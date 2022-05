“Tuve que saltar mientras avanzaba”: la desesperación de Paulina Goto tras sentirse en peligro en un Uber

“Este conductor me acaba de meter el susto de mi vida”, compartió en un primer twit la actriz mexicana Paulina Goto, quien acusó a un conductor de Uber y relató su experiencia para que, en medio de la ola de desapariciones de mujeres que se vive en ese país, otras usuarias sepan qué hacer si se encuentran en una situación similar; además, etiquetó a las cuentas oficiales de este servicio. La artista, de 30 años, narró que se acababa de subir al vehículo que pidió por la aplicación cuando el chofer le puso seguro a la ventana para que no pudiera bajarla y se negó a dejarla abandonar el vehículo, a pesar de que se lo había pedido.

“Me acaba de meter el susto de mi vida. Me subí al coche y bajé la ventana, algo que siempre hago, pues me hace sentir más segura. En seguida, el conductor la subió y le puso seguro para que no pudiera bajarla. Le pedí me dejara bajarla de nuevo y quitara el seguro y me dijo que no. Le pedí que parara el coche, que me quería bajar y me dijo que no y ‘que no me iba a pasar nada’”, contó la también protagonista de la serie Mis XV.

En el primer twitt, Paulina Goto pidió a Uber tomar cartas en el asunto Twitter

Debido a la realidad que se vive en este país, la actriz no pudo más. Al sentirse insegura, abrió la puerta y saltó del vehículo mientras avanzaba, para evitar que pasara algo aún más grave: “Decidí hacer pública mi experiencia, no con la intención de dañar a la empresa, sino con la intención de que existan consecuencias para el conductor que me puso en riesgo y para que Uber aproveche la oportunidad y sea ejemplo para todas las plataformas, al mejorar la seguridad de sus usuarios”, añadió la actriz.

Junto a sus twits, Goto también mostró imágenes de su viaje en Uber, en donde se ve el modelo del automóvil. Sin embargo, no aparecen los datos del conductor, porque quería evitar problemas.

Uber México le responde

La cuenta de Uber Support respondió a las acusaciones con este mensaje:

“Nuestra prioridad es tu seguridad y el que te encuentres bien. Para iniciar una investigación, síguenos y escríbenos por DM para solicitarte más información por esa vía y así poder tomar las acciones correspondientes. Esperamos tu respuesta”.

Uber le respondió a Paulina Goto Twitter

Estas líneas bastaron para que la empresa se convirtiera en tendencia, pues los seguidores de la actriz consideraron que se trató de un mensaje genérico y que la situación ameritaba más esfuerzo.

Usuarios pidieron a Uber acciones contra estos choferes Twitter

En los comentarios de las publicaciones de Paulina, se leían también las experiencias y testimonios de otras usuarias, que han viajado en autos de esta aplicación. Algunas destacaron que la compañía no hace nada para bloquear la cuenta de un chofer reportado y que estos siguen trabajando con ellos.

A pesar de que se tuvo que arrojar de un vehículo en movimiento, la actriz comunicó que está bien, pero pidió a sus seguidores extremar precauciones y hacerle caso a su intuición: “No quisiera que ninguna mujer, ni otra persona sienta lo que yo sentí anoche. Estas situaciones pueden ser prevenidas”, concluyó.