Trotaba por un parque nacional, la atacó un oso y murió

escuchar

Una trágica noticia conmociona a los amantes de la naturaleza en todo Estados Unidos. El sábado, se reportó la muerte de una mujer por un presunto ataque de un oso gris y su cachorro, también conocidos como grizzly, mientras caminaba por un sendero cercano al Parque Nacional Yellowstone, en la frontera entre Montana e Idaho.

El cuerpo de Amie Adamson, de 47 años y originaria de la comunidad de Derby, Kansas, fue encontrado por otro excursionista el sábado por la mañana, relativamente cerca de un campamento privado y al inicio del sendero Buttermilk, a unos 13 kilómetros al oeste de West Yellowstone, que se considera el pueblo de entrada al parque nacional. La víctima no llevaba spray repelente de osos, un disuasivo que los expertos en vida silvestre recomiendan para los que transiten en áreas donde es común la presencia de estos animales.

Los encuentros de osos con humanos pueden resultar mortales para ambas especies Zdeněk Macháček / Unsplash

Según Morgan Jacobsen, miembro de la Agencia de Pesca, Vida Silvestre y Parques de Montana, no hay rastros que hagan pensar que el oso intentó comerse a la víctima, por lo que no pueden determinar con certeza si Amie fue cazada por el animal o si fue un encuentro fortuito mientras caminaba sola en un área boscosa. “Esta persona probablemente estaba trotando por el sendero por la mañana cuando sucedió”, explicó el funcionario.

En las horas posteriores al hallazgo del cuerpo de Ami, los vigilantes de la zona reportaron haber visto una osa gris con dos cachorros en la zona el sábado. En respuesta al ataque, los guardaparques emitieron un cierre de emergencia para áreas del Bosque Nacional Custer Gallatin durante el fin de semana y colocaron trampas, sin que sus esfuerzos dieran resultados.

Los osos grises, también conocidos como grizzly, tuvieron un aumento significativo en su población en las montañas rocosas del norte de Estados Unidos en las últimas décadas. Desde 2010, se reportan al menos a nueve personas fallecidas por ataques de estos animales, la mayoría excursionistas que se encuentran con ellos y no están preparados para evitar una confrontación.

La semana pasada, las autoridades de Montana advirtieron a los visitantes y residentes sobre avistamientos de osos grizzly en todo el estado, “especialmente en áreas entre la división continental norte y los ecosistemas de Greater Yellowstone”. Instaron a llevar repelentes de osos, guardar su comida mientras están afuera y cuidar su basura.

¿Quién era Amie Adamson?

Amie Adamson era conocida en su comunidad de Kansas por su labor como profesora de inglés, una profesión que ejerció hasta retirarse de la actividad en 2015. Tras esto escribió un libro titulado “Walking Out: One Teacher’s Reflections on Walking Out of the Classroom to Walk America” (Saliendo: Reflexiones de una profesora sobre cómo dejar el aula para caminar por Estados Unidos), que se ha convertido en el segundo más vendido en Amazon en la categoría de “Guías de Excursión y Campamento”.

El parque Yellowstone y las zonas naturales aledañas son de los destinos más populares por los excursionistas durante el verano boreal National Park Service

En sus casi 400 páginas, Adamson escribe sobre “la bondad de la gente que encontró en el camino y la serenidad que se puede alcanzar paso a paso”. Entre la dedicatoria para el lector, asegura que su obra literaria está dirigida para “cualquiera que anhele dejar atrás la vida real por un tiempo y lanzarse a la aventura”.

La madre de la víctima, Janet Adamson, reaccionó al trágico suceso a través de una publicación de Facebook replicada por The Sun: “Ella era una ávida excursionista, maratonista y con un bello espíritu libre que no se preocupaba por posesiones o cosas materiales. Vivía por las experiencias. Dios es tan bueno, se la llevó a través de la naturaleza, no por ningún acto malvado, accidente grave o enfermedad. Se la llevó mientras ella hacía lo que amaba y eso nos reconforta”.

LA NACION