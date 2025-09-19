Último temblor EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este viernes 19 de septiembre

En Estados Unidos se producen una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del viernes 19 de septiembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy viernes 19 de septiembre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 18 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales cinco se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a dos kilómetros de la localidad de Minco, Oklahoma, con 2,8 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Minco, Oklahoma USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 21 kilómetros al noreste de Chiniak, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de septiembre a las 11.59 UTC (03.59 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de septiembre a las 11.59 UTC (03.59 hs en ). Ubicación: 71 kilómetros al noroeste de Koliganek, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de septiembre a las 09.26 UTC (01.26 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de septiembre a las 09.26 UTC (01.26 hs en ). Ubicación: 75 kilómetros al noroeste de Aleneva, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 19 de septiembre a las 08.25 UTC (00.25 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 19 de septiembre a las 08.25 UTC (00.25 hs en ). Ubicación: 199 kilómetros al oeste de Bandon, Oregon . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 19 de septiembre a las 08.08 UTC (01.08 hs en Salem ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 19 de septiembre a las 08.08 UTC (01.08 hs en ). Ubicación: 22 kilómetros al noreste de Yerington, Nevada . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de septiembre a las 07.07 UTC (00.07 hs en Carson City ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de septiembre a las 07.07 UTC (00.07 hs en ). Ubicación: 5 kilómetros al suroeste de Pāhala, Hawaii . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de septiembre a las 06.07 UTC (20.07 hs del 18 de septiembre en Honolulu ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de septiembre a las 06.07 UTC (20.07 hs del 18 de septiembre en ). Ubicación: 3 kilómetros al suroeste de Pāhala, Hawaii . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 19 de septiembre a las 06.02 UTC (20.02 hs del 18 de septiembre en Honolulu ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 19 de septiembre a las 06.02 UTC (20.02 hs del 18 de septiembre en ). Ubicación: 3 kilómetros al suroeste de Pāhala, Hawaii . Magnitud: 4,1. Fecha y hora: 19 de septiembre a las 05.52 UTC (19.52 hs del 18 de septiembre en Honolulu ).

. Magnitud: 4,1. Fecha y hora: 19 de septiembre a las 05.52 UTC (19.52 hs del 18 de septiembre en ). Ubicación: 43 kilómetros al sureste de Perryville, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 19 de septiembre a las 05.23 UTC (21.23 hs del 18 de septiembre en Juneau ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 19 de septiembre a las 05.23 UTC (21.23 hs del 18 de septiembre en ). Ubicación: 20 kilómetros al sureste de Pāhala, Hawaii . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 19 de septiembre a las 05.20 UTC (19.20 hs del 18 de septiembre en Honolulu ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 19 de septiembre a las 05.20 UTC (19.20 hs del 18 de septiembre en ). Ubicación: 223 kilómetros al sur sureste de False Pass, Alaska . Magnitud: 4,2. Fecha y hora: 19 de septiembre a las 02.58 UTC (18.58 hs del 18 de septiembre en Juneau ).

. Magnitud: 4,2. Fecha y hora: 19 de septiembre a las 02.58 UTC (18.58 hs del 18 de septiembre en ). Ubicación: 59 kilómetros al noreste de Valmy, Nevada . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de septiembre a las 01.46 UTC (18.46 hs del 18 de septiembre en Carson City ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de septiembre a las 01.46 UTC (18.46 hs del 18 de septiembre en ). Ubicación: 2 kilómetros al noreste de Minco, Oklahoma . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 18 de septiembre a las 19.02 UTC (14.02 hs en Oklahoma City ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 18 de septiembre a las 19.02 UTC (14.02 hs en ). Ubicación: 14 kilómetros al suroeste de White Mountain, Alaska . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 18 de septiembre a las 17.48 UTC (09.48 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 18 de septiembre a las 17.48 UTC (09.48 hs en ). Ubicación: 84 kilómetros al suroeste de Preston, Nevada. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 18 de septiembre a las 13.44 UTC (06.44 hs en Carson City).

Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.