sienten abrumadas a la hora de sumarse a este tipo de experiencias. Para dar un poco de guía y luz sobre este tema, siempre es bueno consultar con expertos, en especial si se trata de la primera aventura abordo.

Tras haber trabajado y viajado durante ocho años en cruceros, la creadora de contenido Erica DePascale reveló los errores más frecuentes que cometen los pasajeros.

En un artículo para Business Insider, la especialista puntualizó aquellos detalles que podrían opacar la experiencia, los cuales se detallan a continuación.

Llevar demasiado equipaje

A diferencia de los hoteles, cuyas suites son muy grandes y cuentan con un gran espacio disponible, en los cruceros el espacio es mucho más reducido. El almacenamiento, claro, está limitado a los camarotes. La especialista aseguró que se puede ingresar a la página web del barco y analizar bien los detalles de cada , además de planificar lo que se va a necesitar, así como los artículos esenciales de reserva.

De esta manera, el principal consejo de Erica es concentrarse en aquello que de verdad se necesita, porque así se podrá tener espacio en el camarote para estar más cómodo.

No hacer el check-in online

Debido a la expectativa del primer viaje en crucero, hay un detalle que puede pasar desapercibido y se trata de hacer el check-in online antes de las vacaciones. “Hacerlo permite completar un simulacro de reunión virtual, que es un requisito de seguridad para la mayoría de las líneas de crucero, así como elegir la hora de embarque”, detalló DePascal.

En sus recomendaciones, aseguró que ha comprobado que cuando se embarca más temprano se evitan las filas y también se garantiza una mayor diversión en el crucero.

Volar el mismo día del crucero

Aunque podría parecer que se tiene tiempo suficiente para hacer el traslado desde el aeropuerto al barco, los vuelos el mismo día pueden ser arriesgados, ya que siempre están sujetos a retrasos o cancelaciones. Erica instó a volar el día o la noche anterior y elegir un hotel con servicio de transporte al puerto para que la conexión sea perfecta.

Ir a comer apenas se aborda al crucero

Una de las prácticas más comunes de los pasajeros, de acuerdo con la experta, es que van como primera actividad al bufet y por eso se convierte en apenas minutos en el lugar más concurrido. Por eso insistió en que hay que ir por las opciones menos populares y explorar cafés, por ejemplo.

Llevar el equipaje por sí mismos

La mayoría de los cruceros tienen el servicio de traslado de equipaje al camarote, pero algunas personas no quieren desprenderse de sus pertenencias en ningún momento, por lo que optan por llevarlas a su habitación ellos mismos. No obstante, lo que no saben es que es muy posible que su camarote no esté listo hasta dentro de unas horas, por lo que terminan llevando sus maletas por un barco abarrotado.

Ir al mostrador de servicio al cliente

Para la experta, esta recurrente práctica no es otra cosa que una gran pérdida del tiempo. Los pasajeros se ponen en la fila por tantas razones diversas que el tiempo de espera puede resultar una verdadera eternidad. Mucha gente, de hecho, acude allí hacer reservas de actividades, sin saber que eso se puede hacer desde otros medios.

No planear las excursiones

Si bien los cruceros tienen muchas alternativas, muchas de ellas ya son públicas desde antes, por lo que no hay que tomar las decisiones a último momento. De acuerdo con DePascale, no solo se perderá el tiempo de las vacaciones al intentar reservar las excursiones, sino que también varias podrían estar agotadas.

No tener un plan al desembarcar

El día del desembarco puede ser algo que arruine la experiencia luego de unas vacaciones relajadas, por lo cual la recomendación es estar muy bien preparado. Coordinar el transporte y el equipaje con antelación ahorrará muchas energías y disgustos, aseguró Erica.

LA NACION