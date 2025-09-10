Último temblor EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este miércoles 10 de septiembre

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del miércoles 10 de septiembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un temblor hoy, miércoles 10 de septiembre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (Terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se han registrado en las últimas horas en los estados contiguos de EE.UU., así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 33 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales 24 se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 181 kilómetros de la localidad de Port Orford, Oregon, con 5,1 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Port Orford, Oregon USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 21 kilómetros al oeste de Petrolia, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 10 de septiembre a las 11.00 UTC (04.00 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 10 de septiembre a las 11.00 UTC (04.00 hs en ). Ubicación: 40 kilómetros al norte de Isabela, Puerto Rico . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 10 de septiembre a las 10.34 UTC (06.34 hs en San Juan ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 10 de septiembre a las 10.34 UTC (06.34 hs en ). Ubicación: 11 kilómetros al noreste de Midland, Texas . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 10 de septiembre a las 09.30 UTC (04.30 hs en Austin ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 10 de septiembre a las 09.30 UTC (04.30 hs en ). Ubicación: 126 kilómetros al sureste de Prudhoe Bay, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 10 de septiembre a las 08.22 UTC (00.22 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 10 de septiembre a las 08.22 UTC (00.22 hs en ). Ubicación: 77 kilómetros al noroeste de Petrolia, California . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 10 de septiembre a las 07.19 UTC (00.19 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 10 de septiembre a las 07.19 UTC (00.19 hs en ). Ubicación: 9 kilómetros al noroeste de Avenal, California . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 10 de septiembre a las 06.14 UTC (23.14 hs del 9 de septiembre en Sacramento ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 10 de septiembre a las 06.14 UTC (23.14 hs del 9 de septiembre en ). Ubicación: 2 kilómetros al noroeste de The Geysers, California . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 10 de septiembre a las 05.54 UTC (22.54 hs del 9 de septiembre en Sacramento ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 10 de septiembre a las 05.54 UTC (22.54 hs del 9 de septiembre en ). Ubicación: 26 kilómetros al noroeste de Ludlow, California . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 10 de septiembre a las 05.23 UTC (22.23 hs del 9 de septiembre en Sacramento ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 10 de septiembre a las 05.23 UTC (22.23 hs del 9 de septiembre en ). Ubicación: 4 kilómetros al noroeste de Waterville, Washington . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 10 de septiembre a las 02.41 UTC (19.41 hs del 9 de septiembre en Olympia ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 10 de septiembre a las 02.41 UTC (19.41 hs del 9 de septiembre en ). Ubicación: 221 kilómetros al suroeste de Port Orford, Oregón . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 10 de septiembre a las 00.57 UTC (17.57 hs del 9 de septiembre en Salem ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 10 de septiembre a las 00.57 UTC (17.57 hs del 9 de septiembre en ). Ubicación: 6 kilómetros al este de Calumet, Oklahoma . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 10 de septiembre a las 00.12 UTC (19.12 hs del 9 de septiembre en Oklahoma City ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 10 de septiembre a las 00.12 UTC (19.12 hs del 9 de septiembre en ). Ubicación: 40 kilómetros al suroeste de Mentone, Texas . Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 23.21 UTC (18.21 hs en Austin ).

. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 23.21 UTC (18.21 hs en ). Ubicación: 164 kilómetros al suroeste de Port Orford, Oregón . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 22.34 UTC (15.34 hs en Salem ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 22.34 UTC (15.34 hs en ). Ubicación: 53 kilómetros al oeste de Petrolia, California . Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 19.40 UTC (12.40 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 19.40 UTC (12.40 hs en ). Ubicación: 181 kilómetros al suroeste de Port Orford, Oregón . Magnitud: 5,1. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 19.31 UTC (12.31 hs en Salem ).

. Magnitud: 5,1. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 19.31 UTC (12.31 hs en ). Ubicación: 162 kilómetros al oeste de Port Orford, Oregón . Magnitud: 4,4. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 19.31 UTC (12.31 hs en Salem ).

. Magnitud: 4,4. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 19.31 UTC (12.31 hs en ). Ubicación: 181 kilómetros al suroeste de Port Orford, Oregón . Magnitud: 4,9. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 19.02 UTC (12.02 hs en Salem ).

. Magnitud: 4,9. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 19.02 UTC (12.02 hs en ). Ubicación: 7 kilómetros al noroeste de Pinnacles, California . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 17.28 UTC (10.28 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 17.28 UTC (10.28 hs en ). Ubicación: 9 kilómetros al sureste de Willow Creek, California . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 16.45 UTC (09.45 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 16.45 UTC (09.45 hs en ). Ubicación: 56 kilómetros al noreste de Valmy, Nevada . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 16.31 UTC (09.31 hs en Carson City ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 16.31 UTC (09.31 hs en ). Ubicación: 218 kilómetros al suroeste de Port Orford, Oregón . Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 16.31 UTC (09.31 hs en Salem ).

. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 16.31 UTC (09.31 hs en ). Ubicación: 6 kilómetros al sureste de Leilani Estates, Hawái . Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 16.04 UTC (06.04 hs en Honolulu ).

. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 16.04 UTC (06.04 hs en ). Ubicación: 58 kilómetros al noroeste de Happy Valley, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 15.54 UTC (07.54 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 15.54 UTC (07.54 hs en ). Ubicación: 57 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 15.27 UTC (09.27 hs en Santa Fe ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 15.27 UTC (09.27 hs en ). Ubicación: 12 kilómetros al suroeste de Tres Pinos, California . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 15.19 UTC (08.19 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 15.19 UTC (08.19 hs en ). Ubicación: 17 kilómetros al oeste de Ludlow, California . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 15.06 UTC (08.06 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 15.06 UTC (08.06 hs en ). Ubicación: 135 kilómetros al suroeste de Port Orford, Oregón . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 14.58 UTC (07.58 hs en Salem ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 14.58 UTC (07.58 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al sureste de Aromas, California. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 12.31 UTC (05.31 hs en Sacramento).

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Terremoto en EE.UU.: ¿Qué hacer antes, durante y después?

No hay manera de predecir la llegada de un temblor, pero sí existen algunas formas de estar prevenidos, especialmente si se vive en zonas altamente sísmicas o áreas densamente pobladas.

Antes de un sismo es importante:

Preparar un plan de evacuación pronta y segura.

pronta y segura. Tener un botiquín básico con desinfectantes, pastillas para el dolor e inflamación, banditas, gasas, agua oxigenada, alguna manta, vendas y un silbato.

Una caja o bolsa resistente al agua con los documentos fundamentales de identificación.

Durante un terremoto:

Si se escucha la alerta sísmica, se deben seguir las instrucciones de las brigadas de seguridad y evacuar el inmueble.

Si no se puede evacuar el edificio por estar más allá del tercer nivel, entonces las personas deben conocer y ubicar las zonas seguras designadas para protegerse ante la llegada de un terremoto.

Tanto al interior como exterior de estructuras, evitar acercarse a las ventanas, escaleras, ascensores y objetos que puedan caerse con el movimiento.

Ante todo, mantener la calma.

Cuando pase el temblor:

Después de que el movimiento telúrico haya pasado, es importante seguir las instrucciones de las autoridades y brigadas, quienes deberán revisar si hubo daños estructurales en los edificios y desarrollos grandes, para luego confirmar si las personas pueden volver a entrar.

Asegurarse de que todos los miembros de la familia se encuentren bien, física y emocionalmente. Los expertos recomiendan evitar las llamadas telefónicas para dejar las líneas libres para reportes de emergencia, en cambio, se pueden usar vías alternativas como mensajes de texto.