Twitter le dijo adiós al tilde azul y así respondieron las estrellas de Hollywood

En octubre del año pasado, el magnate Elon Musk compró la red social Twitter tras pagar 44 millones de dólares. Desde entonces, hizo diferentes cambios en la plataforma, tanto para los trabajadores de la empresa como para los usuarios. Este jueves comenzó lo que algunos llamaron “una nueva era”, dado que se eliminaron los tildes azules de las cuentas que verificaban la identidad de las personas, sobre todo de las figuras públicas, como las celebridades de Hollywood. Algunas de ellas, ofuscadas o desorientadas, reaccionaron en la misma red social.

Con la eliminación masiva de verificaciones, Musk pretende que los usuarios se suscriban a Twitter Blue, un servicio que ofrece tener acceso anticipado a las funciones de la plataforma, como la edición de tuits. Además, tendrían la posibilidad de obtener el tilde azul, aunque no todos califican para este beneficio. Las cuentas de los interesados se someterán a una fuerte revisión para garantizar que cumplan con los requisitos de elegibilidad, una vez que paguen su membresía, que tiene un costo de US$8, según explica el sitio oficial.

A muchas personas les tomó por sorpresa que eliminaran su verificación. Sin embargo, Musk lo había anunciado en un tuit del 11 de abril. “La fecha límite para eliminar los checks azules heredados es el 20/4″, escribió.

Famosos reaccionan ante la ‘pérdida’

Una de las primeras celebridades de Hollywood en reaccionar a la falta de tilde fue Lynda Carter, la primera Mujer Maravilla en la serie original de televisión de los años 70. “¿No hay marca de verificación azul? Está bien, arreglaremos esto a la antigua”, dejó en su publicación y adjuntó un video de ella caracterizada como el personaje.

Lynda Carter tomó con gracia la pérdida de su tilde azul Twitter/reallyndacarter

Halle Berry, quien interpretó a Gatúbela en 2004 y además apareció en las franquicias X-Men y John Wick, también compartió un video propio. En el clip, apareció en un set para saludar a la multitud. “Mañana me uno a ustedes, por no tener verificación”. Ayer, además, había publicado un meme de El laboratorio de Dexter para burlarse de la pérdida de su insignia.

Halle Berry publicó un meme para burlarse de su falta de verificación Twitter/halleberry

Por su parte, la actriz que interpretará a Blanca Nieves en 2024, Rachel Zegler, también opinó al respecto. “¡Adiós pequeño tilde azul! ¡Soy libre!”, escribió.

A las intérpretes se les unió la cantante Ciara, quien declaró: “Tilde azul o no tilde azul, sé que mis seguidores aún están ahí”. Los miembros del Blue Man Group escribieron: “Puede que nos hayan quitado la marca de verificación, pero seguimos siendo azules”.

El Blue Man Group ironizó con el color: "Nos habrán quitado la verificación, pero seguimos siendo azules" Twitter/bluemangroup

Por otro lado, la presentadora australiana Erin Holland señaló: “Se quitó la marca azul, me pregunto si esto afectó mi alcance. Denle me gusta a esta publicación o saluden”. El comediante inglés Richard Osman se despidió de su verificación y les dijo a sus seguidores que no olvidaran “configurar siempre el feed como ‘Siguiendo’ en lugar de ‘Para ti’, ya que así verás a las personas que realmente sigues”.

No solo las celebridades de carne y hueso se pronunciaron; también las animadas, como Elmo, la famosa marioneta roja, quien publicó:“Elmo te extrañará, pequeña marca de verificación azul. No se preocupen, ¡Elmo sigue siendo Elmo!”.

La marioneta Elmo dijo que extrañaría su verificación en Twitter Twitter/elmo

