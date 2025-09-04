Trump usó la IA para atacar a Newsom y Pritzker: la respuesta del gobernador de California no tardó en llegar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recurrió de nuevo a la inteligencia artificial para publicar videos manipulados basados en escenas ficticias en el ámbito político mezclados con sátira hacia sus rivales. El gobernador de California, Gavin Newsom, uno de los señalados junto al de Illinois, J.B. Pritzker, respondió de la misma forma.

Los videos de Trump con IA que tienen como protagonistas a Pritzker y Newsom

El miércoles 3 de septiembre por la noche, el mandatario republicano publicó una serie de post en su perfil de Truth Social, realizados con esta tecnología, que pusieron en el foco a los gobernadores de Illinois y California.

En uno de los clips manipulados que compartió el presidente estadounidense en redes sociales, se vio a Newsom que llevaba puesta una gorra de color rojo con la leyenda: “Trump 2028″. En otro, minutos después, aparece el líder demócrata frente a un saco de boxeo que tiene una imagen del neoyorquino y trata de golpearlo sin lograr buenos resultados.

Las tensiones políticas entre Newsom y Trump se acrecentaron en el último tiempo, en medio de las amenazas del presidente estadounidense de realizar un segundo envío de efectivos de la Guardia Nacional a Los Ángeles.

El republicano acusó a Newsom y a Pritzker de querer proteger a la comunidad migrante mientras la Casa Blanca persigue el objetivo de cumplir con un millón de deportaciones de extranjeros sin estatus legal que viven en Estados Unidos.

En ese sentido, el gobernador de Illinois protagonizó recientemente un cruce con el mandatario, luego de que Chicago se situara en el foco del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y Trump la definiera como la ciudad “peor y más peligrosa del mundo”.

La noche del miércoles, Trump también compartió una escena ficticia creada con IA que mostró dos cuerpos de luchadores de sumo, uno de ellos con el rostro de Pritzker y el otro, con el del exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie.

La reacción de Gavin Newsom a los videos de Trump con IA

El gobernador de California utilizó la técnica del “ojo por ojo” y respondió a las sátiras del presidente estadounidense, en X, con clips similares en el sentido contrario. En uno de los videos, un adulto sonriente Newsom sostiene a un bebé que llora con el rostro de Trump, quien termina entre unas rejas blancas.

El gobernador de Illinois no respondió a los videos de Trump por el momento

Por su parte, Pritzker no se pronunció al respecto por el momento. El martes pasado, protagonizó una rueda de prensa sobre las intenciones de la administración federal de enviar efectivos de la Guardia Nacional a Chicago para reforzar la seguridad y se posicionó en contra de la intervención.

El demócrata tildó al mandatario estadounidense de querer atacar al pueblo de ese país al quitarle la autonomía a Illinois de ocuparse de ese asunto. En tanto, apuntó a Trump que no visite Chicago.

Esta semana, un tribunal federal declaró ilegal la acción de Trump en Los Ángeles en junio pasado, por violar la Ley Posse Comitatus.