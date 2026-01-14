Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro de sismos este miércoles 14 de enero de 2026

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más frecuentes son los terremotos, que tienen lugar en diversas regiones del país. Estos son los sismos del miércoles 14 de enero, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un sismo hoy, miércoles 14 de enero

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los sismos ocurridos en Estados Unidos en las últimas 24 horas USGS

En las últimas 24 horas se registraron un total de 21 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales ocho se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno de magnitud 4,4, ubicado a 9 kilómetros al este-sureste de Willits, California.

La imagen muestra dónde se concentraron los mayores temblores de las últimas 24 horas USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 29 kilómetros al noreste de Akhiok, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 14 de enero a las 08.55 UTC (23.55 hs del 13 de enero en Juneau ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 14 de enero a las 08.55 UTC (23.55 hs del 13 de enero en ). Ubicación: 37 kilómetros al noroeste de Beatty, Nevada . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 14 de enero a las 07.58 UTC (23.58 hs del 13 de enero en Carson City ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 14 de enero a las 07.58 UTC (23.58 hs del 13 de enero en ). Ubicación: 9 kilómetros al oeste de Beluga, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 14 de enero a las 07.27 UTC (22.27 hs del 13 de enero en Juneau ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 14 de enero a las 07.27 UTC (22.27 hs del 13 de enero en ). Ubicación: 64 kilómetros al sureste de Denali National Park, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 14 de enero a las 06.43 UTC (21.43 hs del 13 de enero en Juneau ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 14 de enero a las 06.43 UTC (21.43 hs del 13 de enero en ). Ubicación: 5 kilómetros al suroeste de Covelo, California . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 14 de enero a las 04.42 UTC (20.42 hs del 13 de enero en Sacramento ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 14 de enero a las 04.42 UTC (20.42 hs del 13 de enero en ). Ubicación: 2 kilómetros al sureste de Pacifica, California . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 14 de enero a las 02.00 UTC (18.00 hs del 13 de enero en Sacramento ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 14 de enero a las 02.00 UTC (18.00 hs del 13 de enero en ). Ubicación: 210 kilómetros al sureste de Chignik, Alaska . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 14 de enero a las 01.29 UTC (16.29 hs del 13 de enero en Juneau ).

. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 14 de enero a las 01.29 UTC (16.29 hs del 13 de enero en ). Ubicación: 4 kilómetros al noreste de North Shore, California . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 14 de enero a las 00.56 UTC (16.56 hs del 13 de enero en Sacramento ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 14 de enero a las 00.56 UTC (16.56 hs del 13 de enero en ). Ubicación: 62 kilómetros al noroeste de San Antonio, Puerto Rico . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 13 de enero a las 23.14 UTC (19.14 hs en San Juan ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 13 de enero a las 23.14 UTC (19.14 hs en ). Ubicación: 11 kilómetros al este-sureste de Willits, California . Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 13 de enero a las 22.51 UTC (14.51 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 13 de enero a las 22.51 UTC (14.51 hs en ). Ubicación: 109 kilómetros al sur-sureste de Sand Point, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 13 de enero a las 22.18 UTC (13.18 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 13 de enero a las 22.18 UTC (13.18 hs en ). Ubicación: 74 kilómetros al noroeste de Aleneva, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 13 de enero a las 22.02 UTC (13.02 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 13 de enero a las 22.02 UTC (13.02 hs en ). Ubicación: 49 kilómetros al sur de Ivanof Bay, Alaska . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 13 de enero a las 21.57 UTC (12.57 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 13 de enero a las 21.57 UTC (12.57 hs en ). Ubicación: 5 kilómetros al norte de Moreno Valley, California . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 13 de enero a las 21.33 UTC (13.33 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 13 de enero a las 21.33 UTC (13.33 hs en ). Ubicación: 9 kilómetros al este-sureste de Willits, California . Magnitud: 4,4. Fecha y hora: 13 de enero a las 21.10 UTC (13.10 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 4,4. Fecha y hora: 13 de enero a las 21.10 UTC (13.10 hs en ). Ubicación: 15 kilómetros al oeste de Johannesburg, California . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 13 de enero a las 20.20 UTC (12.20 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 13 de enero a las 20.20 UTC (12.20 hs en ). Ubicación: 35 kilómetros al noroeste de Nikiski, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 13 de enero a las 19.28 UTC (10.28 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 13 de enero a las 19.28 UTC (10.28 hs en ). Ubicación: 113 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 13 de enero a las 18.28 UTC (09.28 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 13 de enero a las 18.28 UTC (09.28 hs en ). Ubicación: 109 kilómetros al noroeste de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 13 de enero a las 17.58 UTC (08.58 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 13 de enero a las 17.58 UTC (08.58 hs en ). Ubicación: 104 kilómetros al sureste de Old Harbor, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 13 de enero a las 16.58 UTC (07.58 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 13 de enero a las 16.58 UTC (07.58 hs en ). Ubicación: 91 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 13 de enero a las 15.39 UTC (06.39 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 13 de enero a las 15.39 UTC (06.39 hs en ). Ubicación: 54 kilómetros al norte de Petersville, Alaska. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 13 de enero a las 13.16 UTC (04.16 hs en Juneau).

Los terremotos en EE.UU. y la Falla de San Andrés

La Falla de San Andrés se extiende aproximadamente por 1300 kilómetros a través de California y marca el límite entre la placa tectónica del Pacífico y la placa tectónica de América del Norte.

La actividad sísmica alrededor de este accidente geográfico es constante y motivo de estudio por parte de los científicos, quienes advierten sobre la posibilidad de un megaterremoto de gran magnitud conocido como el Big One.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Este temblor de magnitud 8 o mayor se espera ocurra en el futuro y podría causar devastación en una amplia zona, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas como Los Ángeles y San Francisco.

Los últimos Big Ones que sacudieron California fueron el gran terremoto de San Francisco de 1906, con una magnitud de 7.8, y el terremoto de Fort Tejon en 1857, con una magnitud de 7,9, según los archivos del USGS.

Ante la posibilidad de que vuelva a registrarse un gran sismo en la zona, las autoridades realizan constantemente simulacros, revisión de medidas de seguridad, así como ejercicios de promoción de la conciencia pública sobre qué hacer antes, durante y después de un terremoto.