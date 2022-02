Tras la señal de distensión de Vladimir Putin por Ucrania, Joe Biden se mostró escéptico: “Una invasión aún es posible”

WASHINGTON.- Estados Unidos y sus aliados europeos recibieron con escepticismo y desconfianza la señal de distensión más nítida que ha ofrecido hasta el momento el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para intentar desescalar la crisis en Ucrania, aunque mantuvieron la esperanza y la expectativa de poder llegar a una solución diplomática con Moscú que permita evitar una nueva guerra en Europa.

Putin dijo el martes desde el Kremlin que estaba listo para continuar las negociaciones con Occidente en busca de una solución diplomática y que había decidido “retirar parcialmente” las tropas apostadas en la frontera con Ucrania, un supuesto ramo de olivo a Washington y sus aliados de la alianza transatlántica de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), con quienes Putin está montado desde hace semanas en un juego de ajedrez geopolítico en el este de Europa. Pero el gesto del líder ruso fue recibido con desconfianza y un profundo escepticismo por los líderes occidentales, quienes, de todos modos, se preocuparon por dejar la puerta abierta a un acuerdo que desactive las tensiones, y sepulte el temor a un nuevo conflicto.

Joe Biden. (AP Foto/Patrick Semansky, archivo)

“Mientras haya esperanza de una resolución diplomática que prevenga el uso de la fuerza y evite el el increíble sufrimiento humano que traerá, la perseguiremos”, dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al brindar su discurso en la Casa Blanca luego de las declaraciones de Putin.

Sin embargo, Biden dejó en claro que el gobierno norteamericano no había corroborado el repliegue de tropas rusas que anunció Putin, y se preocupó por remarcar que una invasión rusa a Ucrania era aún una clara posibilidad.

“Eso sería bueno, pero aún no lo hemos verificado”, dijo el mandatario sobre el anuncio del repliegue ruso, y dejó en claro que la situación en Ucrania seguía siendo extremadamente delicada: “Todavía no hemos verificado que las tropas rusas están regresando a sus bases de origen. De hecho, nuestros analistas indican que siguen estando en una posición muy amenazante. Y el hecho es que en este momento Rusia tiene más de 150.000 soldados rodeando Ucrania en Bielorrusia ya lo largo de la frontera con Ucrania. Una invasión sigue siendo distintivamente posible”, enfatizó.

El número de soldados que mencionó Biden es el más alto que ha dado Estados Unidos hasta ahora.

Además del escepticismo que recorrió su discurso, Biden mantuvo la alarma que habían mostrado sus principales asesores y funcionarios de política exterior durante los últimos días, cuando reiteraron día tras día que una invasión rusa a Ucrania podía ocurrir “cualquier día”. Con todo, Biden insistió además en que había que darle a la diplomacias “todas las posibilidades de tener éxito”.

“Todavía hay dos caminos abiertos”, insistió Biden. “Pero que no quede ninguna duda: si Rusia comete esta infracción al invadir Ucrania, las naciones responsables de todo el mundo no dudarán en responder. Si no defendemos la libertad donde está en riesgo hoy, seguramente pagaremos un precio más alto mañana”.

Solución diplomática

Horas antes del mensaje de Biden desde la Casa Blanca, Putin recibió en el Kremlin al canciller alemán, Olaf Scholz, y luego en una conferencia de prensa conjunta dijo que Rusia seguiría presionando por sus demandas para conseguir un repliegue de los aliados de la OTAN en Europa del Este, y una garantía de que Ucrania nunca se unirá a la alianza transatlántica. Pero Putin también negó que quiera una guerra, y se mostró abierto a encontrar una solución diplomática.

“También estamos listos para continuar en la vía de la negociación, pero todas estas preguntas, como se ha dicho antes, deben ser vistas de manera integral”, dijo Putin, en referencia a las demandas de seguridad de Rusia, que ve como una amenaza la expansión de la OTAN al oeste del país.

Putin se comprometió a ultimar los esfuerzos por encontrar una solución diplomática que tuviera en cuenta las exigencias rusas –inaceptables para Occidente–, y ante la pregunta de si quería un conflicto en medio de la escalada de las últimas semanas y las advertencias de Occidente de que una invasión era inminente, respondió: “¿Lo queremos o no? ¡Claro que no!”.

Aunque las declaraciones de Putin, primero, y de Biden, luego, ofrecieron un atisbo de esperanza para dirimir el conflicto en la arena diplomática, todavía era una incógnita cuál podía ser el camino para evitar una escalada final en el conflicto entre Rusia y Occidente que tiene como último epicentro a Ucrania. Y las declaraciones de los líderes occidentales dejaban en claro el enorme escepticismo y la desconfianza con la que fue recibido el presunto ramo de olivo ruso.

Luego de las señales de Putin desde Moscú, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que había motivos para un “optimismo cauteloso”, pero agregó que no había visto evidencia “sobre el terreno” del repliegue que anunció Moscú, y la OTAN buscaba una retirada “significativa y duradera” de las fuerzas, tropas y equipos pesados rusos de las zonas fronterizas con Ucrania como una verdadera señal distensión.

Además de Biden y la OTAN, Francia ofreció un mensaje similar. Biden se comunicó con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el Palacio del Eliseo dijo que ambos calificaron el anuncio de “primer signo alentador”, aunque insistieron en la necesidad de “verificar” el inicio del repliegue y coincidieron en la necesidad de ser “prudentes” ante una situación que sigue siendo muy “frágil”.

Los próximos movimientos de Rusia dependerán de cómo respondan Washington y la OTAN, dijo Putin. Al ser consultado en la misma conferencia de prensa con Scholz cómo actuará Rusia a continuación, Putin respondió con una sonrisa: “De acuerdo con el plan”.