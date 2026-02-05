Tras los recortes en The Washinton Post, críticas a Jeff Bezos por su fortuna y su cercanía con Donald Trump

WASHINGTON.– La ola de despidos masivos en The Washington Post, uno de los diarios más influyentes de Estados Unidos, reavivó el debate sobre el rol de su propietario, el multimillonario Jeff Bezos, su fortuna personal y sus vínculos con la administración del presidente Donald Trump, en un contexto de fuerte presión política y económica sobre los medios tradicionales. La reestructuración, que eliminaría cerca del 30% de los puestos de trabajo en toda la organización –incluidos más de 300 empleos en la redacción– es la más profunda en la historia moderna del periódico.

La dirección del diario justificó la medida como una decisión “dolorosa” pero necesaria para garantizar la supervivencia del medio en un escenario marcado por la caída de ingresos publicitarios, la reducción de audiencias y la transformación acelerada del ecosistema digital.

“Esta reestructuración ayudará a asegurar nuestro futuro y nos proporcionará estabilidad para seguir adelante”, afirmó el editor ejecutivo Matt Murray en un mensaje interno dirigido al personal.

Sin embargo, la explicación financiera chocó rápidamente con críticas de distintos sectores, que destacaron la magnitud de la fortuna personal de Bezos, estimada en torno a los 250.000 millones de dólares.

El fundador de Amazon figura entre las personas más ricas del planeta. Su riqueza proviene principalmente de su participación en Amazon, pero también de inversiones en sectores estratégicos como la exploración espacial a través de Blue Origin, el entretenimiento, los medios y una amplia cartera de activos financieros.

Bezos, además, estrechó lazos con Trump durante su segundo mandato, mientras sus empresas mantienen contratos millonarios con el gobierno federal, que abarcan desde servicios de almacenamiento de datos hasta proyectos de exploración espacial. Según medios estadounidenses, Amazon financió con 75 millones de dólares un reciente documental sobre Melania Trump, un dato que alimentó las suspicacias sobre la relación entre el magnate y la Casa Blanca.

Para críticos y dirigentes políticos, el tamaño de esa fortuna refuerza el cuestionamiento sobre la necesidad de los despidos y reabre la discusión sobre la responsabilidad de los grandes magnates en la preservación de instituciones periodísticas de interés público.

La controversia fue retomada por Peter Baker, corresponsal en jefe de la Casa Blanca de The New York Times, quien puso el foco en la desproporción entre la magnitud de los recortes y la capacidad financiera de Jeff Bezos para evitarlos.

Baker señaló que el propietario de The Washington Post podría absorber las pérdidas del diario con el equivalente a una sola semana de ganancias personales y sostener durante varios años la plantilla completa de la redacción sin comprometer su fortuna.

Su comentario, replicado ampliamente en redes sociales y en otros medios, reforzó la crítica de que la reducción de personal no responde únicamente a una necesidad económica inevitable, sino a una decisión estratégica que prioriza la rentabilidad y la disciplina financiera por encima del rol público y democrático del periodismo.

Jeff Bezos wealth in 2024: $194 billion



Jeff Bezos wealth in 2025: $215 billion



Jeff Bezos wealth today: $249.4 billion



Net increase in Bezos wealth since 2024: $55.4 billion



Cost of Bezos's 417-foot superyacht: $500 million



Amazon investment in "Melania": $75 million

Los recortes impactarán especialmente en las corresponsalías internacionales, así como en las secciones de deportes y cobertura local, áreas históricamente centrales para la identidad del Post. Desde que Bezos adquirió el diario en 2013, su llegada fue vista como un posible salvavidas para una industria en crisis. Pero más de una década después, esa promesa aparece erosionada por la persistencia de los problemas estructurales.

Las tensiones internas se profundizaron a partir de los cambios impulsados por el nuevo equipo directivo contratado en 2023, con el mandato explícito de modernizar el modelo de negocios y volver rentable al periódico. La estrategia incluyó fuertes recortes de costos, una mayor integración tecnológica –incluido el uso de herramientas de inteligencia artificial para reducir gastos de producción– y la exigencia de que los editores justificaran económicamente cada área de cobertura. Pese a esas medidas, los resultados no lograron revertir la caída de ingresos ni la pérdida de lectores.

La fragilidad de ese proceso quedó expuesta en 2024, cuando el director ejecutivo William Lewis ofreció una evaluación descarnada de la situación tras la abrupta destitución de la editora ejecutiva Sally Buzbee. Según relatos internos, Lewis advirtió al personal que el diario estaba perdiendo ingresos de manera significativa, que su audiencia se había reducido drásticamente y que la resistencia al cambio podía poner en riesgo su supervivencia. Ese diagnóstico encapsuló el dilema central: cómo adaptar una institución periodística tradicional a un entorno que erosionó casi por completo sus fuentes históricas de financiamiento.

Reacciones

Las críticas a Bezos trascendieron las redacciones y llegaron al plano político. El senador Bernie Sanders cuestionó públicamente el momento y la magnitud de los despidos, contrastándolos con los gastos personales del magnate en entretenimiento y lujos. Para Sanders y otros críticos, la decisión de recortar empleos pone en discusión la responsabilidad social de los propietarios ultrarricos de instituciones de interés público y si los recursos podrían destinarse a preservar la capacidad periodística en lugar de reducirla.

El debate también alcanzó a la independencia editorial del diario. El exeditor del Post Marty Baron, que dirigió el diario entre 2012 y 2021, sostuvo que los problemas actuales se vieron “infinitamente agravados por decisiones desacertadas provenientes de la cúpula”, que minaron la confianza en la misión del medio. Entre ellas, mencionó la cancelación de un respaldo presidencial previsto para las elecciones de 2024 y un rediseño de las páginas editoriales que, según él, careció de claridad moral.

On political endorsement https://t.co/e5OTZhylIE



This is cowardice, with democracy as its casualty. @realdonaldtrump will see this as an invitation to further intimidate owner @jeffbezos (and others). Disturbing spinelessness at an institution famed for courage. — Marty Baron (@PostBaron) October 25, 2024

De acuerdo con múltiples informes, el consejo editorial había preparado un respaldo a la entonces vicepresidenta Kamala Harris, en línea con décadas de tradición institucional, pero la decisión fue bloqueada por Bezos. Aunque la empresa sostuvo que se trató de una determinación interna, el episodio provocó renuncias, cancelaciones de suscripciones digitales y un profundo malestar interno, alimentando la percepción de una injerencia del propietario en la línea editorial.

Mientras tanto, Bezos ha mantenido un perfil público bajo frente a los despidos, pese a que en diciembre de 2024 se había presentado como un administrador comprometido con el futuro del diario y aseguró que su respaldo financiero estaría disponible cuando fuera necesario. Para muchos periodistas y lectores, la pregunta sigue siendo por qué ese apoyo no se tradujo en una intervención directa para evitar la reducción de personal.

El editor ejecutivo Matt Murray salió en defensa del propietario y recordó que desde la compra del Post, Bezos dejó en claro su objetivo de alcanzar la rentabilidad. “Ha sido un benefactor muy generoso durante muchos años, tanto en las buenas como en las malas”, sostuvo.

