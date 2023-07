Trump lidera a DeSantis en New Hampshire, según nueva encuesta

escuchar

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se enfrentan para conseguir la nominación del Partido Republicano rumbo a las elecciones presidenciales de esa nación. Con fortalezas particulares y discursos que llevan el mismo tono, lideran la mayoría de las encuestas entre los precandidatos. Sin embargo, al parecer el exprimer mandatario quien lleva la ventaja en New Hampshire, según un nuevo sondeo sobre las primarias, dado a conocer este martes.

Con la aplicación de la encuesta The Granite State Poll, realizada por The University of New Hampshire entre el 13 y el 17 de julio a 2028 adultos, se encontró que el 37% de los probables votantes de las primarias republicanas en New Hampshire apoyaría a Trump, en contraste con el 23% que se mostró a favor de DeSantis. Muy por detrás y en tercer lugar quedó el senador por Carolina del Sur Tim Scott, con un 8% de respaldo. El exvicepresidente de EE.UU. Mike Pence solo logró el respaldo del 1%, mientras que el alcalde de Miami, Francis Suárez, tuvo un 0% de adhesión.

Esta combinación de fotografías de 2023 muestra, de izquierda a derecha, al expresidente Donald Trump; al gobernador de Florida, Ron DeSantis; a la exembajadora ante la ONU Nikki Haley; al exvicepresidente Mike Pence y al senador de Carolina del Sur Tim Scott (AP Foto/Charlie Neibergall, Meg Kinnard)

Los partidarios de Trump fueron más propensos a decir que decidieron “definitivamente” apoyarlo en las primarias, en comparación con los que se mostraron a favor de otros candidatos. El exprimer mandatario obtuvo un 76% de votos “definitivamente decididos”, mientras que solo el 14% afirmó lo mismo de DeSantis.

“A pesar de la ventaja de Trump, solo el 36% de los probables votantes de las primarias republicanas de 2024 dice que decidieron definitivamente a quién votarán, el 45% señala que se inclinan por alguien y el 17% todavía trata de decidir”, dicta el comunicado que detalla las conclusiones del sondeo.

El apoyo por Trump disminuye, pero el de DeSantis no aumenta

En la encuesta de abril Trump tenía el apoyo del 42%, una cantidad que bajó en la versión más reciente. No obstante, DeSantis solo incrementó 1% en el mismo período.

El expresidente estadounidense Donald Trump durante un mitin en Council Bluffs, Iowa, el 7 de julio de 2023 (AP Foto/Charlie Riedel, File)

Sobre los resultados negativos, el 35% dijo que no votaría por Chris Christie bajo ninguna circunstancia. El 20% que no respaldaría a Pence y el 18% respondió de la misma forma sobre Trump. La encuesta tuvo un margen de error de 2,2 puntos porcentuales e incluyó a 898 probables votantes de las primarias republicanas, con un margen de error de 3,3 puntos.

A pesar del respaldo, Trump afirmó el martes que le habían enviado una carta para indicarle que es objeto de una investigación penal, lo cual profundiza los intentos de interferir en el traspaso pacífico del poder tras las elecciones de 2020, lo que podría modificar los resultados de la próxima encuesta.

Trump y DeSantis pelearon por New Hampshire

En junio, los dos principales contendientes del Partido Republicano coincidieron en New Hamsphire y en sus respectivos discursos se refrieron al otro. Trump fue sincero al mencionar que su principal objetivo era DeSantis, en lugar de concentrarse en otros rivales republicanos, como el exvicepresidente Pence.

Trump y DeSantis se encontraron en New Hampshire en eventos simultáneos Governor Ron DeSantis/AP

Por su parte, el gobernador de Florida describió al exmandatario como una persona de promesas incumplidas y aseguró que realmente construiría el muro fronterizo entre EE.UU. y México que Trump intentó implementar. Estos eventos fueron una prueba de la estrategia en evolución de cada político. A su vez, las visitas simultáneas destacaron el papel que tiene New Hampshire en la decisión del próximo candidato republicano.

