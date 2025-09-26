Último temblor EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este viernes 26 de septiembre

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del viernes 26 de septiembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un temblor hoy, viernes 26 de septiembre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (Terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se han registrado en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 14 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales siete se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 18 kilómetros de la localidad de Valmy, Nevada, con 3,9 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Valmy, Nevada USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 57 kilómetros al noreste de Valmy, Nevada . Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 26 de septiembre a las 10.10 UTC (03.10 hs en Carson City ).

. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 26 de septiembre a las 10.10 UTC (03.10 hs en ). Ubicación: 58 kilómetros al noreste de Valmy, Nevada . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 26 de septiembre a las 10.05 UTC (03.05 hs en Carson City ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 26 de septiembre a las 10.05 UTC (03.05 hs en ). Ubicación: 228 kilómetros al noroeste de Bandon, Oregon . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 26 de septiembre a las 10.05 UTC (03.05 hs en Salem ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 26 de septiembre a las 10.05 UTC (03.05 hs en ). Ubicación: 238 kilómetros al oeste de Bandon, Oregon . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 26 de septiembre a las 07.22 UTC (00.22 hs en Salem ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 26 de septiembre a las 07.22 UTC (00.22 hs en ). Ubicación: 231 kilómetros al oeste de Bandon, Oregon . Magnitud: 5,9. Fecha y hora: 26 de septiembre a las 06.45 UTC (23.45 hs del 25 de septiembre en Salem ).

. Magnitud: 5,9. Fecha y hora: 26 de septiembre a las 06.45 UTC (23.45 hs del 25 de septiembre en ). Ubicación: 17 kilómetros al noroeste de Toyah, Texas . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 26 de septiembre a las 06.39 UTC (01.39 hs en Austin ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 26 de septiembre a las 06.39 UTC (01.39 hs en ). Ubicación: 18 kilómetros al este-noreste de Walker Lake, Nevada . Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 26 de septiembre a las 06.05 UTC (23.05 hs del 25 de septiembre en Carson City ).

. Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 26 de septiembre a las 06.05 UTC (23.05 hs del 25 de septiembre en ). Ubicación: 7 kilómetros al noroeste de Point MacKenzie, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 26 de septiembre a las 03.02 UTC (19.02 hs del 25 de septiembre en Juneau ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 26 de septiembre a las 03.02 UTC (19.02 hs del 25 de septiembre en ). Ubicación: 114 kilómetros al este de Chignik, Alaska . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 26 de septiembre a las 01.53 UTC (17.53 hs del 25 de septiembre en Juneau ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 26 de septiembre a las 01.53 UTC (17.53 hs del 25 de septiembre en ). Ubicación: 30 kilómetros al noroeste de Toyah, Texas . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 26 de septiembre a las 01.52 UTC (20.52 hs del 25 de septiembre en Austin ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 26 de septiembre a las 01.52 UTC (20.52 hs del 25 de septiembre en ). Ubicación: 31 kilómetros al noroeste de Toyah, Texas . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 26 de septiembre a las 01.45 UTC (20.45 hs del 25 de septiembre en Austin ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 26 de septiembre a las 01.45 UTC (20.45 hs del 25 de septiembre en ). Ubicación: 143 kilómetros al norte de Isabela, Puerto Rico . Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 26 de septiembre a las 01.26 UTC (21.26 hs del 25 de septiembre en San Juan ).

. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 26 de septiembre a las 01.26 UTC (21.26 hs del 25 de septiembre en ). Ubicación: 12 kilómetros al oeste-suroeste de Stanton, Texas . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 25 de septiembre a las 23.34 UTC (18.34 hs en Austin ).

. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 25 de septiembre a las 23.34 UTC (18.34 hs en ). Ubicación: 14 kilómetros al sur de Volcano, Hawái . Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 25 de septiembre a las 22.21 UTC (12.21 hs en Honolulu ).

. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 25 de septiembre a las 22.21 UTC (12.21 hs en ). Ubicación: 48 kilómetros al sureste de Denali Park, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 25 de septiembre a las 20.39 UTC (12.39 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 25 de septiembre a las 20.39 UTC (12.39 hs en ). Ubicación: 81 kilómetros al noreste de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 25 de septiembre a las 20.29 UTC (12.29 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 25 de septiembre a las 20.29 UTC (12.29 hs en ). Ubicación: 181 kilómetros al sureste de Cordova, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 25 de septiembre a las 20.23 UTC (12.23 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 25 de septiembre a las 20.23 UTC (12.23 hs en ). Ubicación: 0 kilómetros al noroeste de Salcha, Alaska . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 25 de septiembre a las 18.26 UTC (10.26 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 25 de septiembre a las 18.26 UTC (10.26 hs en ). Ubicación: 15 kilómetros al noroeste de Toyah, Texas . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 25 de septiembre a las 17.49 UTC (12.49 hs en Austin ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 25 de septiembre a las 17.49 UTC (12.49 hs en ). Ubicación: 147 kilómetros al oeste de Ferndale, California . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 25 de septiembre a las 16.14 UTC (09.14 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 25 de septiembre a las 16.14 UTC (09.14 hs en ). Ubicación: 17 kilómetros al sureste de Anza, California . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 25 de septiembre a las 14.19 UTC (07.19 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 25 de septiembre a las 14.19 UTC (07.19 hs en ). Ubicación: 3 kilómetros al sureste de Berkeley, California. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 25 de septiembre a las 12.55 UTC (05.55 hs en Sacramento).

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Terremoto en EE.UU.: ¿Qué hacer antes, durante y después?

No hay manera de predecir la llegada de un temblor, pero sí existen algunas formas de estar prevenidos, especialmente si se vive en zonas altamente sísmicas o áreas densamente pobladas.

Antes de un sismo es importante:

Preparar un plan de evacuación pronta y segura.

pronta y segura. Tener un botiquín básico con desinfectantes, pastillas para el dolor e inflamación, banditas, gasas, agua oxigenada, alguna manta, vendas y un silbato.

Una caja o bolsa resistente al agua con los documentos fundamentales de identificación.

Durante un terremoto:

Si se escucha la alerta sísmica, se deben seguir las instrucciones de las brigadas de seguridad y evacuar el inmueble.

Si no se puede evacuar el edificio por estar más allá del tercer nivel, entonces las personas deben conocer y ubicar las zonas seguras designadas para protegerse ante la llegada de un terremoto.

Tanto al interior como exterior de estructuras, evitar acercarse a las ventanas, escaleras, ascensores y objetos que puedan caerse con el movimiento.

Ante todo, mantener la calma.

Cuando pase el temblor:

Después de que el movimiento telúrico haya pasado, es importante seguir las instrucciones de las autoridades y brigadas, quienes deberán revisar si hubo daños estructurales en los edificios y desarrollos grandes, para luego confirmar si las personas pueden volver a entrar.

Asegurarse de que todos los miembros de la familia se encuentren bien, física y emocionalmente. Los expertos recomiendan evitar las llamadas telefónicas para dejar las líneas libres para reportes de emergencia, en cambio, se pueden usar vías alternativas como mensajes de texto.