Último temblor EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este viernes 10 de octubre

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del viernes 10 de octubre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy viernes 10 de octubre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 11 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales seis se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 12 kilómetros de la localidad de Stanton, Texas, con 3,1 de magnitud.

Los sismos que se registraron en las últimas 24 horas en Estados Unidos USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 93 kilómetros al sur de Sand Point, Alaska. Magnitud: 4,5. Fecha y hora: 10 de octubre a las 05.42 UTC (21.42 hs del 9 de octubre en Juneau).

Ubicación: 15 kilómetros al este de Coso Junction, California. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 10 de octubre a las 04.39 UTC (21.39 hs del 9 de octubre en Sacramento).

Ubicación: 30 kilómetros al oeste de Puerto Real, Puerto Rico. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 10 de octubre a las 01.08 UTC (21.08 hs del 9 de octubre en San Juan).

Ubicación: 232 kilómetros al noroeste de Bandon, Oregon. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 10 de octubre a las 00.00 UTC (17.00 hs del 9 de octubre en Salem).

Ubicación: 12 kilómetros al oeste de Stanton, Texas. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 9 de octubre a las 22.58 UTC (17.58 hs en Austin).

Ubicación: 56 kilómetros al noreste de Valmy, Nevada. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 9 de octubre a las 20.04 UTC (13.04 hs en Carson City).

Ubicación: 10 kilómetros al noreste de Moose Creek, Alaska. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 9 de octubre a las 19.55 UTC (11.55 hs en Juneau).

Ubicación: 57 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 9 de octubre a las 18.41 UTC (12.41 hs en Santa Fe).

Ubicación: 22 kilómetros al noreste de Yerington, Nevada. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 9 de octubre a las 18.20 UTC (11.20 hs en Carson City).

Ubicación: 12 kilómetros al oeste de Stanton, Texas. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 9 de octubre a las 17.42 UTC (12.42 hs en Austin).

Ubicación: 35 kilómetros al este-sureste de Malaga, Nuevo México. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 9 de octubre a las 15.17 UTC (09.17 hs en Santa Fe).

Ubicación: 53 kilómetros al noreste de Pedro Bay, Alaska. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 9 de octubre a las 13.36 UTC (05.36 hs en Juneau).

El sismo más fuerte de la jornada se registró a 12 kilómetros al oeste de Stanton, Texas USGS

Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.