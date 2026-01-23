Trump explicó por qué tiene un gran moretón en su mano: un golpe y mucha aspirina

WASHINGTON.– El visible moretón en la mano izquierda del presidente norteamericano, Donald Trump, durante el Foro Económico de Davos fue consecuencia de un golpe contra una mesa y de su consumo frecuente de aspirina, explicó el propio mandatario a periodistas a bordo del Air Force One el jueves.

“Vimos el moretón en su mano. ¿Está bien?”, le preguntó un periodista al mandatario durante el vuelo de regreso a Estados Unidos desde Davos, Suiza.

Trump dio explicaciones sobre su moretón en la mano

“Estoy muy bien”, respondió Trump, de 79 años. “Me la golpeé contra la mesa. Entonces me puse un poco —¿cómo se llama?— de crema. Pero fue por el golpe”, añadió el magnate.

Las imágenes del moretón, tomadas durante la ceremonia inaugural del Consejo de la Paz de Trump, empezaron a circular en redes sociales y otros medios el viernes por la mañana, en línea con el interés recurrente que suele despertar el estado de salud del republicano.

Trump levanta la mano mientras habla con la prensa a bordo del Air Force One con destino a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 22 de enero de 2026 MANDEL NGAN� - AFP�

Trump dijo que el moretón también era un efecto secundario de la aspirina.

“Yo diría que tomen aspirina si les gusta su corazón. Pero no tomen aspirina si no quieren tener algunos moretones. Yo tomo aspirina de dosis alta. Y cuando uno toma aspirina de dosis alta, le dicen que va a tener moretones”, afirmó Trump.

Un problema recurrente

El verano boreal pasado, al magnate se le diagnosticó insuficiencia venosa crónica, una afección común entre los adultos mayores que se produce cuando las venas tienen dificultades para devolver la sangre al corazón. En esa misma época, también se lo vio con moretones en las manos, que su médico atribuyó tanto al frecuente apretón de manos del presidente como al consumo de aspirina.

Trump ha tomado una dosis diaria alta de aspirina durante más de dos décadas, desoyendo las guías médicas y las recomendaciones de sus propios médicos de reducir la cantidad.

“El médico me dijo: ‘No hace falta que tome eso, señor. Usted está muy sano’. Yo respondí: ‘No me voy a arriesgar’”, contó a los periodistas a bordo del avión presidencial.

Trump saluda al presidente argentino, Javier Milei, en el encuentro anual 2026 del Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, el 22 de enero de 2026 Benedikt von Loebell

El médico de la Casa Blanca, Sean Barbabella, dijo en diciembre que “en general” el sistema cardiovascular de Trump “muestra una salud excelente”, tras una resonancia magnética que se realizó en octubre.

Además de los moretones en sus manos, también se le ha visto con hinchazón en las piernas y en varios eventos públicos pareció haberse quedado dormido algunos instantes.

“Fotos recientes del presidente han mostrado moretones menores en la parte posterior de su mano”, dijo en julio pasado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. “Esto es consistente con una irritación menor de los tejidos blandos por los frecuentes apretones de manos y el uso de aspirina, que se toma como parte de un régimen estándar de prevención cardiovascular”, agregó entonces la vocera.

Trump se reúne con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante un encuentro al margen en el Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, el 21 de enero de 2026 Evan Vucci - AP

Durante una entrevista con The New York Times en el Despacho Oval este mes, Trump dijo que quería tener “una sangre linda y bien fluida pasando por mi corazón”. En esa entrevista, afirmó que no ha sido diagnosticado con una enfermedad cardíaca y que nunca ha sufrido un ataque cardíaco.

Hace una década, la mejor evidencia disponible sugería que el uso rutinario de aspirina podía reducir los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares en personas sin antecedentes de enfermedad cardíaca, al ayudar a prevenir la formación de coágulos. Sin embargo, los resultados de tres estudios publicados en 2018 dieron un giro a esa idea: indicaron que la aspirina podría no ofrecer tantos beneficios en personas sin antecedentes de enfermedad cardíaca y demostraron que aumenta el riesgo de muerte por hemorragias y cáncer.

Agencia AFP y diario The New York Times