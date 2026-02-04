The Washington Post anuncia despidos masivos y otra polémica envuelve al diario bajo el control de Jeff Bezos

WASHINGTON.- Después de días de rumores que habían instalado incluso una campaña viral para evitarlo, The Washington Post, uno de los diarios más prestigiosos del mundo, informó a sus empleados este miércoles que inició una ronda generalizada de despidos.

Los recortes incluyen la eliminación de su sección de deportes y la reducción del número de periodistas que tiene en el extranjero. El director editorial Matt Murray anunció los cambios en una reunión por Zoom con el personal el miércoles, de acuerdo con una persona que escuchó la llamada, pero no estaba autorizada para hablar con los medios y habló bajo condición de anonimato.

Al personal de la redacción se le informó que recibirán correos electrónicos avisando si su puesto será eliminado o no. No se anunció un número total de despidos en la llamada. Un representante del Post no ha devuelto la llamada solicitando comentarios.

“Las acciones que estamos tomando incluyen un amplio restablecimiento estratégico con una reducción significativa de personal”, dijo Matt Murray, editor ejecutivo del Post, en la videollamada.

Los despidos son la última de varias polémicas que envuelven al diario desde que lo compró Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo, que construyó su fortuna con Amazon. En la última campaña presidencial rompió la tradición del diario de retirar a último momento un editorial en el que se expresaba, según la tradición, el apoyo a un candidato, algo que fue interpretado como un guiño a Donald Trump.

Una persona entra al edificio donde están las oficinas del periódico Washington Post, en Washington, el 21 de junio del 2024. (AP foto/Alex Brandon) Alex Brandon - AP

En febrero del año pasado, tras la asunción de Trump, Bezos anunció que dejaría de publicar opiniones contrarias a “las libertades personales y el libre mercado”. La medida, que supuso una importante ruptura con la norma de pluralidad en las páginas de opinión del Post y de la mayoría de los medios de comunicación creíbles del mundo, se produjo en un momento en que los medios estadounidenses se enfrentan a crecientes amenazas a su libertad y acusaciones de parcialidad por parte de Trump.

Según el periodista especializado en medios de CNN Brian Stelter, los despidos abarcan casi toda la sección Deportes, el cierre de la sección de Libros y el fin del podcast diario del Post. Los recortes más fuertes son en la sección conocida como Metro, que cubre temas de Washington DC, Maryland y Virginia. Además, habrá una marcada reducción en la cobertura internacional del diario, una de las más reconocidas a nivel mundial.

Para The New York Times, los recortes son una señal de que Bezos, que se convirtió en una de las personas más ricas del mundo vendiendo artículos en internet, aún no ha descubierto cómo construir y mantener una publicación rentable en internet. El periódico creció durante los primeros años bajo su control, pero la empresa ha experimentado un estancamiento más reciente.

Bezos contrató a Will Lewis como editor a finales de 2023 para encontrar la manera de hacer rentable al diario, que venía sufriendo una disminución de audiencia y suscripciones. Lewis experimentó con varios cambios para transformar la organización, en particular la adopción de inteligencia artificial para impulsar los comentarios, los podcasts y el feed de noticias.

Campaña viral

Varios periodistas del prestigioso diario norteamericano e incluso de medios rivales habían hecho una campaña dirigida a su propietario, el multimillonario Jeff Bezos, a fin de que intervenga para “salvar” el periódico.

Con el hashtag #SavethePost, que se vitalizó en redes sociales, varios reporteros del diario dieron sus argumentos de por qué el fundador de Amazon debería cancelar los inminentes recortes de personal, que según distintas versiones podrían llegar a la mitad de su plantilla, sobre todo en las secciones de internacional -incluidos corresponsales extranjeros- y de deportes.

NEW: Massive layoffs coming to Washington Post… rumor inside Post is that sports desk could be shuttered entirely… foreign desk will be hit hard too — Dylan Byers (@DylanByers) January 25, 2026

“Se avecinan despidos masivos en The Washington Post. El rumor dentro del periódico es que la sección de deportes podría cerrarse por completo, y la sección de noticias internacionales también se verá gravemente afectada”, informó el periodista Dylan Byers, socio fundador y corresponsal senior de Puck, donde escribe un boletín sobre medios llamado In the room.

El periodista Paul Farhi, que ha trabajado para el diario durante muchos años, también advirtió que hasta la mitad de la redacción “será despedida” en cualquier momento.

“Según antiguos colegas de The Washington Post: hoy, en una reunión por Zoom, los editores informaron al personal de prensa extranjera que se recortará hasta la mitad de su redacción de forma inminente. Los mayores recortes se darán en el personal de prensa extranjera y deportes. Nauseabundo", escribió Farhi en su cuenta de X.

Las autoridades del periódico habían guardado silencio sobre los rumores, lo que obligó al personal a interpretar las señales en las conversaciones entre editores y reporteros. Según reporto el sitio Semafor, algunos editores habían sugerido discretamente al personal de diversas secciones, incluida la de deportes, que “quizás no sea mala idea empezar a buscar otros trabajos”.

