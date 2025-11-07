Trump promocionó la cena low cost de Walmart para Thanksgiving, pero omitió un detalle y se lo hicieron notar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la cena de Thanksgiving que ofrece Walmart en 2025 y destacó que sería “un 25% más barata” que el año pasado, bajo el gobierno de Joe Biden. En medio de la incertidumbre por la inflación en ese país y el incremento de los precios de ciertos servicios básicos, los usuarios de redes sociales resaltaron un dato que no mencionó el mandatario republicano.

Qué dijo Trump sobre la cena de Thanksgiving de Walmart

"Walmart acaba de anunciar que los precios de la cena de Acción de Gracias han bajado un 25% desde la época del corrupto Biden, en 2024″, sentenció el presidente estadounidense en redes sociales. Ante el comentario de Trump, algunos indicaron una comparación entre el evento del año pasado y este 2025.

Trump promocionó la cena de Acción de Gracias de Walmart al señalar que este 2025 sería más barata Truth Social/Donald Trump

“La accesibilidad económica es un tema clave para los republicanos. ¡Ojalá aprovechen este hecho irrefutable!“, expresó Trump en una publicación de Truth Social el miércoles 5 de noviembre.

Un día después, el mandatario compartió otro mensaje en la red social sobre el mismo tema. “¡Mis precios son más bajos que los de los demócratas en todo, especialmente en petróleo y gas! Así que el tema de la accesibilidad de los demócratas está muerto. Dejen de mentir", aseveró.

El presidente estadounidense criticó la gestión de Biden Truth Social/Donald Trump

Los usuarios de las redes sociales resaltaron que “falta contexto” sobre la comparación de precios en el evento que promociona la multinacional de supermercados y advirtieron el incremento general debido a la inflación en ese país.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) señaló que los precios al consumidor se incrementaron un 2,9% entre octubre de 2024 y el mismo mes de este año.

Qué dato omitió Trump sobre la reducción de precios de la cena de Acción de Gracias de Walmart

Tras el anuncio de la oferta de la cadena minorista y el comentario del presidente, los usuarios de las redes sociales resaltaron una información que, señalaron, no tuvieron en cuenta en sus publicaciones. “Falta contexto”, advirtió la cuenta de X de Rapid Response 47.

Y añadió: “La cena de Acción de Gracias de Walmart de 2025 contiene 15 artículos, mientras que la de 2024 presentaba 21. Además, la mayoría de los productos de marca de la cena del año pasado fueron reemplazados por otros de Great Value”.

Los comentarios en redes sociales sobre la cena de Thanksgiving de Walmart y la advertencia de Trump X/@RapidResponse47-X/@zoejanexy

“No es una comparación justa, ni siquiera se le acerca”, indicó Zoe Jane en X. “Este año, lo simplificaron muchísimo”, precisó, junto a un texto que detalló las diferencias entre ambos eventos.

Qué incluye la cena de Thanksgiving de Walmart en 2025

La cadena de supermercados anunció que este Día de Acción de Gracias ofrece “la comida festiva más asequible hasta ahora” desde que comenzó la iniciativa en 2022. La canasta presenta un precio de menos de US$40 para 10 personas e incluye: