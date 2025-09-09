Trump calificó como “desafortunado incidente” el ataque israelí en Qatar, un aliado clave de EE.UU. en Medio Oriente

WASHINGTON.- El medio de la creciente tensión tras el ataque de Israel contra líderes del grupo terrorista Hamas en Qatar, un aliado clave de Estados Unidos en Medio Oriente, el gobierno norteamericano señaló que, si bien fue informado previamente sobre la ofensiva, para el presidente Donald Trump fue un “desafortunado incidente” que no contribuyó a la paz en la región.

Luego del ataque aéreo en Doha, en el que hubo por lo menos cinco muertos, Trump dialogó con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que le dijo que quería lograr la paz rápidamente, informó la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. El líder republicano le dejó en claro al premier que discrepaba con la ubicación del ataque, anunciado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet.

Humo en Doha, la capital de Qatar, luego del ataque de Israel contra líderes del grupo terrorista Hamas. JACQUELINE PENNEY� - AFPTV�

“Esta mañana, el gobierno de Trump fue notificado por el Ejército estadounidense de que Israel estaba atacando a Hamas, que lamentablemente se encontraba en una zona de Doha. Bombardear unilateralmente Qatar, una nación soberana y aliada cercana de Estados Unidos que trabaja arduamente y asume valientemente riesgos junto con nosotros para negociar la paz, no contribuye a los objetivos de Israel ni de Estados Unidos”, expresó Leavitt.

“Sin embargo, eliminar a Hamas, que se ha beneficiado de la miseria de quienes viven en Gaza, es un objetivo loable”, indicó la funcionaria, que añadió que el presidente norteamericano se sentía “muy mal por la ubicación” del ataque.

"The president views Qatar as a strong ally and friend of the United States and feels very badly about the location of this attack."



White House press sec. Karoline Leavitt read a statement after Israel's strike on Hamas leadership in Doha. https://t.co/X3EkiIHoZ7 pic.twitter.com/OdDyR4QcgF — ABC News (@ABC) September 9, 2025

La ofensiva israelí contra Hamas -grupo terrorista con el que libra una guerra en la Franja de Gaza desde octubre de 2023- en territorio de un aliado de Estados Unidos marcó una sorprendente escalada en la región y amenazó con torpedear las conversaciones destinadas a poner fin al conflicto armado y liberar a los rehenes israelíes en el enclave.

Tras ser informado de la inminencia del ataque israelí, Trump ordenó al enviado especial Steve Witkoff que comunicara a los qataríes de la ofensiva, lo cual hizo, dijo Leavitt. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, participó del llamado.

Sin embargo, en medio de versiones previas contradictorias, el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari, afirmó que los reportes de que su gobierno había sido informado previamente del ataque israelí eran falsos. El vocero aseguró que recibió una llamada de un funcionario estadounidense cuando se escuchaban explosiones en en la capital.

The statements being circulated about Qatar being informed of the attack in advance are baseless. The call from a U.S. official came during the sound of explosions caused by the Israeli attack in Doha. — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) September 9, 2025

La declaración de Al-Ansari, a través de la red social X, se produjo mientras Leavitt hacía su presentación ante la prensa en la Casa Blanca.

“Este ataque criminal constituye una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales y supone una grave amenaza para la seguridad de los qataríes y los residentes en Qatar”, indicó Al-Ansari.

El presidente Donald Trump, en un acto en la Casa Blanca. Alex Brandon - AP

En el marco de la fuerte alianza estratégica de Estados Unidos y Qatar, las Fuerzas Armadas norteamericanas tienen allí su mayor base en Medio Oriente. La instalación militar de Al Udeid -la misma que fue atacada por misiles iraníes en junio pasado- sirve como cuartel general regional del Comando Central, y hay estacionados unos 10.000 soldados.

Las fuerzas estadounidenses han utilizado esa base para coordinar diversas misiones durante las guerras de Irak y Afganistán, así como ataques contra el grupo terrorista Estado Islámico en Siria. La Fuerza Aérea tiene desplegados desde cazas avanzados y bombarderos de largo alcance hasta drones, aviones de transporte y aviones cisterna de reabastecimiento en vuelo. Trump visitó esta base durante su gira por Qatar en mayo pasado.

Trump en la base Al-Udeid, en mayo pasado DOUG MILLS - NYTNS

Según declaró Hamas en un comunicado, el ataque “fracasó” en eliminar a sus líderes, incluido a Khalil al-Hayya, figura central del grupo terrorista, pero sí causó la muerte de su hijo y un alto asesor.

Los representantes de Hamas se habían reunido el lunes con Al-Thani para tratar la propuesta de Trump de un alto el fuego en Gaza, según un funcionario qatarí, que habló bajo condición de anonimato. El grupo terrorista tenía previsto reunirse el martes para profundizar en la propuesta, según el funcionario.

En su declaración, Hamas dijo que los funcionarios estaban discutiendo la propuesta de Trump cuando fueron atacados. “El cobarde intento de asesinato no cambiará nuestras claras posiciones y demandas”, afirmó el grupo terrorista.

Hamas ha exigido el fin de la guerra en Gaza, la retirada completa de las tropas israelíes, la entrada sin trabas de la ayuda humanitaria al enclave y el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos.

Uno de los edificios alcanzados por los ataques israelíes en Doha. X

Netanyahu, en tanto, señaló que Israel está dispuesto a poner fin a la guerra, pero solo si Hamas libera a todos los rehenes restantes, se desarma y se desmilitariza Gaza, condiciones a las que Hamas se ha opuesto públicamente.

Barrio densamente poblado

El ataque israelí alcanzó un edificio en el distrito de Onaiza de la capital de Qatar, un barrio densamente poblado que alberga escuelas y varias embajadas, así como el Ministerio de Asuntos Exteriores.

“Este crimen representa un atentado contra la soberanía del Estado hermano de Qatar, que, junto con el hermano Egipto, desempeña un papel importante y responsable al promover la mediación y los esfuerzos para detener la agresión y alcanzar un acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros", afirmó Hamas en su nota.

Luego de la ofensiva, Trump también habló con el primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, a quien le agradeció su “apoyo y amistad” con Estados Unidos. Según comunicó Leavitt, le aseguró que un ataque como el de esta mañana “no volverá a ocurrir en su territorio”.

“Trump quiere que [Hamas] libere de inmediato a todos los rehenes en Gaza y devuelva los cadáveres de esta guerra. Está trabajando con todos nuestros aliados en la región para lograr la paz”, afirmó la secretaria de Prensa. “El presidente cree que este desafortunado incidente podría servir como una oportunidad para la paz”, añadió.

En un evento celebrado el martes en la embajada de Estados Unidos en Israel, Netanyahu afirmó que había autorizado el ataque aéreo “de precisión quirúrgica” sobre Doha, que tenía como objetivo a los planificadores del sangriento asalto en el sur de Israel del 7 de octubre de 2023. También dijo que ordenó la ofensiva tras el atentado del lunes en Jerusalén y la muerte de cuatro soldados israelíes en Gaza.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén tras el ataque del lunes. Ronen Zvulun - Pool REUTERS

“Al comienzo de la guerra prometí que Israel daría con los responsables de ese horror. Hoy se ha cumplido“, aseguró el premier. “En este día, como en días anteriores, Israel ha actuado con total independencia... y asumimos toda la responsabilidad de esta acción”, añadió.