Otra fuente -citada por el mismo medio- señaló que los editores no respondían a las preguntas sobre si la sección de deportes seguiría existiendo después de los posibles recortes.

@JeffBezos. I am the foreign affairs columnist of the New York Times. I have enormous respect for the foreign staff and foreign reporting of the @washingtonpost. It has been indispensable for citizens, journalists, opinion writers and diplomats. Please preserve and expand it.… — Thomas L. Friedman (@tomfriedman) January 26, 2026

En un mensaje en X dirigido directamente a Bezos, el prestigioso Thomas Friedman, uno de los columnistas estrellas de The New York Times, expresó que sentía “un enorme respeto por el personal y la cobertura internacional” de The Washington Post. “Ha sido indispensable para ciudadanos, periodistas, articulistas de opinión y diplomáticos. Por favor, consérvenlo y amplíenlo. La democracia muere en la oscuridad“, indicó, al usar en esa última frase el lema oficial del periódico para destacar el papel de la prensa libre a la hora de exigir responsabilidades al poder.

El personal comenzó a debatir las medidas que podrían tomar por su cuenta, entre ellas, pedir a los periodistas de secciones más consolidadas, como la de política nacional, que intercedan por las secciones que el periódico podría considerar menos esenciales, según Semafor.

Algunos corresponsales extranjeros han recibido la confirmación explícita de sus editores de que sus puestos de trabajo probablemente serán eliminados, lo que los ha llevado a enviar una carta a Bezos para pedirle que no haya despidos masivos.

“Les instamos a que consideren cómo los despidos propuestos nos conducirán, inevitablemente, primero a la irrelevancia y, luego, a la extinción, en lugar del éxito compartido que aún es posible”, escribieron. Unos 60 empleados habrían firmado la carta.

Jeff Bezos, fundador de Amazon. Archivo

Los firmantes, entre los que se encontraban muchos de los periodistas internacionales más destacados del periódico, declararon estar dispuestos a “buscar formas de reducir aún más nuestros costos” en conversaciones con la dirección, “manteniendo al mismo tiempo tantos puestos de trabajo como sea posible”.

“Sabemos lo que ocurre cuando los periódicos recortan sus secciones internacionales: pierden alcance y pierden relevancia”, escribieron los empleados.

As international correspondents and reporters for the @washingtonpost, we risk our safety to investigate authoritarian governments, report from gang-controlled towns and document evidence of stolen elections. This on-the-ground reporting is more critical than ever. #SaveThePost pic.twitter.com/fWiDwBuhF6 — Samantha Schmidt (@schmidtsam7) January 26, 2026

La jefa de la corresponsalía de The Washington Post en México, Samantha Schmidt, señaló en X -bajo el hashtag #SavethePost- que los reporteros internacionales del diario “arriesgan su seguridad para investigar gobiernos autoritarios, informar desde localidades controladas por pandillas y documentar pruebas de elecciones fraudulentas”. y añadió: “Este trabajo de campo es más crucial que nunca”.

.@jeffbezos I cover Iran for @washingtonpost. Since June, I've reported on US/Israeli strikes, a dire water crisis, state coercion of the private sector, and now, horrific govt violence against protesters. I want nothing more than to keep doing this important work. #SaveThePost pic.twitter.com/lb8Qe56L1k — Yeganeh Torbati (@yjtorbati) January 26, 2026

“Jeff Bezos: cubro Irán para The Washington Post. Desde junio, he informado sobre los ataques estadounidenses e israelíes, una grave crisis del agua, la coerción estatal al sector privado y, ahora, la terrible violencia gubernamental contra los manifestantes. Mi mayor deseo es seguir con este importante trabajo“, escribió en X la periodista Yeganeh Torbati. Cerró su mensaje con el hashtag #SavethePost.

En diálogo con el diario The Guardian, algunos empleados actuales y exreporteros de The Washington Post transmitieron la sensación de que Bezos, quien adquirió el diario en 2013 por unos 250 millones de dólares, “está ausente”.

Destacaron que Bezos no hizo comentarios después de que agentes del FBI allanaran la casa de un periodista de The Washington Post el 14 de enero, en el marco de una investigación sobre filtraciones de información clasificada relacionada con la seguridad nacional, aunque el editor jefe del diario, Matt Murray, y el director, Will Lewis, sí se pronunciaron al respecto.

“En el edificio se respira un temor creciente de que Bezos nos esté arrastrando al borde del abismo, del que no habrá un regreso fácil. O, peor aún, ningún regreso en absoluto”, dijo un empleado actual del diario, que prefirió mantener el anonimato.

Los recortes -en caso de concretarse- se producirían en un momento en que la empresa que fundó Bezos, Amazon MGM Studios, ha gastado unos 35 millones de dólares para promocionar un documental sobre Melania Trump, esposa del presidente norteamericano, que tendrá una avant-première el jueves.

Esto se suma al acuerdo de aproximadamente 40 millones de dólares que Amazon MGM Studios firmó con la primera dama, lo que supone un presupuesto millonario para el documental, que se estrenará en los cines el viernes.

Agencias AFP, AP y diario The New York Times

Con colaboración de Guillermo Idiart